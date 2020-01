“El show de las tlnovelas” es un gran acto de amor: Álvaro Cueva

Considerado como el crítico más profesional de la televisión en México, en 33 años de carrera profesional, mismos que celebró el pasado 22 de enero, al periodista Álvaro Cueva, le ha costado muchos años de trabajo su camino al éxito y para lograrlo trabaja realmente de forma apasionada las 24 horas del día, durante todo el año.

La vida de Álvaro Cueva es realmente una fábrica de sueños, sueños que consolida de forma constante como lo es ahora su programa “El show de las tlenovelas”, que se transmite por el canal de paga Tlnovelas los sábados a las 20:00 horas y con repeticiones los domingos a mediodía y a las 11 de la noche, en el canal 204 de izzi, 220 de SKY y 275 de Total Play.

Y para hablar de este maravilloso programa, Álvaro Cueva recibió en su casa a DIARIOIMAGEN, una casa llena de magia, color, con una orquesta maravillosa interpretada por sus aves, y decorada con infinidad de películas, programas, libros y una gigantesca pantalla de televisión.

“DIOS ES MUY GRANDE Y SE ME HIZO AHORA INGRESAR A TELEVISA”

—¿Cómo llega a Álvaro Cueva “El show de las tlnovelas”?

“Es una historia muy bonita, hace algunos meses sonó mi celular y me llamó un productor muy joven que se llama Daniel Shain, de Televisa Networks, yo no lo conocía, no es mi amigo, ni conocido o mi compadre. Entonces me decía ‘hola, mucho gusto, soy Daniel de Televisa Networks, ¿te interesa hacer algo con nosotros en el canal telenovelas?’. Respondí: ‘Por supuesto que sí, nada más que agarra la onda, no me mando solo, tengo que pedir permiso en mi lugar de trabajo. Y hablé con mi jefe en ADN 40, de TV Azteca y con la gente del periódico Milenio y todo mundo me dio permiso. Fuimos a desayunar y le llevé un proyecto que tenía ahí desde hace muchísimos años que se llamaba ‘El show de las tlenovelas’ y Daniel que es increíblemente creativo, lo renovó y el resultado es lo que tenemos hoy en la pantalla chica.

Jamás imaginé que se pudiera hacer algo como lo que estamos haciendo, porque he trabajado en todas las televisoras de México, menos en Canal 11 y en Televisa, entonces para hacer un programa de telenovelas, necesito a las estrellas de las telenovelas que están en Televisa y mira… Dios es muy grande y se me hizo ahora ingresar a Televisa”.

—¿Qué se lleva el espectador con “El show de las tlnovelas”?

“Una gran experiencia, esto es un gran homenaje al público amante de las telenovelas. Jamás se había hecho algo así, no se había tomado en cuenta al público y es el público el que te dice lo que piensa y te puede hablar bien o mal. También es un homenaje a la gente que hace las telenovelas, a las estrellas, productores, a los otros creadores como escritores, editores, escenógrafos, productores a quienes jamás ves en ningún lado y aquí, son ellos los que hablan, eso está súper bonito. Esto es un gran acto de amor”.

Yo te digo que es una experiencia porque así como cuando vienes a mi casa, el programa es la gente la que me visita en mi casa. Así los recibo, les doy cafecito, galletitas palomitas y nos sentamos a ver la tele; vamos comentando lo que vamos viendo y les hago preguntas, me hacen preguntas, se pone sabroso, muy bonito. De repente entran llamadas del público en vivo, todo es muy real.

—“El show de las tlnovelas” es un sueño hecho realidad para Álvaro Cueva, ¿lo es también para los fans de las telenovelas?

Yo amo esto y lo mejor que puedo hacer es regalarles una experiencia . Hoy en día, hay que entregarle la crítica al público, entonces mi papel es reconocer al público, acercarlos con las estrellas, con las telenovelas y que juntos abramos el debate y te dicen cosas muy interesantes e inteligentes”.

“HOY, DEFINITIVAMENTE NECESITAMOS OTRO TIPO DE LENGUAJE”

—¿Te gusta el formato actual de las telenovelas o prefieres el de antaño?

“Soy fan del canal tlnovelas porque me permite revivir las telenovelas con las que crecí, las que amo, que recuerdo y tengo en el corazón. Pero hoy, definitivamente necesitamos otro tipo de lenguaje, los jóvenes necesitan notro tipo de ritmos, propuestas tal vez no tan largas pero sí melodramáticas como las tradicionales, ahora por ejemplo lo que puedo decir es que celebro lo que ha hecho Juan Osorio, ‘Soltero con hijas’ tiene una estructura muy interesante, muy familiar, muy divertida, es tradicional, pero moderna, incluye personajes para todos.

