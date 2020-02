Disney On Ice te sumerge en sus Mundos Fantásticos

Chicos y grandes se divirtieron con cuatro de sus historias favoritas en este espectáculo, tales como: Emociónate a toda velocidad con “El Rayo” McQueen y el equipo de Cars de Disney y Pixar en una carrera por el hielo

La mágica temporada concluye este domingo 9 de febrero en el Palacio de los Deportes

Claudia Arellano

Felipe Valenzueles el chileno, y único latino que acompaña a en el montaje Disney On Ice, a esta empresa dedicada a la magia y diversión, y que en su tarde de estreno deleitó a los pequeños asistentes con un espectáculo digno de recordar. Pasadas las 18:30 horas el escenario del Palacio de los Deportes, se engalanó con la presencia de Disney On Ice y Sus Mundos Fantásticos; sin duda uno de los números más aplaudidos por los asistentes, entre ellos Jacqueline Bracamontes, fue el del segmento que presentó a Toy Story.

Durante esta parte del show es cuando Valenzuela, se luce en su personaje dando vida a Andy, quien debe dejar sus juguetes en el viejo ático, pues es hora de ir a la Universidad, en la pista de hielo Buzz, Jessie, T Rex y el Señor Cara de Papa libran una batalla contra el malvado Lotso, aunque sorpresivamente la heroína de este episodio es Barbie, quien entre su belleza y su astucia logra liberar a sus compañeros de un encierro provocado por el terrible oso, que causo curiosidad pues su estructura física a pesar de su “maldad” era fascinante.

Más tarde llegó Ariel quien se enfrentó a la malvada Úrsula, quien le robó la voz pero más tarde fue apoyada por el príncipe Erik para recuperarla, aunque claro, quien más ayudó en esta travesía a la bella Ariel fue el cangrejo Sebastián, quien advirtió a la sirena de las consecuencias de no obedecer, y este fue apoyado por los pequeños que lanzaban gritos desde sus butacas, para prevenir a Ariel de la desgracia de perder la voz, a manos de la malvada Úrsula.

Fue así que la noche de este miércoles el público mexicano pudo disfrutar del estreno de Disney on Ice, Mundos Fantásticos, que ofrecerá una corta temporada del 5 al 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. Desde muy temprano el recinto ya estaba listo y los artistas practicaban las rutinas de patinaje. “Siempre me gustaron mucho las películas de Disney, fui fanático y cuando tuve la oportunidad de audicionar fue uno de los mejores momentos de mi vida, esto es lo que me hace feliz y sé que si los niños creen en su sueño puede hacerse realidad, esa es la magia de Disney”, dijo Valenzuela.

Disney On Ice, Mundos Fantásticos ha pisado 33 ciudades desde 2019 con un equipo de 104 personas. Está dirigido por Jay Smity y Patty Vincent y sin duda destacan también por su escenografía, tal y como ocurre al momento en que Frozen hace acto de presencia con sus personajes, ese momento logra que tanto chicos como grandes queden fascinados con los números, no solo visualmente sino por el mensaje que envían de hermandad.

Con temas como “Libre soy” y “La puerta es el amor”, chicos y grandes dejaron sus butacas para ponerse a cantar o simplemente gritar en apoyo a sus personajes. Una tarde única en la que por supuesto también estuvo presente Mickey, Minnie, Goofy y Donald, quienes fueron los anfitriones de la noche.

Disney On Ice, Mundos Fantásticos ha pisado 33 ciudades con un equipo de 104 personas. Está dirigido por Jay Smity y Patty Vincent y sin duda destacan también por su escenografía, tal y como ocurre al momento en que Frozen hace acto de presencia con sus personajes