Contempla López Obrador abrir al público el avión presidencial

Rechaza que su gobierno sea de “ocurrencias”

Exhibirá lujos de la nave a la población para que no se repitan compras de ese tipo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que su gobierno analiza abrir al público el avión presidencial una vez que regrese a México, para que los ciudadanos conozcan sus lujos y no se repita una compra de ese tipo en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que a más tardar el 15 de febrero se decidirá si la aeronave se vende o se rifa, pero primero indicó que se deben de terminar todos los procesos de certificación.

“Lo que queremos es que se terminen todos los procesos de certificación, para que venga ya completamente en disponibilidad de volar. Entonces, tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero por una u otra opción”, explicó.

“Cuando esté aquí el avión, quiero que vayan, y vamos a invitar también, vamos a invitar a la gente. Así como lo de Los Pinos, que vaya la gente, para que nunca jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades. No queremos un México corrupto y pervertido por funcionarios insensatos, irresponsables, nunca más”, afirmó el titular del Ejecutivo Federal.

López Obrador dijo que exhibir la aeronave a los mexicanos tiene como objetivo que, en el futuro, nadie se atreva nuevamente a realizar ese tipo de gasto. Aclaró que el acceso a la población deberá ser ordenado, para no maltratarla.

El mandatario afirmó que, si se decide por rifar la nave aérea, se realizará la preparación, distribución de boletos y la organización; sin embargo, descartó que se realicen actividades de difusión, pues en la conferencia se estará tocando el tema.

Niega gobierno de ocurrencias

“Vamos a seguir aclarando, vamos a repasar, porque los conservadores están molestísimos, inquietos, dicen que son ocurrencias, pero nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencias, es resolver un problema, reparar un daño. Si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida”, dijo.

Aseguró que sola una persona con “una mentalidad faraónica” decidió la compra del avión con el dinero del pueblo de México. Explicó que la aeronave seguirá a la venta, y podría venderse si alguien ofrece la misma cantidad en que la valuó la ONU, que es de 130 millones de dólares.

De acuerdo con AMLO uno de los dos compradores interesados ya ofreció un total de 125 millones de dólares, pero no se lo venderán porque si no, afirmó, ahora sus opositores afirmarán que lo remató.

“Tiene que ser de acuerdo al avalúo. Si no, ¿qué van a decir, no los conservadores hipócritas? ‘Se remató, ¡qué barbaridad!, hubo una perdida en la hacienda pública’. Los conozco bastante bien, no dejen ustedes de tomar en cuenta que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Vamos a esperar, tiene que hacerse la operación de acuerdo al avalúo”, explicó.

“Los memes del avión, buenísimos”

El presidente tomó con humor la ola de memes y chistes que desató el anuncio de un posible sorteo del avión presidencial a través de la Lotería Nacional.

“Los memes, geniales, o sea buenísimos”, expresó en su conferencia de prensa matutina, en la que incluso sugirió el guion para un supuesto cortometraje que se planea realizar, según versiones de redes sociales.

“Yo no me enojo, de verdad, disfruto las cosas”, señaló el mandatario al recordar que el problema del avión no comenzó con su llegada a la Presidencia en 2018, sino en sexenios anteriores cuando se autorizó la millonaria compra.

“Los que van a hacer el cortometraje, porque da para eso, por el surrealismo, que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora sino cuando ‘érase una vez unos monarcas que se trasladaban en aviones de lujo’”, bromeó.

El mandatario confirmó que sortear el avión presidencial es una de las opciones para resolver dicho problema, pero aclaró que primero están la venta directa, la sociedad de varios propietarios, la subasta y la posible renta.