En su caso, la productora Rosy Ocampo hace algo espectacular porque es como revivir las telenovelas, pero de una forma tan moderna y actual que te encanta, porque te diviertes mucho, pero entiendes cosas sociales, aprendes, eso está muy bien”.

El trabajo de Álvaro Cueva habla por sí mismo, ya que desde pequeño siempre fue muy dedicado a sus estudios, con su objetivo siempre claro: ser crítico y escritor de telenovelas.

“A mí siempre me minimizaban. Al principio de mi carrera, en Monterrey, en los años 80, no me dejaban firmar mis columnas y tenía que usar seudónimos como TV Adicto”.

Sin embargo, “mi abuela, la mamá de mi mamá, era una santa. Fue la mujer que realmente me crió, ya que mis papás me tenían que dejar con ella para irse a trabajar. Nunca fuimos ricos, siempre fuimos de clase trabajadora. De las tardes con mi abuela, mirando las telenovelas fue que surgió mi amor por la televisión”, declaró.

Gracias a una beca otorgada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, lo que le abrió paso al desarrollo de sus habilidades.

Mi gran sueño era escribir diario, pero no se me cumplió hasta que nació Milenioen el año 2000, gracias a Dios entendieron mi propuesta, ahí nace mi columna “El pozo de los deseos reprimidos” que es de lunes a viernes”.

—¿Por qué el título “El pozo de los deseos”?

“La televisión es realmente eso, es un lugar donde están todos nuestros deseos, las cosas que no decimos”.

“EL PROBLEMA NO ES CUÁNTAS HORAS PASAS VIENDO TELEVISIÓN, EL PROBLEMA ES QUE ES LO QUE CONSUMES”

—¿Qué le respondes a las personas que dicen que no es sano ver la televisión durante muchas horas?

“ A ver, yo creo que hay que saber consumir contenidos, el problema no es cuántas horas pasas viendo televisión, el problema es que es lo que consumes. La televisión es como la alimentación si tú solo estás consumiendo grasas, carbohidratos, tarde o temprano te vas a enfermar, te vas a provocar un daño horrible. Si tú estas consumiendo puro contenido basura en la tele, pues tarde o temprano te vas a ocasionar un daño, algo malo va a pasar contigo, a lo mejor no se te nota porque no engordas, pero lo que ves te nutre también, te forma.

Yo siempre recomiendo ver un poquito de todo, así como recomiendo comer un poquito de todo. Ve telenovelas, pero también noticias, programas culturales en el 22, créate una buena nutrición televisiva.

Tú puedes estar toda la vida viendo cosas, mientras las discutas y proceses no pasa nada, yo toda mi vida he visto todas las telenovelas que he podido y aquí estoy gracias a Dios. Ahora esto aplica para muchas otras cosas como los videojuegos, puedes estar todo el día jugando videojuegos, pero mientras sepas que es un juego no hay problema, pasa con el cine, incluso con la lectura, mucha gente idealiza la lectura, pero hay lecturas que son verdaderas porquerías, hay que saber elegir.

—Desde chico veías la televisión porque tus papás estaban trabajando ¿desde ahí nace tu gusto por las telenovelas?

“Cuando era bebé el mundo era muy distinto y a nosotros nos abandonaban frente a la tele porque no había otra cosa, era cuando las mujeres salían a trabajar por primera vez, cuando los hombres tenían que hacer mucha cosas para obtener dinero. A mí realmente me crió mi abuela materna Manuelita Alanís viuda de Cantú, una mujer maravillosa que todo el tiempo estaba viendo la tele, entonces ella me enseñó a ver telenovelas. Recuerdo la televisión en blanco y negro, éramos una familia humilde.

El programa ‘El show de las tlnovelas’ es un homenaje a mi abuelita, porque ella me daba galletas y yo sentado viendo la tele en la sala. Si no hubiera sido por mi abuelita no sé a qué me estaría dedicando. En mi casa no había libros, gente con títulos universitarios, yo me volví culto con lo único que me podía volver culto, que era con la televisión, en aquellos tiempos se veía mal que los hombres viéramos telenovelas, eran para mujeres, yo sufrí ese bullying, aunque hoy ya suene ridículo, pero en esa época era fuerte. Desde niño supe que quería hacer algo que tuviera que ver con las telenovelas”.

—Y ahora eres uno de los trescientos lideres influyentes de México, después de que no te dejaban escribir en un periódico, de que sufriste bullyingpor ver telenovelas.

