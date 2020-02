Realidad y ficción

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿AMLO un irredento misógino? ¿Serán las mujeres de México el Waterloo de López Obrador? ¿A AMLO le importa más la fachada de Palacio Nacional que los 10 feminicidios y los 3 asesinatos de menores que ocurren diariamente en México y la desaparición de 7 niños en promedio diariamente? ¿Es honesto que un gobernante privilegie la ficción sobre una desastrosa realidad que campea en México? Señor Presidente: ¿Cuánto vale el cachito de justicia en México o va incluido en la no rifa del avión presidencial?…

Son rudísimas preguntas que formulan mis tres lectores y radioescuchas quienes sin ambages ven que la nación azteca se encamina al desastre social. Y es que seguramente ellos y todos los mexicanos en su sano juicio ven que la descomposición social en México avanza vertiginosamente al colapso, pues de nada sirve tener un Presidente de la República fuerte pero un Estado débil e inservible porque no es capaz de aplicar la ley para que haya orden en tantísimo desorden en México. ¿Resultado de ese desasosiego político y social?: Ingobernabilidad y vacío de poder, por no poder.

Producto de la macabra catástrofe por cuestiones machistas y de diversas índoles las mujeres de México están en pie de guerra y hasta las diputadas del partido del presidente le han advertido que no descansarán mientras se produzcan más feminicidios y AMLO no podrá descansar de ellas. Sí, las mujeres se han convertido en el talón de Aquiles del Presidente de la República que no ata ni desata pues su único plan o estrategia que tiene para frenar los feminicidios es apostar a la buena moral de todos los mexicanos, porque él no entiende que son los feminicidios y que son los asesinatos dolosos contra mujeres y solo atina a justificar que todo es obra del maldito modelo económico neoliberal, que ha producido terribles y temibles malformaciones sociales, esto lo dijo yo, porque AMLO tampoco alcanza a distinguir que el neoliberalismo económico ha existido siempre y para que lo entienda me gustaría recomendarle que lea “El Mercader de Venecia”, de William Shakespeare, publicado allá por 1610. ¿Cuántos siglos tardaría la República para entrar en un proceso moral en el que estén en primer lugar el respeto a la vida, al Estado de Derecho y demás para que haya una sociedad regida por los valores universales que consagra la Biblia? O ¿Será que cuándo AMLO habla de moral se refiere al árbol que da moras? Me parece que vivir así es vivir en la ficción y no en la realidad. La realidad tiene que atacarse con todos los instrumentos y el poder con el que cuenta el Estado, pero AMLO no lo sabe.

El Presidente justifica su ineptitud para acabar con feminicidios y con el México macabro, diciendo que para eso se levanta a las 5 de la mañana para encabezar las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, pero yo me pregunto ¿Y?, ¿Usted ve alguna mejoría en la inseguridad que campea por todo el país? ¿Usted observa que en los hospitales ya hay medicamentos y que han mejorado sus servicios? Pero como el Presidente está metido en la ciencia ficción no alcanza a distinguir la realidad y vuelve a mentir diciendo que “el pueblo es feliz, feliz, feliz”.

A las puertas de Palacio Nacional, las mujeres colocaron un letrero que decía: “¿A cuánto el cachito de la justicia, señor Presidente?” y es que AMLO sigue como un auténtico don terquitas en la rifa de ni rifa del avión presidencial, mientras el país se le desborona entre los dedos.

Por su lado, el senador morenista German Martínez Cázares diría que es inconcebible que al presidente de la república le interese más “la fachada de Palacio Nacional que la vida de las mujeres”, quienes ya preparan para el 8 y 9 de marzo una marcha y un paro nacional, mientras que el Observatorio Nacional Ciudadano también convoca a un paro nacional para el próximo 24 de febrero.

¿Hasta cuándo el presidente podrá distinguir la diferencia entre la realidad y la ciencia ficción?

info@agenciamn.com