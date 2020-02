Arriba buque sargacero de la Semar a Cozumel

José Luis Montañez

Serán seis las embarcaciones que estarán en operación

La Marina-Armada de México informó que ya trasladaron a la isla de Cozumel el tercer Buque Sargacero Costero de los seis que deben llegar a la entidad, éste lleva por nombre ARM “FLUITANS” (BSC-201) y fue construido en los Astilleros de Marina, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y en el Centro de Reparación Naval de Chetumal.

El ARM “FLUITANS” (BSC-201), es la tercera embarcación operativa de seis que tendrán listas para marzo, lo anterior de acuerdo con la Dirección General de Construcciones Navales de Semar.

Cuenta con una superficie de 15 metros de longitud, grúa hidráulica y una capacidad de carga de 20 toneladas y tuvo un costo de 7.5 millones de pesos. A través de un comunicado la Semar indicó que la prioridad es sumar esfuerzos del gobierno de México en coordinación con el Gobierno del estado de Quintana Roo, la iniciativa privada y la civil, para lograr la efectiva limpieza del mar y la conservación del medio ambiente marino en el Caribe mexicano.

Recolectaron en enero 7.4 toneladas

El buque además cuenta con una tripulación del personal naval especializado en trabajos para el retiro de la macroalga en las playas que invadidas por el arribazón atípico en el caribe mexicano.

Los próximos buques sargaceros a entregarse son ARM “Hystris” (BSC-202), ARM “Cymosum2 (BSC-203), ARM “Vulgare” (BSC-204), ARM “Sinicola” (BSC-205) y ARM (BSC-206), sin que se defina, hasta el momento, a qué puerto del Caribe serán llevados.

De acuerdo con el documento “Avances en las acciones implementadas para atender el fenómeno del Sargazo En la Costa de Quintana Roo” que se le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador, se han logrado recolectar 7.4 toneladas de sargazo en enero del presente año con el apoyo de 150 personas.

Esperan 4 barredoras en Mahahual

Asimismo, el pasado 17 de febrero llegaron a la Aduana del Puerto de Veracruz las 4 barredoras de sargazo que esperan los trámites aduaneros para ser enviadas a la costa de Mahahual.

La construcción de los buques recolectores se inició el 25 de junio en el Astillero de Marina N.3 en Coatzacoalcos, Veracruz, se espera que a principios o mediados de noviembre del presente año ya estén operando todos en las playas de la Riviera Maya.

30 veces más solicitudes de refugiados en Q. Roo

Con corte a agosto del año pasado y de acuerdo con estimaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el número de solicitudes de refugio tramitadas en Quintana Roo han aumentado hasta 30 veces, lo anterior apenas en un lapso de cinco años, cuando pasó de 24 en 2015 a 475 en 2019.

El director de Comar, Gerardo Talavera Cervantes, explicó que los boletines estadísticos indican que 24 extranjeros que radican en la entidad tramitaron esta petición en 2015, mientras que en 2016 fueron 47; el número subió a 372 en 2017 y en 2018 alcanzó la cifra de 502, para finalmente llegar a 2019 con las 475, mientras que se espera que 2020 cierre con 700.

Talavera Cervantes dijo: “El último boletín actualizado y completo es el de 2018, en 2019 el último dato es de agosto que es de 475 el que está ahorita público, en promedio el cálculo debe estar entre 700 y 705 personas en la actualidad, y esto sólo en Quintana Roo, porque en México fueron 700 mil personas en total”.

78% del total, en Cancún

Las estadísticas de la Comar desglosan que el 78.3% de las personas solicitantes de refugio se ubicaron en Cancún, equivalentes a 372 migrantes, mientras que el 16.8% (80) están en Solidaridad; 4.6% (22) en Othón P. Blanco y 0.2% (uno) en Cozumel.

Mientras que la mayoría de los migrantes que solicitan asistencia humanitaria son originarios de países como Guatemala, Honduras, Venezuela y Haití, bajo el argumento de estar huyendo de su entorno por situaciones de inseguridad que ponen en peligro su vida y la de su familia.

