Buscan empresarios revertir altos cobros por la recolecta de basura

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Mesa de diálogo no frenará amparos, advierte la Canirac

Los sectores empresarial y restaurantero advirtieron que aun cuando se trabaja en una mesa de diálogo para solucionar la problemática del cobro de contenedores de basura, no bajarán la guardia para defender sus derechos al continuar la oleada de amparos.

A pesar de que las autoridades de Benito Juárez insisten que es un tema y problema que les heredó la ex administración pevemista de Remberto Estrada Barba, los empresarios y hoteleros insisten que no existe voluntad para llegar a un acuerdo.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, mencionó que se está trabajando en la modificación del Artículo 135 de la Ley de Hacienda local, entre otros puntos.

No bajarán la guardia

En Cancún, hay dos empresas para el mismo servicio de recolecta de basura: Eco’ox, ganadora de la concesión para la venta e instalación de los contenedores, y la paraestatal Siresol (Solución Integral de Residuos Sólidos), que es la que tiene la concesión para la recolección y confinamiento de desechos, agregó el restaurantero.

Aceptó que existen mesas de diálogo que no significa por el momento que hayan llegado a los acuerdos, todavía se analizan las peticiones de cada uno de los participantes, es decir de empresarios, legisladores y autoridades municipales que están inconformes por las altas tarifas por el cobro de la basura y renta de contenedores inteligentes.

Dejó en claro que hay empresas no desisten en ampararse, empero algunos están dialogando para llegar a buenos acuerdos para el bien de los benitojuarenses y para el empresariado, que cada año es “bombardeado” con nuevos impuestos y obligaciones.

Lista, primera licitación internacional para Tren Maya

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que ya se encuentra lista la primera licitación internacional para la construcción del primer tramo del Tren Maya, que abarca desde Palenque a Escárcega, con una extensión de 237 kilómetros.

Fonatur agregó que el presupuesto contemplado para el desarrollo de este proyecto, durante 2020 es de 4 mil 699 millones de pesos, mientras que para 2021 y 2022 estará sujeto a la autorización de Hacienda, mediante el Tren Maya avance en su construcción.

En el documento se aclara que el registro de participantes para la licitación son este lunes y martes únicamente y explicaron que las empresas podrán agruparse para formar un consorcio con el propósito de presentar una propuesta conjunta y actuar como un solo licitante; mientras que la fecha límite para la presentación de preguntas y aclaraciones será el 19 de febrero.

29 mil ton de riel

Afirman que proporcionarán materiales de instalación consistentes en 29 mil 24.13 toneladas métricas de riel, con los que se empezara a materializar una obra que, según sus promotores, busca reactivar la actividad económica en cinco estados del sureste del país incluyendo a Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y por supuesto, Quintana Roo, para lo cual se necesitaría una inversión aproximada de 139 mil millones de pesos y una extensión de mil 500 kilómetros.

Fonatur abundó para los interesados en obtener la licitación que deberán cumplir con el porcentaje de contenido nacional del valor de los trabajos de 30 por ciento en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de las obras.

Realizarán junta de aclaraciones

Además, informaron que más adelante se realizará la junta de aclaraciones, planeada para el 20 de febrero, mientras que la presentación y apertura de las proposiciones, se realizará el 17 de marzo. Por su parte ,el fallo se dará a conocer el 23 de abril y la firma del contrato el 30 del mismo mes, en las instalaciones de Fonatur.

Las propuestas de los licitadores, cabe mencionar, pueden ser desechadas en el caso de que les haga falta adjuntar información o documentos requeridos en la convocatoria, lo que imposibilitará determinar la solvencia de la propuesta y el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas.

Se pretende que el Tren Maya tenga varias modalidades de uso, como el transporte de pasajeros, turistas y de mercancías en toda la península de Yucatán, así lo informó en su momento el gobierno federal.

569.9 mdp para salud en Q. Roo por convenio con Insabi

Aunque Quintana Roo no ha firmado una adhesión absoluta al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sí logró un convenio de coordinación no centralizada, esto durante el encuentro celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno de Carlos Joaquín González, mediante el que se incorpora el sistema de salud estatal de manera parcial al Insabi, puesto que aún se están negociando diferentes cláusulas que no son del completo agrado de las autoridades estatales, como lo es la cesión de sus instalaciones.

En un encuentro en la sede nacional de la Secretaría de Salud, se aprobó una distribución de poco más de 56 mil millones de pesos, de los cuales 9 mil 472 millones, serán para los 10 gobiernos panistas (aunque ellos firmaron un convenio de coordinación no centralizada de los servicios de salud, sólo para 2020).

En el caso de Quintana Roo, sólo recibirá 569.9 millones de pesos, mientras que las entidades más beneficiadas al haber firmado su adhesión total, serán el Estado de México (PRI), con 8 mil 802 millones de pesos; Puebla (Morena), con 4 mil 472 millones; Veracruz (Morena), con 4 mil 274 millones; Chiapas (Morena), 4 mil 67 millones de pesos.

Lo mismo que Guanajuato (PAN), con 3 mil 925 millones de pesos; Jalisco (Movimiento Ciudadano), con 3 mil 201 millones; la Ciudad de México (Morena), con 3 mil 136 millones; Oaxaca (PRI), con 2 mil 331 millones; Guerrero (PRI), 2 mil 126 millones de pesos.

Panistas operarán sector salud

Con esto, los 10 gobernadores del PAN seguirán operando los servicios de salud, porque en el acuerdo que se firmó con la Federación no se sumaron a la centralización de los servicios que propuso el gobierno federal a través del Insabi.

Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán no aceptaron la subrogación de los servicios; es decir, que el Estado opere los servicios de salud en esas entidades, por lo que seguirán brindando la atención médica y, por consiguiente, serán quienes reciban los recursos para esos servicios.

Buscan mantener administración de infraestructura

En tanto que Quintana Roo continúa negociando con la Federación los términos para la operación del convenio con Insabi, en el que el estado busca mantener la administración de una parte de la infraestructura y no la donación total.

El gobernador Carlos Joaquín González dijo que está en pláticas con el Presidente de la República y el secretario de Salud para seguir manteniendo la administración de los centros de salud y hospitales de primero y segundo nivel, a fin de vigilar los servicios médicos a la población. “Es parte de lo que le planteaba al secretario de Salud y también al señor Presidente, en materia de infraestructura decía parte del Insabi que hay que donar la totalidad de la infraestructura de salud, que nos parecía un poco complicado hacer eso, hay condiciones para que no tenga que ser totalmente así”, dijo.

Aclaró que Quintana Roo cuenta con el capital humano y administrativo para garantizar la prestación de servicios médicos gratuitos a la ciudadanía que acude a solicitarla. “Los temas de responsabilidad son los que preocupan y nos ocupan, porque la materia de ofrecer servicios de salud con eficiencia y lograr esa gratuidad. En primero y segundo nivel es muy similar a lo que tenemos el día de hoy, pero tercer nivel es donde se convierte en un tema muy complicado porque ahí entran tratamientos muy caros y es donde está una de las situaciones más complicadas”, recalcó el gobernador.