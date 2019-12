#AmíTambién Online, el libro que te hará un “crack” de las redes sociales

Bajo el sello de Penguin Random House

La autoras Karina Soto y Maite Tepichín platicaron con DIARIO IMAGEN, en entrevista donde aseguran que para llegar a un nivel de conciencia con los jóvenes, primero le toca a los padres ser conscientes

Claudia Arellano

Dicen que en esta vida no hay coincidencias sino “Diosidencias”, claro, para aquellas que crean en Dios, o en algún Dios, el que fuere, y es que para Karina Soto y Maite Tepichín; el camino no ha sido fácil, pero Dios les ha ido colocando en los lugares en los que deben estar para compartir su mensaje, uno esperanzador para aquellos padres que creen haber perdido la batalla en esta revolución ciber tecnológica, y justo en vísperas de Navidad, si aún no sabes que regalar a tus hijos, qué mejor regalo que un libro que los oriente en el uso de redes sociales.

A paso acelerado Maite y Karina avanzan para llegar a las oficinas corporativas de la editorial Penguin Random House, las tres abordamos el elevador que nos llevaría hasta el piso donde en amena charla conversarían con DIARIO IMAGEN, para ese entonces ni ellas, ni esta servidora, sabíamos que más adelante seríamos presentadas, en el elevador un “buen día”, nos hizo cruzar palabra, más tarde, el compartir criterios nos hizo decir: “A mí también”, y es que en esta era digital, nadie se salva y como en la casa del jabonero “el que no cae resbala”.

“No tratamos de ser mesías de nadie, pero sí podemos prevenir algún tipo de situación como la trata de blancas, como bullying o eso que tan frecuentemente viven las adolescentes, este libro es la herramienta, no se trata de manejar todo a distancia como padres, no sabes de las cosas que nos hemos enterado al estar realizando este libro, algunas son de no creer pero existen, para llegar a un nivel de conciencia con los chicos primero le toca a los padres ser conscientes”, dijo Karina Soto, quien además, muestra su amor a los “peluditos” de cuatro patas, pues es mamá de varios de ellos.

“A mí también Online” es ilustrado por Anita Mejía, famosa por sus tiernas creaciones animadas y su amor a los gatos, con textos de Karina Soto y Mayte Tepichín, el libro nos muestra cómo disfrutar de nuestro yo virtual y sus cientos de posibilidades, de la forma más segura y divertida, pero sobre todo bajo una conciencia de que todo tiene una consecuencia y a diferencia de lo que se piensa el mundo virtual no perdona a nadie en sentido de repercusión.

Preocupadas por ver golpizas entre estudiantes en YouTube y las noticias sobre adolescentes suicidas con autolesiones en forma de ballena, presenciar el abuso de retoques estéticos en redes sociales, la dependencia al celular y la falta de expresividad entre los más jóvenes, Anita, Mayte y Kari se unen para escribir (e ilustrar) la segunda parte de #AMíTambién, ahora con temática Online.

“Es que eso del celular es otro mundo, los chicos ven desde Influencers, hashtags, videos virales, retos, contenidos y stories, a través de la pantalla de tu celular donde ocurren un sinfín de acontecimientos que hacen diferente y emocionante cada día. Crecer en la época donde las redes sociales lo son todo, conocer amigos, famosos, incluso amores, suena de lo más cool, pero el internet puede enredarnos la vida de formas que nunca imaginamos e incluso puede acabar con tu vida, creo que los papás no deben ser solo observadores sino ser seres de acompañamiento para ellos, a pesar de tantas cosas los chicos viven una soledad tremenda”, dijo Mayte.

Sin duda #AmíTambién Online es la guía que cualquier adolescente que vive al máximo en el mundo digital necesita tener entre sus básicos: todo lo que hay que saber sobre el uso de las redes pero que nadie te había explicado y que ahora puede resultar incluso como herramienta de ayuda para aquellos padres que de igual modo, al mero estilo adolescente han caído en esta adicción a las redes sociales y el uso desmedido de ellas.

“Nosotras hemos trabajado muy de cerca con este público juvenil, los jóvenes están justo en esa etapa que buscan identidad, pero no la encuentran con base a todo lo que se maneja en internet, hay que saber cómo usar el internet y no él nos use a nosotros, hay una línea muy delgada entre la convivencia y las prácticas que están dañando mucho el autoestima”, dijo Karina

