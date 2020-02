Las personas en riesgo deben vacunarse contra la influenza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Fallecen por cáncer 14 de cada 100 mexicanos

Mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mamografía anual

Ante las bajas temperaturas que continuarán con motivo de la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Edomex exhorta a las personas diabéticas, hipertensas, con obesidad, cardiopatías, sobrepeso, asma o VIH/SIDA, a vacunarse contra la influenza. Al recibir la dosis de este biológico, se reduce el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias que puedan poner en riesgo la vida. Adicionalmente, el organismo a cargo del doctor Gabriel O’Shea Cuevas, pide a este sector a acudir a revisión médica mensual para que se le realice la toma de glucosa, presión arterial y chequeo general, tener un estilo de vida saludable, privilegiar una dieta baja en grasas, azúcar, sal y carbohidratos. Las medidas básicas de prevención por temporada invernal son lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar cambios bruscos de temperatura y el contacto con personas que padezcan alguna enfermedad respiratoria, además de cubrirse nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser.

*****

El desarrollo de nuevos tratamientos, así como nuevas líneas de investigación, la aprobación de terapias innovadoras y la disminución de muertes prematuras, se han convertido, en la actualidad, en noticias alentadoras para quienes padecen cáncer. Los factores que han contribuido a estos importantes avances son la disminución del tabaquismo, los avances en la detección, el tratamiento temprano y el desarrollo de terapias innovadoras, como las inmunoterapias que se han aprobado para el tratamiento de cáncer de piel con melanoma o las terapias dirigidas para algunos tipos de leucemia y linfoma. La reducción en Estados Unidos de las muertes por cáncer, se debe a la disminución en las tasas de los cuatro principales tipos de cáncer: pulmón, colorrectal, mama y próstata .En México, de acuerdo con el Dr. Abelardo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el cáncer “es la tercera causa de muerte, fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años.2020 marca el punto intermedio en la campaña de tres años de “Yo soy y lo haré” (I Am d I Will) de la Union for International Cancer Control’s que llama a la acción a personas, organizaciones, gobiernos e instituciones públicas y privadas para actuar. En ese sentido, y como parte de ese llamado a la acción, la industria de investigación biofarmacéutica está comprometida para seguir contribuyendo a la reducción de la mortalidad relacionada con el cáncer, con casi 1,100 medicamentos y vacunas que actualmente están en desarrollo.

*****

La Dra. Ana Benveniste, radióloga del Hospital Houston Methodist, recomienda que las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mamografía anual. Una investigación muestra que las mujeres que se la realizan a partir de los 40 años (o menos, si tiene un mayor riesgo) reducen sus posibilidades de morir de cáncer de mama en casi un 40%. Hacerse una mamografía todos los años es la mejor manera de asegurarse de que un tumor de mama se detecte temprano lo que mejora en gran medida el pronóstico. Cuando se diagnostica temprano, una mujer puede someterse a una tumorectomía, una pequeña cirugía que extirpa sólo el tumor y recibe algo de radiación para garantizar que el tumor no regrese, explica la Dra. Benveniste. Pero si el tumor es más más grande, se puede requerir quimioterapia y mastectomía, una cirugía para extirpar todo el seno .Una mamografía es la única modalidad de imagen que está probada para salvar vidas, los ultrasonidos por sí solos no beneficiarán a un paciente aunque en algunas ocasiones complementan la información para el médico tratante. A excepción del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en Estados Unidos, y es la segunda causa de muerte por cáncer. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, cada año se diagnostican alrededor de 245,000 casos de cáncer de mama en mujeres en ese país.

