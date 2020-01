La infancia, en riesgo social

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

México envejece y nuestro bono demográfico peligra. Los menores mexicanos padecen la falta de presupuesto, la impunidad, la corrupción y la ausencia de protección que los expone a un clima de violencia. Los niños armados en Guerrero, son nuestra vergonzosa realidad.

Las inequidades golpean de lleno su vida. La historia reciente registra niños sicarios; niños halcones; niños autodefensas; narcomenudistas; asaltantes; payasitos de cruceros, e infantes prostituidos.

Historias terribles que confirman la descomposición del tejido social y obligan a una reflexión seria para revertir el futuro del país. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2018), en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; es decir, el 30.1% de la población total. ¿Cuál es su futuro?

La Red por los Derechos de la Infancia en México, (REDIM) asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha invisibilizado a los menores del país al no considerar a este 30% de la población en las políticas públicas, al reducir presupuestos de áreas dedicadas a su atención, prevención y justicia y acceso a la educación.

Juan Martín Pérez García, director general de REDIM, presentó el Balance Anual 2019 e informó que en México mueren al día 3.6 niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia, “tenemos una crisis de derechos humanos, casi 7 mil niños y niñas desaparecidos; mientras que entre 30 y 35 mil menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado”.

Además, de enero de 2015 a julio de 2019 se registraron tres mil 97 feminicidios en todo el país, 317 de ellos entre la población de 0 a 17 años, esto es, uno de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes. Una tragedia que se agudiza pues recortaron el presupuesto a las procuradurías de protección.

A estos datos, se suman las agresiones que viven los menores en la escuela o el hogar. Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil del INE, arrojan que 40% de los encuestados respondió haber recibido o estar sufriendo algún tipo de violencia en el hogar, que van desde golpes a groserías.

El entorno es complicado y ante la creciente violencia, 8 de cada 10 familias no dejan a sus hijos salir a las calles por miedo a la inseguridad, según cifras del INEGI. Sin embargo, esta medida no resuelve el problema.

Así las cosas, el problema exige políticas públicas que involucren a sociedad y gobierno. Para empezar, urge un marco legal sólido respaldado por el Estado que articule acciones entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Un gobierno que tenga como prioridad a los niños, niñas y adolescentes. El Estado mexicano ha fallado en proteger y restituir los derechos cuando estos han sido violentados. No ha respondido a las causas que generan el problema de la violencia las desigualdades y la exclusión que hace que la cohesión social se pierda. México envejece, y nuestros niños y jóvenes, sin presente ni futuro.

VERICUENTOS

Plenaria Morena

Muy activos estarán los senadores de Morena; realizarán su plenaria en la Casona de Xicoténcatl, el próximo 29 y 30 de enero. Su coordinador, Ricardo Monreal, organizó mesas de trabajo con el secretario de Seguridad Alfonso Durazo y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz; en materia de regulación de cannabis, trabajarán con los secretarios Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, entre otros. La agenda legislativa presentada por Monreal contempla revisar y aprobar: Ley de Amnistía; lo relativo al outsourcing; la nueva Ley General de Impartición de Justicia y lo concerniente a la regulación del cannabis para usos medicinales, de investigación y recreativo. ¡Órale!

Desaires

Vaya “show” el que se registró en el Senado, por un lado, Javier Sicilia y Adrián LeBarón desairaron el encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política donde entregarían su propuesta sobre Justicia transicional, decidieron enviar una comitiva. Por el otro lado, los legisladores de Morena se pasaron de groseros, nadie acudió. Su coordinador, Ricardo Monreal, “celebró la presencia de la comitiva y la interlocución con este órgano legislativo”, perooo, “se reservó el derecho de asistir”, quizá para no desobedecer al presidente López Obrador. ¡Sopas!

Porfirio y la ceguera de Morena

¡Fuera máscaras! Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, exhibió la “ceguera a la verdad” de sus compañeros en el Congreso, y los calificó de retrógradas en el tema de la represión a los migrantes en Chiapas. Muñoz Ledo, dijo: “Son imágenes que nadie quiere ver, por eso mi propia bancada (Morena) no me dejó hablar frente a la titular de la CNDH. Es muy lamentable que actúe peor que la vieja guardia del PRI, que sí me dejaba hablar. No sé quién les está marcando una agenda para votar de esa manera”. ¡Ups!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora