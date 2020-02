Patética espera de Sheinbaum por órdenes de aprehensión en caso Fátima

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Respaldo total del Senado a UNAM

Favoritismo en ISSSTE-Puebla

Patética resultó la espera por horas y horas que encabezaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel local, Omar García Harfuch, para que se obsequiaran las órdenes de aprehensión en contra de Mario Alberto Reyes y Giovana Cruz, asesinos de la pequeña Fátima Cecilia y que estaban escondidos en un domicilio de La Palma, Estado de México.

Ya estaba más que comprobado que fueron ellos los que de la manera más cruel y despiadada asesinaron a la menor. La tía de este individuo los había denunciado y sin embargo, ambos permanecían en el municipio de Atizapán, porque estaban acusados solamente de la probable comisión del delito de cohecho en flagrancia ya que en el momento de su aprehensión, ofrecieron 10 mil pesos para evitar ser detenidos.

Un poco para matar el tiempo, la flamante jefa del Gobierno capitalino ofreció una conferencia de prensa en la que “deshojaba la margarita” y prometía acabar con el feminicidio, a la espera de que la Fiscalía Antisecuestros obsequiara dichas órdenes de aprehensión y pudieran ser trasladados a la Ciudad de México este par de individuos que por lo que se ve, están desquiciados.

¡Qué pena!, que así sea la justicia en esta llamada cuarta transformación cuyo líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que es con “mucho cariño”, “abrazos y no balazos”; “fortaleciendo los valores en la sociedad” y, de pasadita, con su famosísima Cartilla Moral que no sirve para nada, como va a acabar con la inseguridad en el país.

Tan no es así, que solo basta con revisar que en las gustadísimas conferencias de prensa de la semana que concluye, no hubo día en que el tabasqueño no renegara e hiciera patente su disgusto por las manifestaciones de feministas a las afueras de Palacio Nacional, con eso de que le distraen su tema favorito, la rifa no rifa del avión presidencial. Lo dicho, verdaderamente patético.

Finalmente, la no menos flamante Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, ha demostrado todo lo ineficaz que puede llegar a ser. Desde el principio de este lamentable expediente, ni ella ni la señora Sheinbaum pudieron hacer algo bien. El caso Fátima, está lleno de errores y dilaciones.

Las horas siguieron pasando y las órdenes de aprehensión no llegaban, hasta…

MUNICIONES

*** Viejos vicios permanecen en el ISSTE de Puebla. Al parecer, un grupo de funcionarios encabezados por Antonio Fernández Cortes se ha enquistado desde las épocas del gobernador Rafael Moreno Valle, logrando sobrevivir hasta la presente administración. Una publicación periodística revela que funcionarios del ISSSTEP, institución dedicada a la salud de los burócratas poblanos, en los últimos años se ha alejado de los principios de transparencia y legalidad en la asignación de contratos de servicios, esto primordialmente durante las administraciones del gobierno de Tony Gali y Guillermo Pacheco Pulido, al tiempo que se denuncia a funcionario de la administración del ISSSTEP por adjudicar de manera directa o indirecta contratos destinados a “amigos”. Una de las empresa beneficiadas, Ocular Servicios Oftalmológicos, de origen poblano, propiedad del Alejandro Toxqui Abascal, a la cual han sido asignados contratos en los últimos tres años por al menos 90 millones de pesos y que se ha convertido en el principal prestador de servicios subrogados a través de contratos, todos controvertidos por la forma en la que le fueron asignados. Además, al interior del ISSSTEP levanta sospechas la preferencia del doctor Antonio Fernández Cortes, subdirector de Finanzas y Administración del ISSSTEP a favor de Ocular Servicios Oftalmológicos, aun ante las constantes quejas por los servicios otorgados por esta empresa a los afiliados del Instituto, situación ante la cual los subordinados de Fernández, guardan silencio ante la preferencia que sostiene con el oftalmólogo poblano. Dichas denuncias periodísticas documentan las multicitadas irregularidades en la recurrencia en la asignación de contratos particularmente desde la llegada de Antonio Fernández al ISSSTEP. En la nota de referencia se explica también que se han detectado en este año del gobierno poblano, asignaciones que no cumplen con los requisitos de ley causando un posible daño patrimonial a dicha institución, al momento de pagar sobre costos por los servicios prestados de Ocular Servicios Oftalmológicos, lo que se tipifica a todas luces como actos de corrupción por la simulación en los procesos licitatorios, otorgando beneficios millonarios al citado prestador de servicios. Causa incredulidad la impunidad con la que el doctor Fernández se ha manejado dentro del ISSSTEP, por lo pronto ya es un avance que se denuncien estos hechos y en caso de confirmarse dichas irregularidades que con toda intención de este funcionario han sido para obtener un provecho personal. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa y el Contralor General ganarían mucho demostrando con hechos que van en serio contra la impunidad y la corrupción. Por lo pronto la Directora General del ISSSTEP, Karen Berlanga, suspendió el proceso licitatorio, ¿será que si le amarren las manitas al doctor Fernández?

*** El Senado de la República hizo evidente su apoyo invariable y absoluto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y velará por poner freno a cualquier intento por restringirla o transgredirla. Es más, en palabras de la presidenta de la Mesa Directiva, este órgano legislativo, Mónica Fernández Balboa, hizo público su más enérgico rechazo a cualquier intento político o legislativo que, lejos de fortalecer la autonomía de la máxima casa de estudios del país, pretenda vulnerarla y, con ello, afectar el derecho de los universitarios a autogobernarse y la posibilidad de que, en cualquier momento, estén en condiciones de ajustar su normatividad, sentando las bases que les permitan mantener una convivencia pacífica y armónica en su comunidad. Ello, ante los recientes hechos que, en conjunto pretenden atentar contra la autonomía universitaria, manifestadas en intentos de establecer una normatividad en torno de la organización interna de las universidades públicas y, en particular, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la pretensión de regular los mecanismos de admisión o los procedimientos de designación de las autoridades universitarias. La Cámara de Senadores, en estricto cumplimiento del proceso legislativo constitucional y legal, estará atenta, como Cámara de origen o Cámara revisora, para garantizar el respeto irrestricto al derecho constitucional a la autonomía universitaria, como principio irrenunciable.

