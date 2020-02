López Obrador: el feminicidio es inaceptable y aborrecible

Condena filtración de fotos en caso de Ingrid Escamilla

“Segob deberá revisar a medios de comunicación que las hicieron públicas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del feminicidio y calificó el delito como “inaceptable y aborrecible”, por lo que dijo que es algo que su gobierno enfrentará con toda la fuerza para que se castigue de manera severa.

“Por convicciones y principios estoy en contra del feminicidio, es inaceptable, aborrecible; es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para erradicarlo y que se castigue de manera severa”, afirmó en conferencia matutina.

Sobre el asesinato de Ingrid Escamilla, severó que es necesario investigar quién filtró las fotografías del caso y que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá revisar a los medios de comunicación que las hicieron públicas, pues “ya no hay impunidad para nadie”.

Reiteró que el planteamiento de su administración es que no se hagan modificaciones para reducir las penas ni cambiar los tipos causales que eliminen el feminicidio, sino que dejó en claro que el objetivo es enfrentarlo con más rigor.

Resaltó que por la filtración de imágenes del asesinato de la mujer tiene que haber consecuencias.

“Si se cometió un error, si fue más que un error, se tiene que castigar, ya no hay impunidad para nadie, no es de que este es mi amigo, mi compañero, que es el hijo de quien lucha con nosotros desde hace 40 años, que es nuestro conocido o que es gente allegada es de nuestro partido, no, eso ya se acabó, sea quien sea”, puntualizó.

El Presidente explicó que instruirá a las dependencias encargadas de combatir el feminicidio a dar un informe de lo que se está haciendo para combatir este delito.

“Quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error, que aquí yo me equivocara, que dijera algo indebido o se entendiera como algo ofensivo. Se vuelve trending topic, no. Vamos a pedir a los responsables de atender esta demanda, que vengan e informen, estamos constantemente atendiendo lo que tiene que ver con la paz, la tranquilidad, garantizar los derechos humanos”, agregó.

Confía en la FGR para extraditar a ex director de Pemex

Sobre el caso Lozoya Austin, el Presidente expresó será extraditado a México luego de que fue detenido en España, acusado por diversos delitos, entre ellos desvío de fondos; y aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo bien su trabajo.

“Ya informó el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) con amplitud sobre este tema y yo solo me sumo a lo que él expresó, es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España.“Los pormenores se conocen, los delitos por los que se les acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes, eso es lo que se está investigando y es lo que llevó a la detención del exdirector de Pemex”, comentó.Durante la conferencia de prensa de este jueves, López Obrador expresó que no cederán al enfrentar el problema de la corrupción, ya que ha sido un factor para detonar la inseguridad y la violencia.

Indicó que confía en el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República para regresar al país a quien también fuera parte de la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto en 2012.

“La Fiscalía está haciendo su trabajo muy bien. Les recuerdo que se trata de una institución autónoma no hay consigna específica. Sí hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad”, expresó.