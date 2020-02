Ineffable celebrará su “Tragedia de San Valentín”

Se presentarán este 14 de febrero en El Cuartel de la Colonia Centro, para todos “los soldados caídos” en este día

Para promover su disco “Sin pena ni gloria”

Arturo Arellano

El disco más reciente de Ineffable lleva por nombre “Sin pena ni gloria”, del que se desprende su primer sencillo a promocionar “Tragedia de San Valentín”, una oda al desamor, al despecho, al hartazgo y lo que podría ser un himno para todos aquellos “soldados caídos” en esta fecha, que ellos celebrarán con un concierto el 14 de febrero en El Cuartel de la Colonia Centro.

Roberto (guitarra), Armando (vocal), Jorge (bajo) y Walter (teclado) visitaron la redacción de DIARIOIMAGEN, para platicar en entrevista sobre su nuevo sencillo y su presentación en … “Nuestro sencillo salió a finales del año pasado, lo lanzamos con videoclip y la gente lo ha recibido muy bien, nos han escrito muchos comentarios. Se trata de una historia creada por Armando, inspirada en la conocida ‘Romeo y Julieta’, pero al final se le da in giro inesperado, en el que Julieta se harta de Romeo y lo asesina, se deshace de él completamente”.

Para promover el tema han creado los hashtags #TragediaDeSanValentín y #SoldadosCaídos “Con este último hacemos referencia a todos esos chicos o chavas que nos son correspondidos por quienes les gusta, eso es algo que queremos que quede marcado también con esta rola. Este sencillo forma parte del disco que lanzamos ‘Sin pena ni gloria’, disponible en todas las plataformas, ojala la gente escuche el sencillo y sino tienes con quien celebrar este 14 de febrero puedas ir con nosotros, tomar esta canción y cantarla a todo pulmón”.

Explican que “siempre se trabaja para o sonar a los demás, estamos en una época en que hay mucha música nueva, porque es más fácil grabarla, entonces hay que buscar un sonido que te identifique. A nosotros nos han dicho que si nos cocinamos aparte, que si logran identificarnos al escucharnos, por la voz, el sonido que es un poco más nostálgico, nosotros lo definimos como punk melódico, tomando influencias de bandas extranjeras o nacionales como División Minúscula, eso nos está ayudando a plasmar nuestro propio sello”.

Añaden que “nuestra música no esta afinada en otras notas, usamos una afinación estándar, la voz de Armando se distingue, son pequeños elementos que han ayudado a que Ineffable encuentre su propia identidad”.

A propósito de la presentación el 14 de febrero, adelantaron que “nos consideramos una banda hiperactiva en el escenario, vamos pasando por diferentes etapas a lo largo de una hora, vamos evolucionando al punto de en que cada quien esta en su rollo, moviéndose, dando vueltas, brincando, gritando, disfrutando del momento, interactuando con la gente”.

Y aseguran que “algo que queremos resaltar es que si logramos sonar igual que en las grabaciones, no nos detiene nada, hemos tenido colaboraciones como en el tema ‘Vivieron felices para siempre’, vino a cantar Cesar, de Skates, pero para cantar en vivo no nos detenemos porque no esté, su parte la puede cantar alguien más de nosotros. Incluso en este disco tenemos más colaboraciones y las cantamos bien en vivo, llevamos secuencias, ambientación y todo se esta haciendo en vivo”.

Para muestra de lo anterior, ejemplifica que “El video de la canción “Tan solo ponme atención’ se grabó en vivo, con el audio fiel de los amplificadores, para que se escuche que si estamos tocando y que sabemos hacerlo bien”.

Ineffable se presentará el 14 de febrero en El Cuartel, ubicado en Calle Bucareli 66, Colonia Centro, mientras que todas sus canciones ya están disponibles en plataformas digitales, incluyendo el video de “Tragedia de San Valentín” con una peculiar historia inspirada en Romeo y Julieta.