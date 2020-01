Denominado como “un movimiento social vivo”, fue como Jordi Puig, creador del Festival Vive Latino, comentó que en su edición 2020 contarán con nuevas actividades y escenarios, mismos que dan muestra del crecimiento del mencionado encuentro musical, que además este año, se suma a las acciones para frenar el cambio climático en la tierra, de ello hablaron los organizadores en una nutrida rueda de prensa a la cual llegó más de un centenar de medios informativos.

En tono de broma el director del evento comentó que el clima helado que se presentó en la capital, se intercambió para que los días del evento estén radiantes. Destacó que por más de 20 años el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, ha apostado por la diversidad e inclusión, sin embargo, durante su edición 21, se rinde un homenaje a las mujeres, quienes este año nutren aún más el cartel, tal y como lo hará Ely Guerra, quien de igual modo fungió como moderadora en la conferencia.

“Para nosotros es muy importante respetar la equidad de género, somos un festival que siempre ha sido inclusivo, no solo en sonidos sino en concepto. El Vive Latino invita a la búsqueda de visiones, a darnos cuenta de cómo son las cosas, a analizar lo que queremos transformar. Nuestra misión es nunca olvidarnos de lo social, dando espacio a las ONG’s, respetando la equidad de género. Dando voz a comunidades. Eso ha caracterizado siempre al festival y así seguiremos”, afirmó Puig.

Sumándose a los cambios por un planeta mejor el encuentro acuñó un nuevo término de sostenibilidad, lo cual describen se trata del equilibrio generado por la armonía entre acciones ambientales, sociales y económicas por esto en esta entrega consolidarán acciones que aunque ya llevan haciendo mucho tiempo este año las refuerzan.

“Nuestros vasos para la cerveza son hechos con cebada, todas las concesiones de alimentos tienen el compromiso de dar artículos biodegradables. Ubicaremos contenedores para colillas de cigarro para reciclar. Además, continuamos con programas de movilidad para compensar las emisiones de carbono en comunidades de Oaxaca, en las que reforestamos, quedó prohibido el uso de popotes y los contenedores de basura estarán debidamente marcados, el logotipo mismo del evento nos invita a cuidar el planeta”, dijo Jordi, previo a presentar al elenco.

Será el 14 y 15 de marzo de 2020, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando se celebre este Festival que reúne estrellas nacionales e internacionales, esto dentro de los espacios como: El Parque que por cuarta ocasión se instala para deleite de los pequeños rockeros. Además nuevamente se instalará el cuadrilátero que de la bienvenida a la Lucha libre donde 30 luchadores pelearán durante los diferentes días. También habrá un nuevo espacio para las bandas con el espacio Vive vero y una área que se denomina Libros VL, donde se realizará venta de libros del Fondo de Cultura Económica.

Además este año Vive Latino realizará una parada en España y la primera edición europea elegida ha sido Zaragoza, donde se llevara a cabo el encuentro musical durante los días 11 y 12 de Septiembre, esto en Espacio Expo donde se vivirá una experiencia cultural completa que combina el rock de distintos países hispanohablantes, con especial foco en las figuras de nuestro país.

La alineación del cartel para el sábado 14 de marzo incluye los espectáculos de: 31 Minutos, All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Guns N’ Roses, Rebel Cats, The Rasmus, Vicentico y Yucatán a Go-Go; mientras que el domingo 15 de marzo se presenta Andrés Calamaro, Armando Palomas, Carlos Sadness, Cultura Profética, Ely Guerra, Flor Amargo, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier y Zoé (Unplugged) solo por mencionar algunos.

Cartel del sábado 14 de marzo

31 Minutos, All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, Fangoria y Francisca Valenzuela. También se podrán ver a Guns N’ Roses, Hamac Caziim, Jupiter & Okwess, Little Jesus, Los Daniels, Mexfutura, Negro y Las Nieves de Enero, Odio a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rubytates, Say Ocean, She Wants Revenge y Sho-Hai.

Además tocarán The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico y Yucatán a Go-Go.

Cartel del domingo 15 de marzo

31 Minutos, Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente y DLD.

Se suman Ed Maverick, Ely Guerra, Feria de Frescos, Flor Amargo, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva y Los Tucanes de Tijuana.

Del mismo modo reventarán Madame Récamier, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Pillanes, Porter, Portugal, The Man, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, Victoria Malawi, Zero Kill y Zoé (Unplugged).