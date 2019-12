El USS Nimitz, ¿mensaje navideño para la Cuarta Transformación?

Francisco Rodríguez

Como siempre, los insultos y las agresiones vienen del otro lado. Por ello, aunque la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard lo desvirtúe, no debe desestimarse la versión difundida el fin de semana de que el portaaviones USS Nimitz se dirija ahora mismo hacia la península de Baja California. (La imagen que acompaña a este escrito, del 2 de diciembre, muestra la ubicación de ese gigantesco buque en las proximidades de nuestras aguas territoriales, justo en las coordenadas 31.75469 – 117.3991).

Asomaría, así, la cola del Imperio. Un insulto de la peor catadura que se recuerde. Si ya hace unos años submarinos gabachos habían sido detectados en aguas nacionales frente a Mazatlán y aviones bombarderos en Santa Lucía -la de la Central Camionera aeroportuaria ahora en ampliación- éste es el colmo.

No creo que vengan a darse una vuelta por las playas chichimecas, ni a supervisar los cuidados a la vaquita marina, ni que se trate de un mensaje navideño de paz y amistad por parte de la peluca anaranjada. Los marines nunca vienen a comer langostas con frijoles. Traen siempre las malas nuevas.

Es cosa de recordar las invasiones a Veracruz, las amenazas a la isla cubana durante la crisis de los misiles turcos, los avistamientos venezolanos cuando se trató de apoyar a Guaidó, y un largo etcétera. No es un gesto de buenos amigos, y aunque se tengan otros datos, esto está de preocuparse.

El portaaviones Nimitz sólo se dedica a amenazas de gran calado. Los gabachos lo enseñan cuando se trata de “acojonar”. Y parece que en México, este verbo ya tomó carta de naturalización. La Cuarta Transformación lo ha desmentido. Tal vez, más nos valga. Ojalá ya hagan algo para detener este entreguismo sin brújula, rumbo ni ritmo.

México, sin aliados para contrarrestar las amenazas gabachas

México, usted y yo lo comentamos hace muchos meses, dejó pasar la oportunidad para recibir las grandes inversiones rusas, chinas y orientales que estaban queriendo hacer los asiáticos, con tecnología y amplio empleo. En el camino, dejó pasar la oportunidad para hacerse de aliados que pudieran contrarrestar las amenazas gabachas. No estar solos.

A cambio de eso, por no sé qué conjuros, la Cuarta Transformación eligió el camino más rápido, la puerta más falsa: seguir como perrito faldero de los designios estadounidenses que nunca han aportado algo bueno. Nos agachamos sin compasión, nos entregamos toditos, y está es la prueba del error. La evidencia de que estamos seriamente equivocados. No se puede jugar al pipirigalllo con esos mentecatos.

En momentos de profunda división ciudadana, cuando nada prende, cuando los alcaldes de Ensenada y Tijuana están entre los peor evaluados, cuando se ejercita el músculo reeleccionista a través del gabachín Jaime Bonilla… ¡nada más esto nos faltaba!

Pero todo mundo está feliz, feliz, feliz y que vamos muy bien

Y eso es lo que pasa, así sucede cuando los políticos le toman el pelo al pueblo. El interminable cuento de ahí viene el lobo, y cuando llega el animal ya es demasiado tarde para reaccionar. Ahora sólo falta que los amlovers digan que los estadounidenses están de vacaciones, o que no es la primera vez que pasa.

Pero no es así, desafortunadamente. Le hemos “tocado mucho los huevos al toro”, hasta el límite del desequilibrio mental de los gobernantes, producto de su distorsión voluntaria de la realidad, de sus alucinaciones de que todo mundo está feliz, feliz, feliz y que vamos muy bien. Sin motivo ni coherencia alguna, todo para saltar las trancas de la ineptitud y de la voracidad.

Comprobamos que los lunáticos sufren cambios de carácter o humor, que son personas con el carácter muy variable, que son impredecibles y que demuestran falta de sentido común y capacidad de reflexión, y en un país tan amenazado, así no se puede.

Amlovers, presa fácil de caudillos, defienden sus tesis falsas

Pero el fanático político defiende con vehemencia sus opiniones y creencias, su propia verdad, su efímero poder. Su capacidad de razonamiento es escasa. Por eso es presa fácil de caudillos y politiqueros, defiende tesis falsas, es iracundo e impredecible.

Su capacidad de reacción es violenta e irracional, cuando no adocenada, servil. El fanático cree saberlo todo, se siente portador del poder divino para resolver problemas, sancionar, castigar o dar reversa, todo lo que encuentre a la mano.

El fanatismo es patrimonio de sistemas autoritarios y dictatoriales donde el chantaje, la represión y el miedo son utilizados para someter a la gente. Quienes no pueden acomodar sus ideas al fanatismo son considerados enemigos, y exponen su estabilidad psíquica, física y social a serios peligros que pueden terminar en la cárcel o en la muerte.

Fanáticos y manipuladores requieren siempre de incondicionales

En psicología a los fanáticos políticos se les ubica en el grupo de personas inseguras que tratan de compensar sus sentimientos de inferioridad por la fuerza, el chantaje o la mentira. Su escasa capacidad de razonamiento no les permite pensar, generar ideas ni respuestas.

Los fanáticos y manipuladores requieren siempre de incondicionales para, a través de un discurso ofensivo- burlesco y populista de izquierda o derecha desviar la atención del fracaso, como se puede apreciar a todas nuestras anchas todos los días, a toda hora, aquí en este rancho grande.

Precio de imponerse: perder soberanía y la poca independencia

Decía Jacinto Benavente: “El honor no se gana en un día para que en un día pueda perderse. Quien en una hora puede dejar de ser honrado, es que no lo fue nunca”. Los auténticos líderes luchan por el progreso de sus pueblos. Sus objetivos son claros, reconstruir países devastados, no entregarlos a los peores postores.

El trapaceo, el embuste para poder gobernar en solitario. Aprovechar la ignorancia, la falta de experiencia y la indefensión para imponerse a toda costa y a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sea perder la soberanía y la poca independencia que nos quedaba.

Ojalá el portaaviones Nimitz sólo pase a cargar combustible

Representar los intereses extranjeros con piel de oveja. Aparentar valentía y honestidad, predicar proteger a los humildes. Beatriz Gutiérrez Mueller clavó la pica en Flandes, queriendo o sin querer: “el país es plural, el pensamiento único es política propia de los déspotas “. Y a otra cosa mariposa.

Ojalá el portaaviones Nimitz haya pasado a cargar combustible nuclear. Si no es así, estamos en el inicio del proconsulado artero y violento. ¡Todo por no estudiar!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Wikipedia da cuenta de la intervención militar estadounidense en México y señala que “fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming.” Pretextos no les faltan a los gringos. Y aquí se los brindamos todos.

