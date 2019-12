“La obra que sale mal” dio muestra de talento en sus 333 representaciones

Un “caos” comicoteatral de Edimburgo hasta México

La excelente pieza teatral logró reunir en México a grandes personalidades del espectáculo, que fueron testigos del fino trabajo aderezado con el excelente ensamble de actores que hacen posible un montaje accidentado, pero perfectamente logrado, al mero estilo del humor inglés

Claudia Arellano

Tras su éxito en Broadway, y exportada desde el West End de Londres, ahora en México, “La obra que sale mal” sigue gozando de la aceptación y recomendación del respetable; la producción original, con todo y la escenografía de Nigel Hook, acreedora al Tony 2017 y la dirección de Mark Bell, el pasado viernes celebró 333 representaciones con teatro lleno, que por supuesto, fue “atacado accidentalmente”, con buen humor.

“The Play That Goes Wron”, de Henry Lewis, Jonathan Sayer & Henry Shields, logró reunir en México a grandes personalidades del espectáculo que fueron testigo de este fino trabajo que es aderezado con el excelente ensamble escénico de los actores que hacen posible este montaje accidentado, pero perfectamente logrado, al mero humor inglés, aquel que no necesita de argumentos soeces o rebuscados para arrebatar carcajadas, pues toda risa es expuesta con simplezas y cotidianidades que van ocurriendo en el entarimado.

Previo al inicio de la obra desfilaron por una alfombra roja, de igual manera “improvisada”, los padrinos del ensamble, Enrique Guzmán, Erik Rubín y Chumel Torres; otras personalidades que estuvieron en el sitio fueron Ulises de la Torre, Fabiola Campomanes y Alejandro Calva, solo por mencionar algunos, quienes hablaron de este magnífico espectáculo que se presentó con anterioridad en el Teatro Helénico pero que ahora se ha mudado al Teatro Aldama.

“Es muy importante hacer este tipo de teatro de calidad, que te invite a pensar, a estar atento en cada detalle de lo que va a pasar, de verdad es un deleite y yo me siento feliz de estar aquí, permanecer en cartelera no es fácil y menos con un humor que muchos catalogan de simplista”, dijo Enrique Guzmán a su paso por la alfombra roja que comenzó a las 19:30 horas en un teatro que literalmente apenas se preparaba para el momento de saltar a escena.

La historia aborda el terrible suceso en la Mansión Haversham, y es que alguien ha matado a Charles Haversham en las vísperas de su boda con su prometida Florence Colleymoore, en la mansión todos son sospechosos, incluido el inspector que investiga el caso que se va desarrollando entre el caos escenográfico y el dilema de resolver esos inconvenientes de manera eficaz, sin que el público lo note.

“La obra que sale mal”, titulada en su versión original “The Play That Goes Wrong” es ganadora a comedia del año en los premios Olivier 2015, mejor escenografía Tony Awards 2017 y Mejor Obra de Broadway Audience Choice Award 2017, la dirección está a cargo de Mark Bell, quien es el director de la obra tanto en Londres, como en Broadway.

Un retrato de la vida cotidiana, en la cual los seres humanos de manera casi innata van colocando parches a su vida, en cada error que se comete, una oda a la manera de vivir del ser humano, ese que improvisa, que no se deja vencer y que puede ir hablando por teléfono en el caótico transporte de la CDMX al tiempo que asegura todo está bien, como les decimos, colocando parches resolutivos de momento que al final solo son predecesores de un caos anunciado. Es el clásico que te hace reír a carcajadas por lo mal que otros la pasan, sin caer en cuenta que tú también la estás pasando mal.

Al concluir la función se comentó que “La obra que sale mal” surgió de la idea de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, estudiantes ingleses que en su primera función solo lograron vender 4 boletos y quienes pidieron a su maestro Mark Bell que les dirigiera la obra que habían escrito, el resultado fue un éxito mismo que inició en Edimburgo, aquella tierra que también evoca a la memoria “Trainspotting” la novela de Irvine Welsh.

Beto Cuevas, quien no desfiló por la alfombra roja, al final de la misma subió al entarimado con Enrique Guzmán, Erik Rubín y Chumel Torres para realizar la develación de placa donde estuvo presente todo el equipo de producción quien pidió al respetable correr la voz de que han cambiado de teatro, ya que dijeron: “hasta eso nos sale mal”, todo en tono de broma.

“La obra que sale mal” actualmente se presenta en el Teatro Aldama.

Los padrinos de lujo de las 333 representaciones de “La obra que sale mal” fueron Enrique Guzmán, Beto Cuevas, Erik Rubín y Chumel Torres