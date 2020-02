Preocupante el robo de identidad

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en el robo de identidad es porque alguien no está haciendo la tarea y da pie a que ese, y otros delitos, crezcan en el país. Por eso debe verse como una oportunidad la propuesta de reducir de seis a cuatro años el tiempo que la información negativa de usuarios de la banca permanezca en el buró de crédito.

Hace unos días la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dio a conocer que analiza reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con ese propósito.

La iniciativa pretende además prohibir el uso de datos crediticios para que los patrones determinen que un trabajador es candidato a ocupar un puesto, lo cual es inadmisible.

Pero lo que no admite dilación y así se hizo saber, es eliminar de manera inmediata y sin condición la información negativa relativa a créditos menores de 6 mil pesos, una vez que se cumpla con el pago. El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, de Acción Nacional, señala que de acuerdo con un estudio elaborado por The Statment Index, entre 400 mil personas, el 16% no tiene calificación crediticia, ni posibilidad de acceso al crédito, pero el 57% aparece con información negativa.

Cuando un ciudadano se entera que está en el buró de crédito y le ha sido robada su identidad, volver a acceder a un crédito se convierte además de un proceso burocrático complicado, en un verdadero calvario.

Para el legislador es importante establecer una regulación que permita disminuir los tiempos en los cuales la información negativa permanezca registrada, con la finalidad de mejorar la economía del país y brindar a millones de mexicanos la posibilidad de acceder al crédito.

MANO DURA EN FGJ…Uno de tantos males que aquejan al país y a los que no se ha podido encontrar remedio, es la corrupción (que va de la mano con la impunidad). Pero en la Ciudad de México hay buenas noticias. Está seguros que con “mano dura” se puede erradicar ese fenómeno.

Terminar con la corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) no es una falacia. Su titular, Ernestina Godoy, sabe de la importancia de ser “duros” para erradicar o al menos frenar los vicios que por años han estado presentes en Ministerios Públicos, Secretarios y Policías de Investigación:

Lo anterior fue planteado por diputados del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso capitalino, quienes, sin embargo, admiten que eso solo se logrará “siempre y cuando haya una observación y un monitoreo constante en todas las Agencias”. Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con la Fiscalía se informó del Plan de Política Criminal por parte de la Fiscal Ernestina Godoy.

En la única ronda de preguntas, el diputado Nazario Norberto Sánchez dijo que la gente está cansada del maltrato que reciben de los funcionarios en las Agencias del MP, donde no cuentan con personal ni material suficientes, lo que desincentiva a la ciudadanía a presentar denuncia.

Por su parte, la diputada Martha Ávila, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que “la Fiscalía cuenta con una oportunidad histórica para abordar de manera colectiva y consensuada la definición de una política criminal para los años siguientes.

MUJERES, VULNERADAS…Durante el foro “Los derechos humanos de las mujeres frente al 2020”, en San Lázaro, diputadas de distintos grupos parlamentarios revelaron que la reducción de programas “vulneró los derechos de las mujeres en distintos ámbitos”. Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada del PRI, lamentó la reducción de recursos al programa Escuelas de Tiempo Completo, porque apoyaba a madres trabajadoras, además de que quitar presupuesto a las estancias infantiles también las afecta, pues “las abuelas no siempre están a la mano”.

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, pidió que se revise y se informe acerca de qué pasa con los presupuestos de las distintas dependencias del rubro, porque los recursos del Anexo 13 no se actualizaron de acuerdo con la inflación; además, hubo reasignaciones por más de 2 mil 300 millones de pesos que se destinaron para Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida.

QUE NO “MUERA” EL OUTSOURCING…Un tema del que no se ha dejado de hablar es el del Outsorcing. Empresarios nacionales, transnacionales y sindicatos dicen estar dispuestos a que se regule el porque su desaparición significaría un quebranto para quienes trabajan en el marco de la ley; más bien lo que se debe evitar es el abuso cometido hasta hoy con la subcontratación laboral.

Este sector también está en contra de que se le tipifique como delito de delincuencia organizada, afirmó el senador Ricardo Monreal, quien comentó que se puede ampliar el Parlamento Abierto (este miércoles 12) para escuchar sus propuestas y enriquecer el dictamen aprobado en comisiones unidas. Comenta el senador que quieren opinar porque tienen propuestas de modificación al dictamen propuesto y hay que escucharlos a todos y el Senado tiene la obligación de ponderar, de moderar y encabezar un proyecto que resulte benéfico para el país, pero que no afecte ni perjudique el empleo o a la economía nacional.