Habrá oficina de refugiados

Lo anterior los llevó a la firma de un convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), con el fin de instalar dentro de los próximos tres meses, una casa de gestión dentro de las oficinas de la dependencia, para recibir a los migrantes que necesiten asistencia para realizar este trámite, así como la petición de otros documentos.

“Es importante trabajar de manera coordinada y sensibles a las necesidades de las personas en cuanto a la gestión, porque las personas que no son mexicanas y que necesitan protección internacional, requieren de información adecuada para que tengan acceso a sus derechos y tener un trato digno”, dijo Talavera, quien aseguró que en una segunda etapa fomentarán procesos de integración a la sociedad local para generar condiciones de las comunidades de extranjeros en el estado y volverlos productivos, para que puedan ganarse la vida y la de sus familias de manera honrosa. “Esto derivado de la problemática que existe de discriminación y por supuesto de que es un tema que no puede resultar ajeno. Es una oficina de gestión, no albergue, no casa temporal, atender los casos que nos llegan a la Comisión y si hay alguna traba burocrática daríamos el acompañamiento, que se haga un trabajo e incluso alianzas con empresarios”.

Asociación pide frenar privatización de playas

Tras el incidente perpetrado en el Club de Playa Mamita’s, donde dos turistas fueron detenidos por simplemente descansar en la arena, sin apetecerles consumir los productos del club, una ola de comentarios y reproches se suscitaron en redes sociales, a grado tal que se hizo una denuncia formal ante Derechos Humanos del estado, ya que ahora se sabe, que estas personas fueron retiradas del lugar y detenidas sin un sustento legal válido.

La Asociación Civil denominada Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), exigió a regidores en Benito Juárez, que como integrantes del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, cumplan con la Ley y pongan en orden la privatización de playas públicas que vive esta ciudad y así evitar este tipo de problemas.

Asimismo, denunciaron que los metros cuadrados de los balnearios públicos en este polo turístico, redujeron en un 97 por ciento y a través de su cuenta oficial de Facebook, lamentaron que las playas públicas únicamente existan en papel, pues no hay acceso para los ciudadanos al estar la mayoría bajo concesión de particulares que se adueñan literalmente de los espacios.

Exigen elaboración de programa de desarrollo

DMAS exige la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) sustentable. “Las playas son públicas, pero solo en papel; en la realidad no hay accesos y están todas concesionadas. ¿Qué puedes hacer? Exige un #pdusustentable”, señalan en documento.

Agregaron que Cancún ha visto reducidas de 308,892 m2 a 8,243 m2 las playas públicas, una disminución de 97 por ciento en apenas 50 años. “Cada vez tenemos menos playas libres”, destacaron e instan a los concejales presidentes de las comisiones de Desarrollo Urbano y Transporte, así como de Ecología y Turismo, respectivamente, a meter orden en la privatización de playas públicas en Cancún.

Lo mismo hacen un llamado a la ciudadanía a pedir al Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano de Benito Juárez cumplir con la Ley, así como que cuente con un Atlas de Riesgo.

Convocan a picnic masivo

En respuesta a la arbitraria detención de los turistas en Playa Mamitas, los ciudadanos están convocando a un picnic masivo, con el que pretenden además de manifestarse, pues, recuperar un espacio que, dicen, les pertenece.

Esta indignante situación le ha dado la vuelta a todo el país y el mundo, incluso el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, lamentó el desalojo de los turistas.

“Estoy en comunicación directa con la secretaria de Turismo de la entidad, Marisol Vanegas, para obtener mayor información sobre los lamentables hechos ocurridos en Playa del Carmen con dos turistas. Por el momento, no hay denuncia. Reiteró que en México las playas son públicas”, sentenció.

Así los ciudadanos han convocado a “recuperar” las playas de este destino del Caribe mexicano, este 23 de febrero a partir de las 12:00 horas, “trae tu hielera, tu sombrilla, e invita a tu familia a formar parte de esta bonita celebración de recuperación de nuestra playa pública. Es momento de recordarles el articulo 27 de nuestra constitución. Las playas de México son públicas”.