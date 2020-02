“El Lunares”, un mafioso de Tepito

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues en un diálogo ficticio entre el tío Lolo y algún miembro del grupo de “El Lunares”, el que se vestía de mujer para eludir a sus cazadores o a los casamenteros, pues decía este que sus enemigos le “echaron la sal”, lo recomendaron con la “santa muerte”, la flaca, para que le hiciera el milagrito y lo pusiera en vergüenza con la gente y por eso lo enviaron la hospital militar y no porque lo hubieran coronado de coronavirus ni se lo hubieran inyectado, tampoco, porque tuviera en realidad alguna descomposición, y yo digo que cuando lo recomiendan con la “flaca”, pues a lo mejor, le bajo la “regla” o le llegó su periodo, pues yo le decía que no se puede andar jugando al cambio de sexo, porque en cualquier momento se pude dar, uno nunca sabe, ya ve que por el mercado de la Merced hay muchos puestos que venden hiervas y hacen amarres y otras cosas, y como él era muy enamorado y coscolino, pues a lo mejor le voltearon el calcetín, con tal de malearlo bien, uno no puede andar convocando al maloso porque en cuanto se equivoque, le pasa lo que le sucedió a la mujer esa que decía o dice o es la “hija de general”, que la captan lanzando maldiciones como carretonero o vieja lengua larga a la que le sobran los chismes y ahora, seguramente, el señor “mi general”, le dará algo para disciplinarla, pues así andan las cosas de revueltas en el país, y uno solamente espera que con eso del coronavirus que pensábamos que eran las “pedas” con “corona”, pues no es así, son de verdad las calenturas y no como las que traía “El Lunares”, sino las que matan, bueno, las otras calenturas también matan cuando uno anda de “cachondón” en los terrenos de otro y se ofende, y no hay mayor peligro que el pensar que como a uno le tienen temor y saben de su fama y de sus dineros, pues no le pasará nada, olvidando que una pulga, a lo mejor, no mata al perro, pero bien que lo chinga y lo distrae, y en esas, pues lo joden, tal como le sucedió al Lunares en ese callejón del estado de Hidalgo.

Ahora ya no sabemos lo que pasará en el barrio, sobre todo cuando al parecer, la maldición cae a unos días de la festividad de LA CANDELARIA, son solo por los tamales y eso del pago por la rosca, no sean mal pensados, la del día de Reyes, ya no hay tamales ni de los otros, cuando en ese día en todo el barrio se festejaba , ahora, hay preocupación porque ya sabemos que el barrio, además de ser para trafiques y maldades, pues es almacén de los chinos y los coreanos y desde allá se viene el coronavirus y no sabemos cuántos chinos andan sumidos en las bodegas y en los pasadizos en el barrio de la Candelaria, porque se ponen a jugar “mayón” o bien, a pegarle a las pipas de opio, y ahí pues se pierden, y si alguno de ellos anda infectado porque no cocinó bien sus murciélagos, pues nos jodemos, porque así como ahora vamos perdiendo a los jefes y “El Lunares” se tiene en chinga en las declaraciones, pues todos a correr a esconderse, los del otro grupo pues en la fiesta y contentos, al final de cuentas, podríamos decir que se podría vender a los chinos enfermos que se encuentren en la Candelaria de los Patos para que vayan a estornudar a donde quieran eliminar a las gentes, ya no se necesitan armas ni balas, solamente mocos y estornudos de chinos enfermos…

Yo le dije muchas veces a “El Lunares”: “Lunaritos”, con afecto, porque era el jefe y le tenía ley y bueno, aclarando el tema, cuando se vestía de mujer como que la pegaba y pues uno es de carne y no de fierro y pues se motiva, por eso cuando andaba en esas, para no faltarle el respeto pues mejor no lo acompañaba y le decía, pues si tantas ganas traes de hacerle a la mujer pues hay formas reales de cirugías y a lo mejor pues ya ni te buscan porque no hay en los registros, “La Lunares”, y al fin y al cabo pues te puedes confundir con las jovencitas que andan de sicarias allá en Monterrey, y si te persiguen pues allá te reciben y bien y con chance de que te casas con un galán de verdad, y bueno, pues me mandó mucho a la china, Nuevo León, con ganas de que me pegaran el corona virus, pero la neta que le tenía ley, a lo mejor era maloso y matón con ganas, destrozaba a los que quería y no se tocaba el corazón, por eso me gustaba más cuando se disfrazaba de mujer, porque como que se serenaba y tenía otros sentimientos, y qué bueno que no lo detuvieron vestido de mujer, porque ya me puedo imaginar a los enemigos chiflándole o distribuyendo su foto, por todos los talleres de reparación y en donde parchan llantas o coronada como la reina del carnaval… pues se salvó y la libró, y como quiera puede usar la treta para ver, si no le aceptan los dineros en el reclusorio para la fuga, cuando menos, podría enamorar a un director o salir por la puerta grande disfrazado de mujer, recibiendo los chiflidos de todos los albañiles de la zona… pues el chiste es estar libre no en chirona.

Y ahora pues hay muchos que le aplauden al jefe de la policía, Omar García, y se me hace que alguna de las mujeres despechadas de “El Lunares” pues dio el pitazo y pues el asunto de “El Lunares” le sirvió a la señora Sheinbaum para calmar el escándalo de la fuga de los tres alegres compadres del reclusorio Sur, y la neta es que se fugaron porque no se querían perder el “pachangón” de la boda de la hija de “El Chapo”. Y pues andamos en friega buscando a algún chino enfermo para mandarlo como regalito a los penales y cuando anden todos enfermos pues lo más seguro es que podrán hacer muchos escándalos para salir o fugarse, y esto podría distraer a los policías que estuvieran en el penal a donde manden a “El Lunares”, y ahí a sacarlo del infiernito.

Pues la neta es que “El Lunares” como tiene hijos con una señora que vive en los Estados Unidos, pues se puede considerar un capo de cepa gringa y tener la nacionalidad y con ello, pues ni que lo anden persiguiendo como acá, allá si los respetan porque no hemos visto, jamás, que detengan a los mafiosos gringos, solamente negros o mexicanos, pero a los “gringos” pues los han de proteger y darles todas las garantías como inversionistas y efectivamente, “El Lunares” con hijos “gringos” puede ser mafioso “gringo”, solo le faltaría aclararse el pelo y mejorar su inglés.

