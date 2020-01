Lord of the Dance, listo para cautivar a México

La producción es el sueño hecho realidad de bailarín mexicano

La cantante Flor Amargo será partedel ensamble durante toda la gira

Luis Sánchez, único bailarín mexicano en este espectáculo que combina danza y acrobacias dando un resultado mágico

Claudia Arellano

Un hombre aguerrido, determinado y con amor a su carrera es Luis Sánchez, primer bailarín del espectáculo “Lord of the Dance: Dangerous Games”; el joven rememoró en rueda de prensa cómo fue su trayecto hasta convertirse en la figura dancística que hoy en día es, pues a los 12 años él ya tenía muy claro que la danza sería su forma de vida. Hoy es uno de los mexicanos que ha triunfado en el mundo gracias a su talento, y el público podrá ver un poco de lo mucho que este bailarín sabe hacer cuando se presente con el mencionado show en el Auditorio Nacional, escenario que abre sus puertas el 8 y 9 de febrero.

En rueda de prensa, Luis comentó que desde niño supo que se dedicaría a la danza, pues eso era lo que lo hacía feliz, aseguró que el trabajo fue arduo pero nunca dejó de trabajar por el sueño que hoy es realidad, agregó que es importante que los padres de familia acerquen a los niños a este tipo de disciplinas y dejen de crear estereotipos respecto a las disciplinas como la que el ejecuta. Afirmo que en su caso recibió total apoyo de su familia lo que hizo que su camino fuera un poco menos tenso.

“Mis padres me pedían terminar la preparatoria para seguir con mi carrera de danza, finalmente lo hice pero sí me gustaría que se incentive a los niños en estas áreas, hay que perderles el miedo, y creo que para que todo dé resultados debe existir trabajo también por parte de la familia, para que ellos logren sus sueños, parece discurso, pero es una realidad entre más padres comprometidos existan con sus hijos estas disciplinas pueden hacer mucho por el futuro de ellos”, dijo.

“Lord of the Dance” es la compañía irlandesa, creada, coreografiada y producida por el famoso bailarín, irlandés-americano Michael Flatley, acompañado por la espectacular música compuesta por Ronan Hardiman, sin duda Flatley revolucionó de manera mágica la danza irlandesa con la impresionante creación de Riverdance y posteriormente ha dirigido y producido exitosos espectáculos como Feet or Flames y Celtic Tiger.

Este espectáculo cuenta con 50 artistas en escena y talento de todo el mundo se estrenó por primera vez en el célebre Teatro del Paladio en el West End de Londres en el 2014, posteriormente tuvo otra temporada en el Teatro Dominion en el 2015 y en 2016 empezó la gira internacional.

Asimismo el productor Jaime Salinas afirmó en rueda de prensa que Flor Amargo hará un arreglo especial para este espectáculo durante su parada en México pues está entusiasmada con el evento, ya que lo recaudado será donado a proyectos sociales y educación en zonas marginadas.