Sufren accidente automovilístico Ingrid Martz y su bebé de 8 meses de edad

¡El conductor que les chocó se distrajo con el celular!

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte”, señala la actriz

Ingrid Martz comunicó a través de sus redes sociales que sufrió un accidente automovilístico junto a su hija Martina de ocho meses de nacida, luego de que un conductor se distrajera con el celular en Periférico en la Ciudad de México.

Vía InstaStories, la famosa actriz compartió los difíciles momentos que vivió durante este percance vial.

“Les cuento, estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron”, inició su mensaje en el que explica cómo pasaron los hechos y la forma en la que el conductor estaba manejando.

“Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído, lo veía por el retrovisor cómo es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos”, contó.

Aunque el momento fue complicado, la estrella indicó que ella y su hija se encuentran bien, pues pudo haber pasado a mayores”.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió”, añadió.

Finalmente, compartió una observación mientras esperaba a su aseguradora.

“La mayoría viene mensajeando, viendo videos o mensajeando con las dos manos, o sea, con las dos deteniendo el celular y escribiendo, es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el ‘si toma, no maneje’, también debería existir el ‘si maneja, no use celular’, de verdad se los digo”, concluyó.

