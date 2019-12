Ventanillas de Salud para la población hispana/mexicana

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Ante dolor de cabeza o fiebre no automedicarse puede ser meningitis

El Programa de Ventanillas de Salud es una estrategia para ofrecer a la población hispana/mexicana en situación de vulnerabilidad que vive en Estados Unidos, atención integral preventiva e información mediante la detección oportuna y la referencia a servicios de salud especializados, México se compromete a facilitar el acceso más allá de su frontera, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. El objetivo es mejorar el acceso a servicios primarios, aumentar la cobertura de seguros públicos y promover la cultura de prevención entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, con la finalidad de facilitar su integración a la sociedad en la que residen, a través de información, educación, asesorías, referencias y detecciones, en un ambiente seguro y amable, mediante la creación de colaboraciones locales y binacionales entre Estados Unidos y México. El actual gobierno se compromete en garantizar no solo financieramente los servicios, sino en alcanzar una cobertura con calidad y eficacia para las y los mexicanos. El director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos Alba, informó que actualmente operan 49 ventanillas y 2 de salud móvil, ubicadas en los consulados de México en Estados Unidos, donde se brindan servicios a toda persona, sin discriminación por su país de origen, trabajando desde una perspectiva de igualdad y equidad. De 2013 a 2019, se atendieron más de 10 millones de personas, a quienes se les ofrecieron 25 millones de servicios. Y de enero a octubre de 2019, en dichas ventanillas se atendieron 1.2 millones de personas y se brindaron 3.3 millones servicios, de los cuales, el 15% correspondió a detección oportuna y 82% a orientación y consejería en temas prioritarios de salud. El 94.8% de las personas atendidas reportó no contar con seguro médico.

El IMSS recomienda en esta temporada no automedicarse ante cuadros agudos febriles o malestares que dan dolor de cabeza, ya que la toma indiscriminada de antibióticos o fármacos para combatir los síntomas (analgésicos, anti-inflamatorios o antipiréticos) puede enmascarar la inflamación de las meninges. Moisés Fernández Bravo, neurólogo y neurofisiólogo clínico adscrito al Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló que la inflamación de las meninges, membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, provoca diversas complicaciones a la salud y de no ser atendidas con oportunidad, ponen en riesgo la vida. La población está más expuesta en épocas de frío, por el aumento en el contagio de enfermedades de vías superiores como gripe, faringitis, amigdalitis o bronquitis. Explicó que esto se debe a que los microorganismos que infectan a las vías respiratorias pueden desplazarse a la sangre e invadir, entre otros sitios del organismo, a las meninges, o bien las infecciones virales agudas de este tipo pueden debilitar las defensas del cuerpo y permitir una invasión de microorganismos a estos tejidos. En particular, deben tener más cuidado las personas que tienen bajas sus defensas: quienes han recibido un trasplante, portadores de VIH/SIDA, con leucemia o que cursan alguna enfermedad crónica como insuficiencia renal, diabetes o cáncer, ya que son más susceptibles de contagios y hasta de infecciones por hongos, aunque las personas sin estos factores de riesgo también pueden contagiarse de meningitis por lo que, además de no automedicarse, seguir sencillas medidas de higiene como el lavado constante de manos y, en caso de tener síntomas de resfriado, acudir de inmediato al médico, evitar el saludo de mano o de beso, no utilizar cubiertos u objetos de otra persona y cubrir la boca al toser o estornudar. Otra forma de prevenir el contagio es a través de la vacunación contra la tuberculosis, presente en la vacuna BCG que se aplica a recién nacidos y hasta los cinco años; ayuda a que sea menos probable a que la bacteria de la tuberculosis se aloje en la sangre y llegue a producir meningitis, pues es muy grave cuando se va a la cabeza. Ante fiebre persistente, dolor de cabeza continuo, intenso, confusión, vómito y/o rigidez en el cuello, acudir de inmediato con el médico familiar, a fin de realizar un diagnóstico oportuno de la inflamación de las meninges, pues a mayor tiempo sin tratamiento se puede acumular pus y el daño en cerebro o columna llega a ser permanente. Las complicaciones van desde convulsiones y crisis epilépticas hasta diversos daños neurológicos permanentes como pérdida de la audición, problemas de memoria y aprendizaje, hidrocefalia, problemas para caminar, parálisis e incluso el fallecimiento.

