Judy Garland y su mundo de arcoíris

La cinta se exhibirá en salas de Cinépolis a partir del 17 de enero

Renée Zellweger revive con una actuación poética a Judy, quien terminó su vida en medio de los excesos.

Claudia Arellano

En conocido cine de la Ciudad de México, se presentó a medios e invitados especiales el filme “Judy”, que retrata la vida de la estrella Judy Garland, considerada por muchos uno de los primeros iconos de la comunidad LGBT. Pasadas las 19:30 horas inició la función en la que se pudo ver la actuación poética de Renée Zellweger quien dio vida a la mencionada actriz, trabajo que le valió para obtener ya varios reconocimientos de la crítica.

“Me siento muy afortunada de ser parte de esta celebración de la importancia del legado de Judy Garland, y su humanidad, y todo lo que nos enseñó”, dijo vía remota la actriz, quien interpreta a la afamada mujer, madre de Liz Minelli, quien por cierto no se ha mostrado a favor de la biopic sobre Judy Garland, misma en la que también participa el creador de la popular serie The Crown.

“Nunca he conocido ni he hablado con Renée Zellweger. No sé de dónde salen estas historias, pero ni apruebo ni he dado mi consentimiento en ningún sentido de cara a la próxima película sobre Judy Garland”, dijo en su momento la cantante quien se mantiene activa en su cuenta de Facebook.

Ambientada en una época en que algunas de las temáticas abordadas eran casi un tabú, la cinta también documenta el inicio de su relación con el que se convertiría en su quinto marido, Mickey Deans. Al reparto se suman el británico Michael Gambon como el mánager Bernard Delfont. Bella Ramsey encarnará a la hija menor de Garland, Lorna Luft, mientras que Gemma-Leah Devereux dará vida a una muy joven Liza Minnelli.

“Solo soy Judy Garland durante una hora por noche. El resto del tiempo soy parte de una familia”, sin duda es una frase que resalta fuertemente esta historia en que se refleja una mujer llena de miedos y soledad quien finalmente sucumbió a la edad de 47 años víctima del alcohol y los barbitúricos, mismos que consumía desde muy pequeña.

El filme, dirigido por Rupert Goolden, proyecta a Garland en el punto final de su carrera, además aderezan con el recurso del flash back reflejando episodios vividos por la actriz durante el rodaje de El Mago de Oz (1939), donde Darci Shaw es quien la interpreta en su etapa joven. En medio de estrictas dietas, píldoras para mantenerse despierta y manipulaciones por parte del jefe de estudio de la MGM, Louis B. Mayer, se desarrolla una historia digna de ser contada en tiempos de cambio.

Otro punto álgido de la película ocurre cuando Judy sufre depresión tras ser considerada no adecuada para cuidar a sus hijos más pequeños: Lorna y Joey Luft (interpretados por Bella Ramsey y Lewin Lloyd), sin duda una clara muestra de la decadencia de una gran estrella que trabaja en medio de la desesperación por ganar suficiente dinero para darles a sus hijos una vida estable y demostrar su capacidad de poder cuidarlos.

Finn Wittrock da vida a un Mickey Deans de 28 años quien vive los últimos años de Garland cerca de ella. La parte musical captura la esencia de Garland, su modo de moverse en el escenario, gestos y esencia.

La vida de Frances Ethel Gumm nacida en Minnesota el 10 de junio de 1922 y mejor conocida como Judy Garland, se estrenará 17 de enero a través de la cadena Cinépolis.