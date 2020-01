Legalizarán uso lúdico de la mariguana

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Licencias a lo que es ahora un delito

Cárcel a quien tenga más de 200g

He cometido el peor de los pecados que uno puede cometer: no he sido feliz

Jorge Luis Borges, 1899-1986; escritor argentino

#Cannabis #UsoLúdico #MarihuanaLegal #UsoMedicinal #LegislaciónCompleta #Marihuana #SEGOB #Restringido #MayoresdeEdad #GINGroup #AitorÁlvarez #basq

El miércoles de la semana pasada (15 de enero), en mi espacio de radio “Víctor Sánchez Baños en MVS”, dimos a conocer el anteproyecto de dictamen de varias comisiones del Senado para reformar diversas leyes para acatar el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia, de aprobar la legalización de la mariguana. El dictamen va más allá de la mera aprobación con fines medicinales. Es legalización total y de manera ordenada, controlada por el Gobierno en turno.

Tras 5 años de intensos debates, análisis y consultas, el Congreso de la Unión tiene listo el proyecto de Ley para la Regulación de la Cannabis, que despenaliza el uso lúdico o por diversión de la mariguana, así como la siembra, trasiego, distribución, comercialización, exportación e importación y la transformación de sus componentes activos (THC, Tetrahidrocannabinol, y el CBD, Cannabidiol). A través de un organismo autónomo de la Secretaría de Gobernación, otorgará licencias a particulares, bajo un esquema jurídico rígido para “proteger” a menores de edad y que los consumidores no reciban dosis que pongan en peligro sus vidas.

A fin de cumplir con el plazo determinado por la Suprema Corte de Justicia para legislar sobre este asunto, periodo que vence el 20 de abril de este año, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso, se discutirá y, seguramente se aprobará.

El anteproyecto de Ley para la Regulación del Cannabis, cuya copia obra en posesión de éste reportero, fue elaborado por las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública y que modifica la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Aglutina “rectificaciones y homologaciones”, analizadas en 11 iniciativas, presentadas en el Congreso Federal, tanto por la sociedad como por legisladores.

De esa manera nacerá el Instituto Mexicano del Cannabis, como un órgano autónomo de la Secretaría de Gobernación, con independencia y presupuesto propio. Este otorgará 5 tipo de licencias para siembra, transformación, cosecha, transportación, investigación, comercialización, así como importación y exportación de ese producto y sus derivados. Además, reunirá información estadística para ver el comportamiento del consumo de dichos productos.

Entre los puntos relevantes, de los 73 artículos de la ley y las modificaciones a las leyes penales, que fueron materialmente consensuados entre los legisladores de esas comisiones, sobresalen que la Ley para la Regulación de la Cannabis será Federal y, lo más importante es la despenalización del uso lúdico, medicinal y de investigación, así como la industrialización de los derivados como el cáñamo, y la aprobación del uso medicinal.

Regula el almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, conseja, cultivo, distribución, empaquetado, etiquetado, exportación, fumar, importación, investigación, patrocinio, posesión, preparación, producción, publicitar, sembrar, transportar, transformar, suministrar, vender y adquirir cualquier título.

Ante un posible incremento en el consumo de esa droga, la ley establece medidas para “proteger, promover y mejorar la salud de la población mediante política públicas” para reducir los daños y riesgos originados por el uso del cannabis psicoactivo y sus derivados. Al mismo tiempo, promoverá la información, educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo de ese enervante.

USO RECREATIVO, LIMITACIONES En el uso de la mariguana con fines recreativos solo estará permitido para los mayores de 18 años. Hay sanciones penales contra adultos que fumen frente a menores, o cualquier otra persona imposibilitada para manifestar expresamente su consentimiento, “libre e informado”, así como a quienes fumen frente a una persona mayor edad que no haya otorgado su consentimiento para ello.

En caso de una emergencia médica relacionada con el consumo del cannabis psicoactivo, deberá ser atendido por cualquier institución o profesionales de la salud que sean requeridos, sin discriminación, ni criminalización. Las autoridades sanitarias establecerán los mecanismos para capacitar a los profesionales de la salud física y mental.

En las leyes penales se modifica, por ejemplo, el artículo 474, de la Ley General de Salud. Establecerá que “las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad”.

