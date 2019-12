Nacho Londoño te enseña como “Levitar”

El cantautor visitó la Ciudad de México para presentar su nuevo sencillo, permeado con un estilo de rock folk poderoso e inspirador

Arturo Arellano

El cantante y músico colombiano Nacho Londoño visitó nuevamente México con motivo de la promoción de nuevo sencillo “Levitar”. Nacho posiciona su música dentro del género denominado rock folk y anterior a este sencillo tuvo éxito con “Oleaje”, donde tuvo la colaboración de Juan Galiano, de Diamante Eléctrico.

Para ahondar en detalles, Nacho se dio el tiempo de acudir a las oficinas de DIARIOIMAGEN, donde en entrevista comentó: “Esto es parte de un proceso en el que vengo sacando solo sencillos, ‘Levitar’ es el segundo sencillo del año, pero en 2020 planeo estar sacando un tema cada dos meses, con el fin de encontrar las mejores canciones hasta formar un disco. Al año pretendo sacar unas diez canciones, promocionar bien cada una de ellas y finalmente cerrar el disco”.

De “Levitar”, explica: “Surgió como una canción muy de repente después de una relación que tuve, habla mucho de cómo tener una persona a tu lado y que esté hundida, habla de ese momento en que quieres levantarla, ayudarla a que salga adelante. De eso se trata de cómo salir del fango, de la tristeza. Normalmente una persona toca fondo, aunque tengas buena vida, buen trabajo, todos siempre llegamos a ese punto, cuando queremos algo diferente, cuando estamos en esa búsqueda de la felicidad que no es material”.

Ante el lanzamiento dice: “La gente lo ha escuchado mucho en todas las plataformas digitales, ha tenido gran respuesta. Es un tema influenciado mucho del soul, llevo mucho tiempo escuchando Motown, me he reencontrado con James Brown. No es soul completamente, pero es algo de lo que ahí podrás encontrar, vamos por ese camino. He vivido mucho tiempo en Estados Unidos, incluso tuve una banda que realizó varias giras por diversos estados de este país y me di cuenta de que muchas de mis bandas favoritas tienen este estilo rock folk, incluso las de México, como Chetes, Zoe, Natalia Lafourcade, gente que tiene mucho anglo, porque son muy cultas musicalmente”.

En el tema de sus letras comenta que “me gusta cantar de todo, vivencias, amor, desamor, mis letras son en su mayoría muy poéticas, esa parte romántica me mueve mucho y es que me gusta ese tipo de música, la que escuchaba mi madre, como Paloma San Basilio, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, entonces en estarla buscando es algo que ha estado siempre en mi cabeza. Escuchaba metal cuando era niño, pero mi madre ponía a Juan Gabriel, Luis Miguel, es una influencia que llegó mientras escuchaba a Pantera o Led Zepelin , a final de cuentas mi música es una fusión de todo esto”.

Musicalmente dice: “Hay influencia norteamericana, el blues, Johnny Cash, Bob Dylan o música inglesa como The Rolling Stones, rock suave que no es tan distorsionado. Yo uso mucha tonalidad, todos mis instrumentos están basados en tonos, mas que distorsiones es proyección. Me parece algo excelente, jamás me ha dado miedo, este tipo de camino es difícil, pero permanezco y me esfuerzo”.

De sus presentaciones en vivo adelanta: “Tuve una en el metro de la Ciudad de México, en la Estación Chabacano, esto fue de manera gratuita para darme un poco a conocer entre la gente, pero pretendo que para el año entrante pueda comenzar con una gira formal. Estoy preparando con mi equipo un show tremendo, con canciones nuevas, por supuesto también las de discos pasados. Aunque en el metro fue en formato acústico, para lo del año entrante será algo muy completo, con banda, fuerza, trato siempre estar en comunicación con el público”.

“Levitar”, de Nacho Londoño, ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que sus presentaciones en vivo se irán dando a conocer el año entrante.