Descarta AMLO que eliminación de puentes afecte sector turístico

Defiende su propuesta de modificar calendario escolar

“Nunca había habido tanta oposición en las benditas redes”, dice el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no disminuirá el turismo cuando se modifique el calendario escolar para conmemorar las fechas históricas en el día que corresponda, eliminado los “fines de semana largos”.

“Siento que no va a haber ninguna pérdida, al contrario, se gana, se perdió mucho cuando quitamos el civismo, la ética, se pierde mucho como sociedad”, dijo el mandatario al explicar que su administración está realizando obras que beneficiarán a la industria turística.

“Yo entiendo que hay molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo; limpiando las playas, que no haya sargazo, estamos con lo del Tren Maya, seguridad en las carreteras, se mejore la situación de inseguridad, de violencia”, indicó.

Dijo que los planteamientos contra la iniciativa afloraron en redes sociales, “nunca había habido tanta oposición en las redes, en las benditas redes, que tengamos el festejo, el día de la fecha histórica de que se trate. Y no son muchos días, lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”.

Durante su conferencia de prensa, planteó que hay un desconocimiento entre los niños y jóvenes acerca de lo que se festeja en cada fecha histórica que se deja de conmemorar el día que corresponde en el calendario.

“Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta, con niños de primero de secundaria, hasta segundo, qué pasó, por qué no hubo clases, ni el viernes, ni el lunes. Yo creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta como sociedad si olvidamos nuestro pasado”, enfatizó el Presidente.

“Opositores al Tren Maya tienen derecho a manifestarse”

El presidente López Obrador aseveró que el Tren Maya no afectará el medio ambiente en las zonas por donde pasará, y dijo que tienen derecho a manifestarse quienes se oponen al proyecto ferroviario o tienen una agenda contraria.

“La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados del sureste del país, se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción. No se afecta el medio ambiente, se mejora ¿por qué? el transporte es un ferrocarril que no genera emisiones”, sostuvo.

Afirmó que los inconformes buscan afectar a su administración para que no se cumplan los compromisos que hizo en campaña, sin embargo, se tienen los derechos de vía y no habrá afectación a las reservas ambientales porque se usará la vía que se colocó desde hace décadas.

Para el jefe del Ejecutivo federal los opositores a este y otros proyectos son libres de manifestarse.

Plantea el Presidente modificar ley para garantizar libre expresión

El mandatario federal planteó la posibilidad de elaborar una iniciativa para hacer cambios en la ley, que garanticen la libertad de expresión.

“Sí, la Consejería Jurídica considera que se puede hacer la reforma y con esto se garantiza la libertad de expresión”, expresó al indicar que se debe eliminar la censura y al mismo tiempo, garantizar a los ciudadanos su derecho de proteger su dignidad.

Durante la “mañanera” se hizo alusión al caso del académico Sergio Aguayo, quien está sujeto a un proceso acusado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Con base en lo anterior, el mandatario no descartó la posibilidad de analizar la ley para enviar una iniciativa que derogue lo que limita la libertad de expresión, sin descuidar que se proteja la dignidad de las personas.