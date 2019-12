El Hospital General de Playa del Carmen informó que suspendió temporalmente su servicio de hemodiálisis para dar mantenimiento a sus máquinas, que han presentado fallas en los últimos días, situación que terminará por afectar a 18 pacientes que diariamente requieren de este servicio.

Francisco Granados Navas, director del hospital, aseveró que “desde la semana pasada se suspendió temporalmente el servicio de hemodiálisis porque las máquinas ya comenzaban a fallar por la naturaleza de su uso y será hasta este miércoles que se traerán nuevas, que estarán para la población que los necesite”. No obstante a lo anterior, se dice que no quedarán instaladas sino hasta dentro de los próximos días.

Agregó que desde hace tres años no daban mantenimiento a sus tres máquinas, con las que se apoyan en la labor de la hemodiálisis, así como otras áreas del nosocomio; situación que prevén concluir el próximo lunes, cuando se restablecerán las actividades normales.

El proceso médico conocido como hemodiálisis es aplicado a pacientes, cuyos riñones dejaron de cumplir su función principal, que es eliminar toxinas y líquido extra en la sangre.

Familiares denuncian que no les avisaron

En redes sociales, familiares de los pacientes que reciben la atención denunciaron que no fueron avisados con tiempo, contrario a lo que ha declarado Granados Navas, quien argumenta que se les notificó para que empezaran a buscar alternativas de atención ante esta pausa en el servicio. “Estamos esperando que la instalación la hagan en estos tres días y también informar a la ciudadanía que estamos haciendo el mantenimiento adecuado a varias áreas del Hospital General de Playa del Carmen para que tengan un lugar en óptimas condiciones”, comentó el representante médico.

Aseguró que con las labores de mantenimiento, se beneficiará a más de 500 personas. “Son trabajos de mantenimiento que estaban planeados porque en este año tuvimos una fuerte inversión en equipo de diferente tipo, como en el área de hospitalización, entonces necesitamos compensar el equipamiento con la infraestructura”.

Granados Navas concluye que para los días festivos de Navidad y Año Nuevo esperan trabajar a 50% de su capacidad laboral, es decir, apenas 50 personas que estarán de guardia.

Activistas se movilizan contra pirotecnia

Uno de los temas que siempre salen a colación en épocas de festejo para los mexicanos, es el uso de la pirotecnia, ya sea de manera legal o ilegal, no es difícil conseguir siempre cohetes, explosivos, luminosos y de todo tipo para la diversión de muchos, ya sea para celebrar el Día de la Independencia, manifestar de una forma extraña su fe el Día de la Virgen de Guadalupe y ahora para celebrar Navidad y Año Nuevo.

No obstante, este tipo de práctica muchas veces es motivo de accidentes, quemaduras, hasta la muerte de menores, que son víctimas del descuido de sus padres ante los fuegos artificiales. En tanto, hay unos de los que antes no se hablaba, los animales, quienes también sufren con este tipo de prácticas y a quienes ahora un grupo de activistas busca proteger, solicitando un amparo para prohibir la compra, venta y distribución de explosivos en Othón P. Blanco.

Fue Rafael Rivero Aburto, representante legal de Asociaciones Civiles defensoras de Animales, quien confirmó la solicitud de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal en contra del alcalde Otoniel Segovia Martínez, y otras autoridades municipales, para que se suspendan los permisos a vendedores de pirotecnia.

80 mil animales protegidos

De este modo ciudadanos demandaron ante el Juzgado Federal para proteger a 80 mil animales en apego a la Ley de Protección y bienestar Animal, solicitando que se revoque la autorización de venta de pirotecnia en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Debido a que son alrededor de 40 mil perros callejeros y 40 mil mascotas en hogares que sufren de la violencia por este tipo de productos, cuyo consumo aumenta considerablemente durante la temporada navideña.

Rivero Aburto declaró que en los últimos días van 100 mascotas heridas y tres fallecidas como consecuencia de los explosivos que las personas les arrojan directamente, “La demanda de amparo es en contra de Segovia Martínez por ser el que administra o gira instrucciones para que se aplique la normativa en el ayuntamiento, que se cancelen los permisos para la venta de pirotecnia”, enfatizó.

El servidor público tiene en su encomienda la Dirección administrativa que expide los permisos relativos a este tipo de productos, por lo que se le ha exigido que promueva su prohibición.

Promueven protección de jaguares y ocelotes en Cancún

Por otro lado y pese a la urbanización de la zona se ha dado a conocer que especies como el jaguar y el ocelote aun tienen presencia en Cancún, por lo que es menester promover acciones que motiven su protección y cuidado, siendo ambas especies representativas no solo del estado, sino del país entero y que lastimosamente se encuentran en peligro de extinción.

En un año de monitoreo se confirmó la presencia de por lo menos 10 felinos salvajes en la zona selvática de la ciudad, por lo que es una obligación para las autoridades decretar que esta zona permanezca como una de conservación y especial cuidado, protegiendo a estas hermosas especies.

El secretario de la Alianza Nacional de Protección al Jaguar, Marco Lazcano Barrero, refiere que a través de la técnica de fototrampas, se detectaron cinco ejemplares de jaguar y otros cinco de ocelotes en el área de manglares de la laguna Nichupté, principalmente al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que solicita que el área se vuelva protegida y se salvaguarde y garantice la supervivencia de las dos especies.

Niegan adelantar prisión domiciliaria

al ex gobernador Mario Villanueva

A Mario Villanueva Madrid, ex gobernador del estado, le han negado la prisión domiciliaria, dado que un juez ha decidido que no se adelantará la audiencia para revisar su solicitud de amparo.

De esta manera, el ex gobernador pasará los festejos decembrinos internado en una clínica privada, toda vez que el juez que lleva su caso se negó a adelantar la audiencia para revisar su solicitud de amparo, la cual se realizará hasta el 13 de enero, como ya se había programado con antelación.

La defensa del ex gobernador quintanarroense había solicitado, mediante este recurso de amparo, que se le otorgara el beneficio de arresto domiciliario, por motivos de salud y buena conducta. La solicitud se hizo para adelantar el proceso para este mes, con el fin de que pudiera pasar Navidad con su familia, la petición que fue impulsada por legisladores federales, incluida la senadora Marybel Villegas Canché, y hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero el recurso fue denegado.

Por falta de informes

Fue a través de un comunicado, que la defensa del gobernador indicó que la negativa fue por la falta de algunos informes de autoridades, además de que el juez del segundo circuito, con sede en Toluca, saldrá de vacaciones, algo que los abogados consideran improcedente, pues la ley señala para esos casos que deben otorgar el nombramiento de un suplente, pero no fue el caso.

Así, en caso de que se acepte la solicitud de amparo, durante la audiencia del 13 de enero, la resolución para llevarlo a prisión domiciliaria tomaría una semana más. El ex mandatario estatal fue investigado por autoridades estadunidenses quienes le fincaron acusaciones por nexos con Amado Carrillo Fuentes. Fue arrestado el 24 de mayo de 2001 por agentes federales en el poblado de Alfredo V. Bonfil, enclavado en Cancún, cuando circulaba en el interior de una camioneta acompañado del ex líder de una fracción priista, Ramiro de la Rosa; del chofer, Manuel Chan y de Irving Trigo Segarra, éste último conocido como “El Sapo”, que puso al ex gobernador ante la policía, y más tarde testigo protegido.

Villanueva Madrid purga cargos por narcotráfico y lavado de dinero, ya que, se dice le dio protección al Cártel de Juárez. El presidiario fue gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999.