Ofrece López Obrador “plan de emergencia” para medicina contra el cáncer

Tras reclamos de padres de niños enfermos

“Incluso, se pediría apoyo a instituciones privadas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen los medicamentos para atender a niños y niñas que padecen cáncer, pero en algunos hospitales se están negando a administrarlos, por ello, anunció que habrá un “plan de emergencia”.

Luego de que padres y madres se manifestaran y se enfrentaran a policías el miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por falta de atención a sus hijos, el mandatario aseguró que sí se cuenta con los medicamentos, pero indicó que si en los hospitales no se aplican, hoy mismo arrancaba con un plan de atención.

“Ahora mismo yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño (Hospital Infantil de México Federico Gómez) y que constaten si están los medicamentos y si se están aplicando; y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños, hoy mismo”, expresó en su conferencia mañanera.

El mandatario incluso dijo que, si en los hospitales del Estado mexicano no se les da la atención médica, pediría a instituciones de asistencia privada apoyo para que se atienda a las y los infantes.

“Incluso haría yo un llamado a hospitales privados, especializados, para que se atienda a los niños, porque es la vida de los niños”, expresó López Obrador.

Detalló que su plan ante la exigencia de las madres y padres es que funcionarios de la Secretaría de Salud Federal acudan a hospitales en donde se asegura hay desabasto.

“El plan es trabajar para establecer el sistema de salud pública gratuita, el nuevo sistema de salud pública de atención médica y de medicamentos gratuitos, trabajar, lo dijimos, los servidores públicos las 24 horas. Entonces, terminando (la conferencia matutina) aquí el secretario de salud, ya lo dije, el subsecretario, el encargado de los hospitales van a trasladarse al hospital infantil para cerciorarse de que estén los medicamentos y que se apliquen los medicamentos a los niños”, señaló.

“Si ven que no hay disposición, que hay una especie de huelga para no dar el servicio, tenemos que tomar de inmediato otras acciones, tomar medidas para que los niños hoy mismo tengan la atención, tengan los medicamentos en otros hospitales públicos, en hospitales privados, donde se pueda”, aseguró.

López Obrador agregó que parte del plan, además de la movilización de funcionarios en todos los casos donde se hagan denuncias, se mantendrá la información diaria sobre el abasto, el actuar de los directivos de los hospitales y las denuncias contra las empresas que tienen el control de los medicamentos.

“Vamos a avanzar más en cuanto a tener mayor información sobre la empresa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales, sobre la investigación, que también hay que darle celeridad de la Función Pública. Todo, pero ya, no hay tiempo, no son ocho horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto”, indicó.

Padres van a hospital infantil y les niegan la entrada

Tras sostener una reunión con Leticia Ramírez Amaya, directora de la Oficina de Atención Ciudadana, madres y padres de niños con cáncer no llegaron a ningún acuerdo, puesto que aseguran que no se les dio ninguna garantía de que no habrá más desabasto, padres de niños con cáncer fueron al Hospital Federico Gómez, ubicado en Doctor Márquez de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para tratar de corroborar que el medicamento de las 420 dosis de Vincristina estén en el nosocomio, pero hasta el mediodía del jueves no les habían permitido la entrada.

Los padres de familia dijeron de que al interior se encontraba el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como el director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño.

Las autoridades realizabann un recorrido para constatar cómo están las atenciones en cuanto a las quimioterapias y tratamientos que se le dan a los niños internados.

“No tenemos una invitación como tal”, así lo dio a conocer Israel Rivas padre de familia, pero estaban en espera de ser recibidos por personal de Comunicación social del hospital para ver si les permiten ingresar a una comisión para que puedan entrevistar con autoridades del Sector salud.