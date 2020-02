El eslabón más débil de México, procuración de justicia: Segob

“Este sistema requiere de ajustes”

Al aseverar que “el eslabón más débil de México se llama procuración de justicia”, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en el país hay un hecho irrefutable: “el sistema de justicia para que funcione requiere de ajustes y avances importantes”.

En ese sentido, durante la reunión de Órganos Consolidadores del Sistema de Justicia Penal, convocó a los responsables de los sistemas de justicia penal del país a instalar en sus estados mesas semanales en esta materia, en aras de que “se hablen entre sí todos los actores de este sistema”.

“Tenemos que avanzar, tenemos que transformar esto (el sistema de justicia), dado que no responde a las necesidades del país”, anotó, al recordar que dos veces se detuvo al jefe del cartel de La Unión Tepito, Óscar Andrés Flores, alias el “Lunares” y dos veces fue liberado, razón por la que, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “no la calentaba ni el sol”.

Por ello, propuso no sobresaturar a fiscales para que hagan su trabajo de forma efectiva y se aboquen a investigar delitos como el feminicidio, violencia contra niños, secuestros y, en general, delitos de alto impacto que más agraden y conmocionan a la sociedad.

“Me pueden decir que no (que el sistema de justicia no requiere ajustes), pero la realidad es otra: la realidad es que la gente no tiene acceso a la justicia y no tiene un verdadero sistema de justicia que responda a la realidad que vivimos y que es una realidad muy complicada y compleja”, dijo.

En la reunión celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), la encargada de la política interna del país resaltó que el principal problema en México es la impunidad, mientras que el segundo es “que tenemos un sistema de justicia que no da respuesta a nuestra población, así de fácil”.

Acompañada de Paulina Téllez Martínez, responsable de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Segob, confió que en una próxima reunión “sí platiquemos ya de que tienen instaladas estas mesas de (justicia), de que vamos a avanzar en esto, de que van a hacer todo su mejor esfuerzo”.

Ello, al recordar que para consolidar el sistema de justicia se requiere que los diversos actores que conforman el sistema de justicia penal “hablen entre ellos”, al tiempo que reconoció su reticencia a ese sistema. “Lo quiero decir abiertamente, al sistema de justicia penal acusatorio.

“Yo no me formé en eso”, anotó, al recordar que desde 2008 el país cuenta con un sistema de justicia penal acusatorio. “Vamos a avanzar y todas las deficiencias vamos a irlas construyendo para ver qué podemos modificar en materia legislativa o avanzar en precedentes judiciales”.