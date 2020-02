El mal llamado “chocho”

Fit Mundo

Laura Malpica

Esa pequeña sustancia que te “ayuda” a crecer los músculos, ¿mito o realidad?

Hola de nuevo, hoy tocaré un tema muy delicado, el mal llamado “chocho”, esa pequeña sustancia que te “ayuda” a crecer los músculos, ¿mito o realidad? Existen diversos tipos de sustancias, pero en su mayoría son derivadas de hormonas. El hombre produce mayormente testosterona y la mujer estrógeno, al existir esta pequeña, pero significativa diferencia, podemos observar por qué el hombre desarrolla mucho más fácil sus músculos a comparación de una mujer, que además, sufre del periodo menstrual que hace una variación en sus hormonas durante el mes. Entonces veamos las sustancias:

A) La más común es la testosterona, ésta se aplica de manera intramuscular, en el glúteo y es recomendada de preferencia antes de entrenar, normalmente se la inyectan hombres.

Beneficio: crecimiento muscular acelerado por tener más testosterona en el cuerpo.

Riesgo: el organismo deja de producir testosterona naturalmente porque recibe fuertes dosis de testosterona sintética.

Dosis recomendada: se inicia con pequeñas dosis, pero para que siga haciendo efecto debe subir la dosis, si sucede lo del riesgo antes mencionada, debe dejarse de inyectar para regular el sistema, aunque a veces es complicado regularlo nuevamente, con precursores de testosteronas puede volver a su normalidad.

B) Hormona del crecimiento: mi favorita, esta la podemos utilizar hombres y mujeres, ayuda a la eliminación de grasa a la vez que ayuda al crecimiento de masa muscular.

Beneficio: nos ayuda a crear un cuerpo más estético en menor tiempo y sintetiza de mejor manera las proteínas, que con solo dieta y ejercicio.

Riesgo: al ser una hormona del crecimiento, se corre el riesgo que no solo crezcan los músculos, ya habido casos donde les crece el corazón, los huesos u otros órganos.

Dosis: se recomienda utilizar pequeñas dosis e ir en aumento (estilo piramidal), debe inyectarse por las noches (antes de dormir) en el abdomen, ya que es cuando se secreta esta sustancia, todo sucede en la fase REM (entre las 2 y las 3AM)

C) Insulina: una sustancia que puede ayudar a fisicoculturistas con alta experiencia en su físico y alimentación, pero también es de las más riesgosas en el mercado, crea el factor del crecimiento insulinico.

Beneficio: promueve la síntesis proteica y la absorción de carbohidratos, hay un mayor crecimiento de las microfibrillas del músculo, además de que inhibe la lipolisis.

Riesgo: la insulina se secreta del páncreas cuando existe mucha azúcar en el cuerpo, el riesgo aquí es que al tener demasiada insulina en el cuerpo este deje de trabajar el control normal y se dispare el azúcar, terminando con diabetes.

Dosis: Depende el atleta y debe inyectarse después del ejercicio y no debe dejarse de entrenar.

Estas son las 3 sustancias más comunes en cuanto a hormonas se trata, pues también existen los fármacos que son pastillas que se ingieren, algunas son ideales para mujeres y otras para hombres. Si se ha demostrado que con ayuda de sustancias el cuerpo crece mucho más rápido, pero eso no te exime de entrenar y comer lo indicado en la dieta para generar ese cambio; así que, realmente el cambio físico es más atribuible a la buena alimentación y ejercicio que a las sustancias en sí mismas. Yo te diré que siendo honesta, sí he probado una, he notado cambios, pero llevo una dieta sumamente estricta sin comidas libres y control de agua, esto porque mi objetivo es competir este mes de marzo y seguir así durante todo el año, es por ello que yo opino que si vas a probar alguna sustancia lo hagas con un coach en fisicoculturismo que al menos tenga conocimiento de farmacología y que lo hagas solo si tienes una meta de competencia ya que para una vida normal no lo recomiendo, pues son métodos algo agresivos para el organismo. Y finalmente te comento que estas sustancias no se colocan en el cuerpo solamente, sino que también se llevan de la mano con los famosos suplementos que nos complementan la dieta para tener muchos mejores resultados, pero este tema lo veremos la próxima semana.

Recuerda que puedes escribirme para cualquier duda. ¡Hasta el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona