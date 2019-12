La col mejora la circulación de la sangre

Alto contenido en vitamina C. A pesar de que la naranja es el primer pensamiento que se viene a la cabeza cuando hablamos de vitamina C, son las coles las que aportan un mayor porcentaje. Por lo tanto, si una persona toma la misma cantidad de col que de naranja obtendrá más cantidad de vitamina C de la planta de la familia de las Brasicáceas.

Rico en vitamina K. Tomar col en cualquiera de sus diferentes tipos fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación de la sangre y ayuda a prevenir los problemas cardíacos, como por ejemplo, los infartos.

Protege contra el cáncer. Esta enfermedad está cada vez más extendida en la sociedad y consumir coles dos veces a la semana puede reducir el riesgo de padecer cáncer. Además, la forma más efectiva para prevenirlo es que se consuma en ensalada porque es su estado más natural.