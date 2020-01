“Tragan santos y defecan diablos…”

Sócrates A. Campos Lemus

“¿QUÉ ES EL ÉXITO? ES PODERTE IR A LA CAMA CADA NOCHE CON EL ALMA EN PAZ” Paulo Cohelo

Hay días en que a lo mejor el tiempo frío y desangelado, los problemas diarios, el saber de los deberes y de que los debemos de cumplir para estar bien porque es parte de la vida, hacen que no veamos las cosas tal cual son. Las vemos con desesperación, sin paz, sin alegría, pensamos en los muchos problemas y deberes y no nos damos cuenta que, al final del día, asoma un rayito de luz y el calor del Sol cobija nuestros cuerpos y da fuerzas al espíritu para saber que lo más importante es lo que hemos logrado y tenemos y por lo que debemos dar gracias cada día.

En verdad me asombro de tener la capacidad de asombrarme después de tantos años, me indigna, lo que he venido leyendo de las confesiones cínicas y brutales de algunos religiosos pertenecientes a los Legionarios de Cristo, que tan protegidos y ambiciosos lograron una enorme fortuna que les permitía tener cubiertas sus acciones que son, sin duda, brutales y dignas de castigo, no divino sino sociales, Entender que el mismo fundador es investigado al final de sus días y se le lleva a un retiro para que cumpla con sus deberes de arrepentimiento, y al morir, sepamos que cuando menos violó a más de sesenta niños, es una cosa que nos debe rebelar a todos, indignar, protestar, demandar los castigos necesarios y no solamente las confesiones y protecciones papales o de los faldones de la Iglesia, que nos ha venido mostrando, en poco tiempo, su verdadero rostro en una realidad brutal y terrible.

Ahora sabemos de las violaciones a chiquillos y niñas, de las cínicas confesiones de algunos sacerdotes y de sus cómplices que callaban, pensando en que hacían bien a la Iglesia y a sus instituciones, cuando vemos esa brutalidad, pues no hay más que protestar, pero no veo a esos “mochos” que todos los días “tragan santos y defecan diablos” hacer alguna declaración, mejor protestan por lo que se ve hay en el mundillo político o lo que piensan es el camino y el caminar a un gobierno de corte venezolano o comunista, cuando ni siquiera entienden la realidad, porque de todo se podría culpar a AMLO menos de tener un pensamiento comunista, es pragmático, y sabe equilibrar los bandos del extremo, así controla y da lo necesario para que los grandes empresarios y financieros sigan a su lado invirtiendo y ganando dinero como en los viejos tiempos del neoliberalismo, y hace una política social de beneficio a los marginados que jamás se atendieron y siempre se despreciaron, por ello, millones de gentes a las que digo “somos parte del infelizaje nacional”, no por desprecio, sino por definición, lo adoran y le tienen confianza y le confían su esperanza y su fe, y esto, no lo pueden entender muchos de esos que solamente ocultan su pecados u ocultan los pecados de sacerdotes bajos y brutales, pensando en que así ganarán el cielo, y a lo mejor, lo que escalan es el camino al infierno.

Y muchos de esos, de bajos instintos, hablaban del amor al prójimo violando a niños y niñas o robando los bienes de la Iglesia para mantener una vida llena de riqueza y olvidando los votos de pobreza, pues en verdad que nos deben mover a la protesta y la demanda de justicia para sus víctimas y castigo para ellos, los violadores y destructores de vidas y sueños. En su apogeo y con las amplias relaciones políticas, sociales y económicas que les ampararon, no faltaban los políticos y empresarios que buscaban desesperadamente sus afectos y amistad, incluso se habló, en un tiempo, de que la esposa de Vicente Fox, tan dado a darse “golpes de pecho”, también “tragando santos y defecando diablos”, pues era algo así como la recaudadora y financiera de la orden, y para protegerle, ahora, dicen que no era cierto, que solamente recogía las limosnas del templo, pues a saber, el caso es que muchos panistas que ahora despotrican porque se atiende a los que jamás se atendieron e incluso se protege a los que siempre los protegieron, como son los multimillonarios financieros, no han dicho nada sobre las denuncias brutales que se van conociendo sobre tales violaciones de esos curas, y dicen, solamente, pues que los “perdone Dios” como si eso fuera cierto, y no exigen la aplicación de la ley y la justicia como se supondría deberían hacerlo, incluso los “izquierdistas” y “juaristas” se quedan en silencio, tratando de no confrontarse, dicen, con la Iglesia, y esos curas violadores no son la Iglesia, son delincuentes y asesinos, y ellos, no son todos los curas, pero si los que deben recibir, sin duda alguna, el castigo de los hombres que marcan las leyes y las instituciones, ya que el castigo divino, pues lo recibirán cuando Dios Quiera, pero el de que se castiguen sus delitos y se de justicia a las víctimas, es obligación de los hombres de buena fe y de solidaridad social real, no de boca para afuera, como los que siguen “tragando santos y defecando diablos” como si nadie los viera o no se oliera el azufre en las puertas de sus casas… sí, hay que protestar y exigir justicia a las víctimas haciendo las investigaciones de los que quedan ocultos en los faldones de la Iglesia para que reciban el castigo que marca la ley, porque se supone, no hay nadie por encima de la ley, y pues eso, no lo creemos cuando vemos esas injusticias por hombres “santos” que siguen en la impunidad…

