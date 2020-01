Una ley que vulnera derechos de niñas y niños

Cristian Song, representante de la UNICEF en México, dice que en opinión del organismo, en lo que se refiere a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes y a toda decisión que afecte sus vidas, se debe tener como consideración primordial el interés superior del niño.

Es decir, la decisión debe valorar y sopesar su situación particular, su opinión, el contexto en el que vive, su edad, su madurez y el grado de autonomía que está en capacidad de ejercer, entre otros.

Significa que para que los menores ejerzan sus derechos deben estar protegidos y guiados por los padres y que el ejercicio de estos derechos debe ser conforme a su madurez y a su crecimiento; y que como ya está planteado actualmente en nuestro Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, el Juez debe valorar diversos elementos y circunstancias del menor que desea cambiar su identidad de género, resaltamos que esto no significa que el Juez tenga la potestad para decidir si el menor puede o no cambiar su género, si no que va a proteger sus derechos y a allegarle de todos los elementos jurídicos y de apoyo, para que a través del juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica, se garanticen los derechos de las personas menores de edad.

Lo anterior viene a colación por el tema de la reforma conocida como “Ley de infancia trans”, que vulnera el interés superior de la niñez, al plantear que personas menores de edad puedan cambiar de nombre y género sin consentimiento de ambos padres o tutores.

Sin embargo, eso no es todo.

El diputado Christian von Roehrich, vicecordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, al presentar un punto de acuerdo para proponer foros con especialistas sobre el tema, recordó que antes de la discusión en comisiones se encontraba peor, ya que pretendía que niñas, niños y adolescentes, pudieran solicitar el cambio de género sin el acompañamiento de quienes ejercen la patria potestad o tutela, podía incluso ser acompañada por “persona diversa”.

Además, dijo, es necesario resaltar que nos encontramos ante un acto totalmente inconstitucional, ilegal y falto de certeza jurídica; el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia procesal civil y familiar, y la Suprema Corte de Justicia ya ha resuelto al respecto: “los congresos locales carecen de facultades para legislar sobre el tema”.

Von Roehrich señaló que en su partido están convencidos de que deben velar por el interés superior de la niñez; la Convención sobre los derechos de la niñez establece que los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

Pero nada de eso toman en cuenta. Todo está tan enredado, que se ven muchos inconvenientes para las autoridades. Por ejemplo, no se establece cuantas veces se puede solicitar una nueva acta de nacimiento, si durante la niñez o la adolescencia se cambia de parecer una, dos, tres o más veces. ¿Qué implicaría para el Registro Civil, para la Secretaría de Educación local y federal cuando tengan que actualizar los nombres y géneros de quien decidió cambiarlo una o varias veces?

La propia jefa de Gobierno de la CDMX, de acuerdo al legislador panista, solicitó a este Congreso capitalino no aprobar el tema de manera precipitada y pidió que se consultara a expertos; y como consecuencia, los diputados presidentes de las comisiones dictaminadoras cumplieron esa instrucción, sometiendo al pleno un punto de acuerdo que se aprobó, para solicitar a algunos especialistas opinión respecto al tema, aunque lo correcto hubiese sido tener estas opiniones antes, porque hoy ya existe un dictamen aprobado que tendría que ser desechado para que uno nuevo recoja las opiniones solicitadas.

QUE SE HIZO RESPETAR LAS LEYES…Para algunos lo sucedido al diputado Porfirio Muñoz Ledo fue “lo correcto”.

Dicen que la senadora Mónica Fernández Balboa, Vicepresidenta la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, solo hizo valer el Reglamento del Congreso y puso “en su lugar” al legislador, quien admitió que su corazón ya no está con Morena.Lo que hizo Fernández Balboa es que obligó a Muñoz Ledo a respetar los acuerdos, pues intentó saltarse el procedimiento parlamentario durante la comparecencia de la Ombudsman nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, quien, por cierto, poco a podido hacer al frente de la CNDH.

Recordemos que apoyado por los diputados y senadores de oposición, el polémico legislador morenista insistió en participar durante la presentación del Informe Anual de Actividades de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el pretexto de mostrar unos videos sobre la caravana migrante en la frontera sur del país.

