Cambio climático costará hasta 5% del PIB regional de Latinoamérica: CEPAL

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

En Quintana Roo sumaron 57 módulos, en nueve municipios, donde los ciudadanos participaron en la consulta por el Tren Maya, que ayer se realizó en diez de los once municipios que integran la entidad y que significó un apoyo mayoritario de la población para este proyecto del gobierno de la república.

Lo anterior fue promovido por el gobierno federal para cumplir la Asamblea Consultiva Indígena y el Ejercicio Participativo Ciudadano sobre la construcción del Tren Maya en Quintana Roo.

Dicha asamblea tuvo lugar en Xul-Há en Othón P. Blanco; Reforma en el municipio de Bacalar; X Hazil Sur Felipe Carrillo Puerto, y Cobá en Tulum.

En tanto que el Ejercicio Participativo Ciudadano sobre la construcción del Tren Maya se realizó en Quintana Roo a través de 57 casillas votación para ciudadanía en general en 10 de 11 municipios de Quintana Roo.

Hasta el momento, el proceso transcurre sin eventualidades, salvo en el municipio José María Morelos, que al final fue el único de Quintana Roo, no incluido en este ejercicio democrático.

Hay que destacar que el Coordinador de Delegados del Gobierno Federal, Arturo Abreu Marín, había comentado la posibilidad que fuera el municipio Lázaro Cárdenas el que no fuese considerado, aunque al final fue la demarcación de José María Morelos.

Al cierre de los centros de votación hacia las 16:00 horas se reportó gran participación ciudadana desde las 08:00 horas, afirmó la delegada regional de programas federales, Maribel Canto.

Dijo que en el caso de Benito Juárez hubo 10 puntos de votación y se contó con 70 mil boletas y en el caso de Puerto Morelos fueron tres puntos y seis mil 900 boletas.

En todo momento se contó con el apoyo de la Guardia Nacional en Quintana Roo para que los ciudadanos participaran en este ejercicio democrático.

Por otra parte, le comento que la presidenta nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, anduvo este fin de semana por Cancún y participó en el informe de labores de los diputados federales Jesús Pool Moo y Mildred Ávila Vera.

Ahí, en pleno baño de pueblo, Yeidckol dijo que andan muy distraídos otros legisladores federales como el diputado Luis Alegre y la senadora Marybel Villegas Canché, pues sin miramientos dijo: “Deben andar un poco distraídos esos senadores, esos diputados o lo que sea; no es tiempo de elecciones y no crean que porque se adelantan algo funciona, la decisión no se toma en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Estar haciendo cosas fuera de momento habla muy mal”.

Y para mayor precisión ante estos presumibles actos anticipados de campaña disfrazados de “informes de labores legislativas” por parte de ambos personajes, Yeidckol agregó: “no es momento de aspirantes a la gubernatura, no sé quién ande… andarán un poquito despistados, un poquito mareados. Ahora el momento es de trabajar”.

Insistió en que Morena desarrolla encuestas para elegir a su abanderados y no lo hace a través de grillas ni madruguetes, lo que calificó de algo verdaderamente vergonzoso.

“Nosotros queremos que la gente decida, no las grillas, no querer hacer madruguete y esas cosas. Eso es vergonzoso, eso lo traen de los partidos de los que vienen”, recalcó la dirigente nacional del partido político en el poder.

Bueno, pues si así se llevan en Morena que Alegre y Marybel se aguanten, ¿no cree?, estimado lector.

Ahora le informo que según la CEPAL, si no se reducen las emisiones de carbono para el 2050 el cambio climático va a costar a los países latinoamericanos entre el 1.5 y el 5% del Producto Interno Bruto regional. En América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía hay un amplio espacio para que las regulaciones realmente incentiven a los actores privados a contribuir a los compromisos climáticos. Asimismo, para aumentar la calidad del gasto público en los próximos años y décadas, va a ser necesario incorporar a las decisiones de inversión pública nuevas consideraciones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.

Si bien los compromisos asumidos muestran que hay una consciencia creciente de la relevancia del tema, hacer frente al cambio climático requiere más que buenas intenciones. Para que la formulación e implementación de políticas y regulaciones contribuyan realmente al enfrentamiento del problema los próximos años, los gobiernos deberán invertir en la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales todavía incipientes en diversos países de la región, a través de la generación y diseminación de conocimiento, entrenamientos y prácticas de gobernanza que incorporen los múltiples actores de la sociedad.

Una iniciativa interesante es la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria que, compuesta por entes de 12 países, ya ha incluido este asunto como una de las prioridades en su agenda de trabajo para el 2020. Sin duda, un paso que permitirá avanzar la agenda hacia el cumplimiento de los compromisos con la comunidad internacional en el cambio climático y con las futuras generaciones de latinoamericanos.

Que el cambio climático está afectando a nuestras sociedades y a nuestras economías no es novedad. De hecho, el 74% de los latinoamericanos considera que el cambio climático es uno de los riesgos globales más importantes al que nos enfrentamos en este tiempo.

Nuestros gobiernos tienen un rol fundamental para frenar este fenómeno y sus consecuencias. ¿Cómo? A través de la inversión pública, instrumentos de fomento, incentivos tributarios y, sobre todo, de regulaciones. ¿Por qué? Las regulaciones condicionan el comportamiento de todos los actores públicos y privados, económicos y sociales. Por eso es clave que los instrumentos que apoyan la toma de decisiones regulatorias sean un reflejo de las prioridades y las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