“¡Sí, caray! Esa fue una revelación, por eso hay que luchar por las cosas. Soy un hombre muy agradecido. Cuando me dijeron ‘eres uno de los 300 líderes más influyentes de México’, no lo podía creer, es muy bonito, porque lo ponen por orden alfabético y siendo Cueva, me ponen al lado de Cuarón, en la misma lista y en la misma categoría donde está Guillermo del Toro, Pati Chapoy, que increíble y qué maravilla”.

“YO NO VENGO DE FAMILIA RICA, NO SOY PARIENTE NI AMANTE DE NADIE, SOY UNA PERSONA NORMAL Y NO LE TENGO MIEDO AL TRABAJO”

—¿A qué hora duerme Álvaro Cueva, a qué hora ves la tele, a qué hora escribe, a qué hora hacer ejercicio. Es increíble todo lo que haces, tienes miles de proyectos.

“A mí nadie me ha regalado nada, yo no vengo de familia rica, no soy pariente ni amante de nadie, soy una persona normal y no le tengo miedo al trabajo, entonces me la paso trabajando para mantener a mi familia , pagar cuentas, tener una casa, como cualquier mexicano.

A muchas personas les llama la atención que esté en tantos lugares y plataformas, pero lo que yo hago es lo que hace cualquier ama de casa mexicana, la que vende zapatos por catálogo, luego los fines de semana prepara meriendas, bueno yo también, es lo mismo, pero estando en medios de comunicación es un poquito más llamativo, pero somos iguales, como el señor que los fines de semana vende chicharrón en el Estadio Azteca, voy juntando de donde puedo para completar porque jamás he sido el periodista consentido, ni he tenido contratos de exclusividad, ni pertenezco a grupos privilegiados, no tengo salario multimillonario”.

—Eres un periodista libre.

“Desde siempre he sido libre. Cuando comencé estuve mucho tiempo en el periódico Reformay tuve muchos problemas porque no me dejaban estar en otros lados, no me dejaban usar mi nombre, y obviamente yo no ganaba ahí como para vivir, mi pseudónimo era Tv Adicto, pero un día decidí trabajar en muchos lugares, cuando hago esto a finales de los años 90, estaba en Ventaneando, en El Financiero,Tele-Guía, estaba en todas partes y se veía muy mal y me criticaban mucho por trabajar en muchos lugares, a mí nunca me dieron una exclusividad, tal vez si me la hubieran ofrecido, nada hubiera pasado, pero pues me acostumbré a ser libre, trabajar en muchos lugares, la vida me llevó a este punto y hoy gracias a Dios comprobé que no me equivoqué, porque hoy todos buscan esa libertad, tengo muchos amigos muy queridos, periodistas de espectáculos que se han quedado sin trabajo o por el estilo, porque eran exclusivos, privilegiados y me preguntan ‘cómo le hago’, pues picando piedra hijo, no hay de otra.

Ahora que tengo libertad, tengo experiencia siendo libre. Soy el más agradecido, cada vez que me paro en cada foro, doy gracias a Dios, voy a Milenoa ADN 40, Canal 22, entrego todo mi amor, lo mismo en ‘El show de las tlnovelas’, acabo muerto de cansancio, pero vale la pena. Me pueden acusar de todo menos de flojo.

“‘CUNA DE LOBOS’ OCUPA UN LUGAR MUY ESPECIAL EN MI VIDA”

—¿Tu telenovela favorita?

“Tengo muchas, realmente las amo, pero tengo que ser honesto, la telenovela que me marcó, me volvió más loco que ninguna en su momento fue ‘Cuna de Lobos’, yo tenía 18 años y me tocó vivir todo el fenómeno, fue increíble. Y mira las vueltas de la vida. Mi piloto con este nuevo programa fue ‘Cuna de Lobos’, tuve el privilegio de conocer a María Rubio, porque su marido don Luis Reyes de la Maza fue mi maestro, en unos talleres que daba la SOGEM (Sociedad de Escritores de México) por todo el país . Siempre ‘Cuna de Lobos’ estuvo muy presente en mi vida, de hecho tengo el parche original de ‘Catalina Creel’. Esa novela siempre fue muy importante en mi vida.

Nada es coincidencia, hay un plan de Dios, soy un hombre muy espiritual. Por eso yo quiero decirle a la gente a través de platicas que no sientan vergüenza de las cosas que les gustan, de cómo son, de las cosas que aman, porque Dios sabe porque ustedes aman eso y el día que menos se lo imaginen su vida cambiará por eso. ‘Cuna de Lobos’ ocupa un lugar muy especial en mi vida y fue mi madrina en ‘El show de las tlnovelas’”.

—¿La vida de Álvaro Cueva es como de telenovela?

