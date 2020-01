Instituto de Movilidad investiga a taxistas implicados en delitos

Se busca garantizar la seguridad de usuarios de este transporte

El Instituto de Movilidad dio a conocer que inició 20 procedimientos en contra de taxistas de la zona norte del estado, con el fin de investigar su presunta participación en hechos delictivos y con lo que pretenden avanzar en su meta de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte publico en el estado.

De entrada, estas unidades podrían enfrentar la suspensión o cancelación definitiva de las concesiones en el caso de comprobarse que estén involucradas en delitos como asaltos y agresiones a pasajeros.

El titular del instituto, Jorge Pérez Pérez, comentó: “tendremos cero tolerancia con estos taxistas, puesto que nuestra tarea es garantizar la seguridad en el transporte público y evitar que se repitan este tipo de incidentes”.

De acuerdo con la información de las autoridades policiacas, hasta octubre de 2019, fueron 127 casos en donde los testigos denunciaron la participación de taxis en la comisión de delitos de alto impacto, desde asaltos a mano armada, violaciones, secuestro y complicidad para la fuga de delincuentes, lo cual despertó una alerta en el Instituto de Movilidad.

Solo siete detenciones, hasta ahora

Cabe resaltar de que de las denuncias, solo en siete de los casos se logró la detención de los sospechosos implicados, debido a que la mayoría de las veces no fue posible localizar al conductor del taxi, ante la falta de un padrón.

Por lo anterior, el funcionario estatal dijo que trabajan en el Sirecom, (Sistema Integral de Registro y Control de Movilidad), que facilitará el intercambio de información con las corporaciones policiacas de la entidad. “Con este programa podremos registrar, controlar y sistematizar los padrones de todas las modalidades del transporte público concesionado, desde altas, bajas, transferencias, correcciones, verificaciones vehiculares, archivos, trámites y más adelante operadores y licencias, para conocer quien se encuentra detrás del volante, quién es el dueño de la concesión o vehículo, y en qué situación se encuentra”.

De este modo, en caso de que un concesionario o chofer sea sospechoso de cometer un delito, podrá conocerse de manera casi inmediata de quien se trata, facilitando con ello las investigaciones. “Pero también podremos saber cuál es el taxi que no se encuentra al día en su documentación, cuál no ha pagado su tenencia, etc. De tal manera que funcionará como una especie similar al Registro Público de la Propiedad”, concluyó.

Aclaran dudas sobe el Insabi en Q. Roo; Sesa firmará acuerdos con IMSS e ISSSTE

Tras la entrada en vigor del Instituto de Salud para el bienestar (Insabi), la polémica no se hizo esperar a lo largo y ancho del país, entre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que dicha institución ofrecería atención completamente gratuita a los ciudadanos y por otro lado quienes comenzaron a denunciar presuntos cobros excesivos en los servicios de salud. En Quintana Roo por su parte, fue la Dirección de servicios estatales de salud quien salió a aclarar dudas al respecto.

De entrada se dio a conocer que en el transcurso de la semana la Secretaría de Salud en el estado (Sesa) firmará los convenios respectivos con el ISSSTE y el IMSS, para adherirse al Insabi. La directora de los servicios estatales de salud, Miriam Ortiz Enríquez, aseguró “que los servicios médicos en clínicas, hospitales y centros de salud urbanos y rurales dependientes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, ya son gratuitos”.

Añadió que apegados a las políticas del Gobierno Federal, que desde el primero de enero derogó el Seguro Popular, en Quintana Roo ya se ofrece atención universal a través del Insabi ““La indicación que tienen todos los hospitales es que no hagan cobro alguno si no tienen seguridad social, mientras que si existen cobros indebidos, se solicita que emitan una queja en el sistema unificado de gestión”, comentó.

No se han recibido quejas en la entidad

Reiteró que en los próximos días Sesa firmará los convenios respectivos con las instituciones de salud de la Federación como el ISSSTE y el IMSS para adherirse al Insabi y de este modo se otorgue atención gratuita en clínicas y hospitales de estos organismos. “Después del decreto de ley que se estableció el primero de enero del presente año todos los derechohabientes que estaban antiguamente afiliados al Seguro Popular ya no requieren presentar la póliza”.

Lo mismo afirmó que aún cuando de manera pública existen algunas quejas y denuncias por cobros que se han realizado a los pacientes, no existe denuncia alguna realizada de manera formal en Quintana Roo, pero insistió en que se mantendrán muy pendientes de cualquier situación que se llegue a presentar, para tomar cartas en el asunto.

E invitó a quienes se consideren afectados por cobros indebidos en el algún hospital o centro de salud, a denunciar ante el Gobierno Federal o ante las autoridades estatales, para que se investigue y se sancione a los responsables, puesto que la indicación es que al menos por atención medica de primer y segundo nivel.

