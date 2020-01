Imposible garantizar servicios de salud gratuitos

Miguel Ángel Rivera

Será “absolutamente imposible” garantizar que los servicios de salud sean gratuitos en todos los niveles, para todos los mexicanos y para todos los padecimientos a partir del próximo 1 de diciembre, como lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quien afirmó lo anterior es alguien que realmente sabe del tema y que no está ni se siente obligado a quedar bien con su jefe superior. Se trata del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ex secretario de Salud y ex precandidato presidencial del PRI José Narro Robles (luego renunció a ese partido al considerar inequitativo el proceso para elegir nuevo presidente del partido, contienda en la que también se inscribió).

“Es absolutamente imposible, no hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan esto”, aseguró el ex rector al participar en la reunión plenaria de los diputados y senadores del PRD.

Precisó que alcanzar esa meta tendría un costo de 350 mil millones de pesos anuales, y ni siquiera con esa cantidad se podría garantizar el aseguramiento con todos los servicios de primero, segundo y tercer nivel para toda la población.

Narro sostuvo que las improvisaciones, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia de algunos funcionarios han generado graves problemas en el sistema de salud.

No es la primera ocasión que Narro manifiesta desacuerdo con algunas de las acciones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo cual le ha valido ser blanco de las críticas que pretenden involucrarlo en supuestos actos u omisiones vinculados con la corrupción en el sector salud.

Narro Robles ha salido indemne frente a todas esas denuncias.

En su presentación ante los legisladores del anterior partido del presidente López Obrador, el ex secretario de Salud expuso como un error la desviación de un presupuesto de 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para destinarlos al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.

El ex rector universitario recordó que el referido Fondo tenía recursos por 90 mil millones de pesos, con los cuales financió en siete años (2012-2018) la atención médica a 900 mil pacientes con padecimientos graves, tales como VIH, cáncer infantil, cáncer de cérvix y de próstata, entre otros.

Interrogado sobre las sospechas que el presidente López Obrador externó acerca del director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, como responsable del desabasto de medicamentos oncológicos para favorecer a un proveedor privado, Narro Robles respondió que “no se vale” hacer acusaciones sin pruebas.

“Yo conozco al doctor Jaime Nieto. Es un espléndido pediatra, se formó en la UNAM, somos compañeros de generación. Es un tipo extraordinario, formado en el Hospital Infantil, trabajador reconocido por sus colegas.

“Me parece muy lamentable que sin prueba alguna, sin investigación en curso, se le señale como una persona que ha hecho un uso inadecuado de los recursos, y que ha manejado, manipulado y movido a los padres de los niños con cáncer. No se vale, punto. No se vale en ningún caso que se hagan señalamientos que no van acompañados de la denuncia correspondiente. No se vale no reconocer dónde está el origen de los problemas.”, expresó.

Agregó que las autoridades federales están obligadas a presentar, con pruebas, las denuncias correspondientes, pues recordó que en su caso, como secretario de Salud interpuso 70 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República, “por no haberse presentado las comprobaciones en prácticamente la mitad de las entidades federativas y por un monto superior a los mil 150 millones de pesos”.

Poco optimista la posición del PRD

El gobierno enarbola un discurso en el que se presenta como una alternativa a la superación del neoliberalismo, pero no hace más que reproducir programas asistencialistas, clientelares y electoreros que no necesariamente corresponden con las necesidades de la población, afirmó por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña.

En presencia de Narro Robles y acompañada por el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como dirigentes estatales de su partido, la legisladora llamó a las fuerzas de oposición y a organizaciones civiles a conformar un frente común para revertir la crisis nacional que a su parecer provoca el gobierno federal.

Al participar en esa reunión plenaria, Juárez Piña propuso defender en conjunto la democracia frente a un gobierno que actúa como los “nacional-socialistas” o fascistas del siglo XX.

“Para esto estamos convocándonos y en ello empeñaremos los esfuerzos en los próximos días: en poder lograr una agenda que vaya más allá de la agenda del presidente: una agenda que responda a las exigencias, las expectativas, las aspiraciones de todas y todos los mexicanos”, afirmó.

La legisladora diagnosticó una situación nacional peor a la que este gobierno recibió hace poco más de un año, esto debido a que las finanzas personales de los mexicanos son amenazadas por la contención del gasto, el terrorismo fiscal contra contribuyentes cautivos, megaproyectos de infraestructura depredadores del medio ambiente y pueblos originarios, así como una política energética basada sólo en hidrocarburos.

En materia de seguridad, Juárez Piña señaló el primer año del presente gobierno como el más violento para los mexicanos debido a la militarización de la seguridad pública.

“No vemos la paz ni la reconciliación; observamos la guerra y la estigmatización”, dijo al señalar que el presidente López Obrador contribuye a ello todos los días al incentivar el encono y la confrontación social en sus conferencias de prensa.

A pesar de todo, los gobernadores priistas validan al Insabi

En una actitud que parece dar la razón a Narro Robles de haber dejado las filas del PRI, los gobernadores surgidos de ese partido, luego de una comida con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, dieron su respaldo a la puesta en operación del Insabi.

Al término de la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acordó con los mandatarios estatales trabajar en conjunto a favor de la gente, pues una cosa son los partidos, y otra el gobierno, que es para servir, sin distingos.

Además, convinieron en fortalecer las coordinación en materia de seguridad, en especial para abatir el delito de extorsión que ha crecido en todo el país.

Como un reflejo de la disciplina que caracterizó a su partido cuanto estaba en el gobierno, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó el respaldo total y absoluto al INSABI, mientras que el mandatario del estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que durante el encuentro se le pidió al presidente que se trabaje en conjunto para combatir las extorsiones.

Del Mazo explicó que fue una “reunión muy productiva y útil” en la cual se ratificó la incorporación de los estados que gobierna el PRI al nuevo esquema de salud asociado al INSABI.

“Manifestamos nuestro respaldo al presidente para trabajar de la mano en el proyecto de salud que ha planteado con la salud universal, la gratuidad del sistema de salud, donde se ofrezcan medicamentos gratuitos, haya infraestructura adecuada, médicos suficientes”, añadió.

En términos generales, los gobernadores calificaron como un encuentro cordial la comida que tuvieron con el jefe del ejecutivo en Palacio Nacional, pero advirtieron que al firmarse el convenio con cada estado se precisarán algunas cuestiones particulares.

Entre ellas, el gobernador mexiquense destacó la denominada Aportación Solidaria Estatal, que cada una de las entidades habrá de definir con la Federación.

El hidalguense Omar Fayad dijo que en los anexos del convenio de adhesión que firmaran los gobernadores deben considerar especificaciones sobre temas como el presupuestal, laboral, logístico que cada entidad tenga con respecto a la Federación.

Del Mazo señaló que también le fueron planteados por cada gobernador los proyectos de infraestructura que pretenden emprender, para los cuales requerirán del respaldo presupuestal de la Federación.

De los mandatarios priistas, destacó la ausencia de Claudia Pavlovich, de Sonora.