“Sí”.

—¿De qué género?

Es una farsa (risas), a todo mundo se lo digo, mi vida es como la de ‘Yo soy Betty la fea’, porque cuando trabajaba en Televisa, yo era el asistente del asistente del asistente, el más ninguneado el más feo, usaba mi ropa rota, era una cosa muy fea. Pero finalmente los sueños se convierten en realidad y por eso hay que creer en el amor, en las telenovelas y en la superación personal.

—México es el rey en la producción de telenovelas a nivel mundial.

Los inventores de a telenovela en el mundo fuimos nosotros, pero porque nosotros hicimos de la telenovela algo especial, la telenovela ha recorrido todo el continente, es una fusión de lenguajes. Cuba hizo telenovela, también Venezuela, no fuimos los primeritos, pero los mexicanos le dimos forma, gracias a nosotros hay telenovelas en Corea, en Europa del Este, en Turquía, en la India, hemos sido muy importantes, lo que sucede es que no nos atrevemos a reconocerlo y hoy estamos de capa caída. Por eso es tan importante ‘El show de las tlnovelas’ para recordarles de dónde venimos y perfeccionar esto.

“PROBABLEMENTE EN UNOS DIEZ AÑOS DEJEN DE ESTAR TAN DE MODA LAS BIOSERIES”

—¿Las bioseries son una etapa de boomo lo que pasa en Netflix le ha robado mucha atención a la Televisión abierta?

R: Son cosas diferentes, bioseries son maravillosas, pero no son nuevas, lo que pasa es que ahora les llamamos así, pero si estudias la historia de la telenovela, nosotros hemos contado biografías desde que empezó esto, hicimos San Martin de Porres, Benito Juárez, hemos hecho muchas cosas, pero antes no se le decía así. Las bioseries han sido y seguirán siendo siempre parte el menú como las telenovelas infantiles, ahora están muy de moda, probablemente en unos diez años dejen de estar tan de moda, pero se seguirán haciendo, siempre, porque la gente quiere conocer más de ciertas épocas, la gente quiere tomar modelos aspiracionales, aprendemos a través de ellos y no solo del espectáculo, sino de la política, del deporte, del mundo empresarial, eso esta padre.

—¿Qué pasa con Netflix?

Es una plataforma increíble, maravillosa, prodigiosa, pero tiene su mercado, no es igual que el mercado de la telenovela, porque el de la telenovela está en la televisión abierta, los números de la televisión abierta son gigantescos en comparación con los números que puede tener Netflix o cualquier otra plataforma. ¡Ojo! La forma en que trabaja Netflix la respeto, no es cualquier cosa. Cuando Netflix ponga telenovelas en su plataforma le va a ir bien. ‘Yo soy Betty la fea’ es un cañonazo en Netflix, en cambio cuando las bioseries pasan a televisión abierta no tienen el mismo impacto, por ejemplo, ‘Luis Miguel: La serie’ fue un cañonazo en Netflix, todo mundo hablaba de ella, llega a la tele abierta después y pues le va bien a secas, cada cosa tiene su lugar en el mundo, aparte con Luis Miguel se estrenó en Telemundo, tuvo éxito, pero tampoco fue una locura.

“MI MEJOR RATING ES LA CONCIENCIA TRANQUILA”

—¿Te deja dormir el rating?

“Si, mi mejor ratinges la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila porque trabajo muy duro; yo tengo la conciencia tranquila porque digo lo que pienso, lo que siento, no soy alguien perfecto, no es que siempre tenga la razón, pero soy sincero y Gracias a Dios me ha dado resultado, me va bien en lo que hago”.

—Un mensaje para nuestros lectores de DIARIO IMAGEN.

Primero darles las gracias por fijarse en ‘El show de las tlnovelas’, quiero invitarlos a que lo vean por favor. Todo sonará como muy repetitivo, pero hoy hay tantos contenidos en tantos canales y plataformas que si no das resultados al principio sales del aire, te quitan y yo quiero que esto funcione porque quiero que el público tenga una plataforma para opinar y porque quiero que la gente se vuelva a enamorar de las telenovelas y que las personas que las hacen se sientan orgullosas de hacerlas, que lo hagan con orgullo, con felicidad, pasión, que volvamos a tener esas estrellas plenas, que no les dé miedo de decir la palabra telenovela, que se den cuenta de que lo que hacen es grande y hermoso.

Los invito a que nos vean todos los sábados a las 8 de la noche en el canal tlnovelas con repeticiones, que tienen que buscarlas, domingos a mediodía y a las 11 de la noche, en el canal 204 de izzi, 220 de SKY y 275 de Total Play.