Centro de Salud ampliado en José María Morelos

Por su parte, la jefa de la jurisdicción sanitaria número 3, Denisse Soto Martínez, comentó que en José María Morelos se requiere de una ampliación en su centro de salud para poder brindar atención medica de acuerdo al nuevo instituto denominado Insabi “la operatividad y forma de atención no cambia, no se cobrará ningún servicio médico de primer y segundo nivel de la Unidad con centro de salud ampliado, aunque ya se trabaja en la gestoría para el abasto suficiente de personal e insumo para cubrir el cien por ciento de las personas que no cuentan con seguridad social” aseguró.

Aclaró que “las personas que cuentan con IMSS e ISSSTE no gozarán del servicio, pues solamente se pretende cubrir la totalidad de personas que no cuentan con seguridad social”, mientras que los interesados en contar con el servicio, no deberán afiliarse, sino únicamente con presentar credencial de elector (INE) o la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Servicio de salud será completamente gratis

A pesar de que hasta el momento, el Insabi ofrece gratuidad únicamente en servicios de salud de primero y segundo nivel Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi, aseguró que los mexicanos sin seguridad social tendrán acceso a la atención de manera completamente gratuita antes del año entrante, incluyendo especialidades de tercer nivel. “El 1 de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos y el licenciado Andrés Manuel López Obrador está empeñado y ocupado para que suceda”, afirmó.

Aseguró que las reglas de operación a están terminadas y que las 32 entidades federativas recibieron un acuerdo de coordinación que ha sido signado por 26 gobernadores “Un cambio de modelo cuesta trabajo porque hay resistencia, intereses económicos, donde no se estudia la forma y no se respeta la ley y la reglamentación. El Insabi es un organismo descentralizado que se construyó en un año, todas las reglas de operación están concluidas”, aseveró.

Aseguró que a las 66 intervenciones de alto costo que cubría el extinto modelo de Seguro Popular, se sumarán 30 con el Insabi y promete que odas serán atendidas de manera gratuita en instalaciones dignas “Para empezar otorgará servicios médicos, es gratuito, habrá todos los medicamentos, se atenderán todas las enfermedades, se tendrán instalaciones dignas y de calidad, y con los trabajadores se hará justicia laboral, porque más de 87 mil empleados están en situación precaria. El tercer nivel de especialidad también será gratuito, no hay cuotas en primer ni en segundo niveles, y en la parte especializada se van a quitar”.

40 mil mdp más para lograr la gratuidad

El titular de la dependencia explicó que “se suman 40 mil millones de pesos. El techo presupuestal del Seguro Popular siempre fue de 72 mil millones de pesos, lo que estamos haciendo es sumar y tenemos 112 mil millones de pesos para atender estos padecimientos. Además, las 32 entidades daban una aportación solidaria estatal, esa venía al Seguro Popular, ahora se queda en los estados y podrán utilizarlo para este tipo de enfermedades” sentenció.

Y aclaró que la fecha para que esto suceda “Depende del Consejo de Salubridad. Nos acaban de anunciar que ya hay cuatro que en estas semanas estarían integrados a estas 66, serían 70. El Instituto de Salud para el Bienestar no busca cómo reducir, si no todo lo contrario”.

Alistan estrategia para “Operativo Mochila” en Q. Roo

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), confirmó que en los próximos días tendrán lista la estrategia y protocolos para llevar a cabo el “operativo mochila” en escuelas de nivel básico y medio superior en el estado.

El operativo es una medida preventiva para detectar armas, drogas u otro objeto ilícito, que pueda ser ingresado en la mochila al interior de los planteles. El fin es evitar cualquier situación de riesgo para el alumnado y personal docente.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, secretaria de Educación, afirmó que en antes de una semana, “la dependencia estatal, deberá contar con las estrategias y protocolos para llevar a cabo este proceso de revisión, en las escuelas del sistema educativo del estado, con el respaldo de personas capacitadas en el tema y la colaboración de los padres de familia. En el caso del sector privado, los directivos pueden llevar a cabo esta medida, con la participación de los padres de familia”, sentenció.

No sustituirá programa Escuela Segura

Aseguró por otra parte que el programa Escuela Segura, se mantendrá paralelamente vigente, y este se encuentra enfocado en la prevención y atención en materia de seguridad, lo mismo que la implementación del programa Crianza Afectiva, para acercar a los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos.

Si bien, hay cierta oposición al operativo mochila en las escuelas básicas, puesto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se manifestó en contra de esta medida, argumentando que vulnera las garantías de niñas, niños y adolescentes estudiantes, se ha solicitad el apoyo de los padres de familia.