En casos que no existan elementos de presumir delincuencia organizada se permitirá que el consumidor pueda transportar menos de 28 gramos (una onza) de mariguana o productos con THC y CBD. Entre esta cantidad y 200 gramos, serán acreedores de multas y en caso superar los 200 gramos, pueden ser sancionados hasta con 6 años de prisión.

También podrán organizarse grupos de consumo del cannabis psicoactivo, como “asociaciones civiles”, constituidas legalmente por 2 y hasta 20 personas mayores de edad. Éstas, podrán sembrar, plantar, cultivar, cosecha, aprovechar, preparar, fumar y consumir.

Queda prohibido comercializar cualquier producto que exceda niveles de las substancias activas, como el THC y el CBD, o ambos, que excedan el porcentaje autorizado por el Instituto. También está realizado el combinar el cannabis mezclada con otras substancias como el alcohol, nicotina, tabaco, cafeína o cualquier otra considerada psicotrópica o no, que aumente real o potencialmente el nivel de adicción o los efectos de esa substancia.

En materia de comercialización, el proyecto establece que los comercializadores estarán obligados, primero, a tener una licencia otorgada por el Instituto Mexicano del Cannabis. Estos negocios deberán empaquetar los productos sin logotipos que evoquen el consumo del cannabis psicoactivo y sus derivados. Al mismo tiempo, deberán ser empaques herméticos, resellable y a prueba de niños y adolescentes. Deberá llevar el número de licencia otorgada, así como sus datos de registro entre otras indicaciones.

Queda prohibida la comercialización cualquier producto que exceda los niveles de THC, CBD o de la combinación de ambos. Además, deberán ofrecer servicios de información sobre los usos, compuestos, propiedades, efectos, riesgos del cannabis psicoactivo y sus derivados. Los comercializadores deberán impedir el paso a menores de edad y deberá exigir una identificación oficial vigente con fotografía. No podrán ubicarse en centros comerciales ni en sitios cercanos a escuelas o de alto tráfico de personas, especialmente menores de edad.

El Instituto Mexicano para la Cannabis dará licencias para la investigación, así como la venta de productos medicinales. Estas licencias las otorgará mediante el cumplimiento de requisitos, tanto en la investigación del cannabis y sus derivados.

Se permitirá el uso para fines médicos o farmacéuticos y paliativos. Se privilegia, dice el proyecto de ley, la salud de las personas que requieran el consumo de cannabis. Por ello, quedan exentos de cualquier trámite administrativo que limite el pleno ejercicio de su derecho. De esa manera podrían importar o, incluso cultivar, la yerba. La comercialización de esos productos en el país seguirán los términos, control sanitario y requisitos establecidos por la Ley General de Salud.

Las licencias para fines industriales permitirán el uso industrial del cáñamo para fines textiles, así como otros derivados que no tengan ni THC y CBD, que son psicotrópicas.

Entre el próximo 1 de febrero y el 30 de abril deberá discutirse y, en su caso, aprobarse por el pleno del Senado y su colegisladora, la Cámara de Diputados.

PODEROSOS CABALLEROS: La principal empresa de Capital Humano en México, GINgroup, planea para este año tener un crecimiento 20 por ciento, un 5 por ciento más que en el 2019 y estima facturar 40 mil millones de pesos, dijo el presidente de este consorcio Raúl Beyruti Sánchez, durante el GINteraction, evento donde se presentó la oferta de servicios y beneficios de la empresa. Además planteó incrementar su participación en España y en un lapso de 5 años sumar 75 mil empleados y contar con una facturación de unos 900 millones de euros. Aumentar también este 2020 su participación en Estados Unidos y cubrir 22 estados de esa nación para llegar a una facturación de 300 millones de dólares. Se plantea en el corto plazo llegar a los mercados de India y China.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Luego de conocer experiencias como Turquía, Rusia, Nigeria o México, donde preciosos parajes naturales están repletos de plástico, Aitor Álvarez, creó la marca basq, de ropa y calzado elaborado con materiales reciclados. Tras el calzado, hecho con botellas de pet reciclado y neumáticos, ahora llega la ropa con los mismos materiales en España y se promoverá en México y otras naciones.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos