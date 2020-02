“Puentes”, feriados y turismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de en un futuro próximo cancelar el sistema de fines de semana largos aplazando o adelantando días feriados tiene un impacto en el turismo, en estos años se ha permitido a la población tener esos días en conjunto con un fin de semana para poder viajar. También es cierto, que desde que se comenzó con esta política de feriados, se perdió —aún más— el sentido de las conmemoraciones o el significado histórico de estos días, eso también es un hecho.

Leo con atención la indignación que empresarios, cámaras de comercio y diversos actores del sector turístico se manifiestan con relación a esta decisión, sin embargo me parece hipócrita la preocupación de las cámaras de comercio y patronales, porque el problema de fondo para la reactivación (o activación) del turismo no es tener o no tener puentes y feriados recorridos, el tema medular es que la legislación mexicana en materia laboral es más que miserable con los períodos vacacionales para los trabajadores, pero en eso los que hoy protestan ni siquiera lo quieren ver.

Somos uno de los países en el mundo —salvo la República Popular de China— donde los trabajadores tienen por derecho menos días hábiles de vacaciones, tan solo 6 por año, aumentando 2 días por año hasta llegar a un máximo de 12 días hábiles anuales.

Si volteamos al mundo, países como Francia tienen por derecho a sus trabajadores 30 días hábiles al año, lo mismo que Finlandia. En Reino Unido gozan de 28 días hábiles por año, en general en Europa no son menos de 20 días hábiles por año (es decir, un mes corrido) las vacaciones que por derecho tienen los trabajadores.

En América Latina, en Brasil los trabadores tienen 26 días hábiles de vacaciones al año, así podemos seguir con ejemplos que nos dejan ver la miserabilidad de la legislación y del empresariado mexicano en materia de vacaciones para los trabajadores.

Más días de vacaciones al año, además de fomentar mayor productividad laboral, permitirían que la gente viajara más dentro del país y con ello, hubiese realmente un fomento al turismo nacional, por ello las cámaras que hoy se rasgan las vestiduras, si tuvieran un interés genuino por el turismo, tendrían como prioridad modificar la legislación en la materia de la misma forma que protestan por la supresión de fines de semana largos.

El empresariado en México en su mayoría considera que pierde dinero si hubiese más vacaciones para los trabajadores. Un apunte más a nuestro subdesarrollo.

Señores de las cámaras, ¿cuándo le entramos al tema del tiempo de vacaciones en México?, la misma pregunta para los legisladores federales. Basta ya de dobles discursos y de doble moral.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977