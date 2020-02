Prohibida la importación de cigarrillos electrónicos

Finalmente, en lo que tanto había insistido el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, diputado Víctor Hugo Lobo Román, rindió sus frutos: el decreto presidencial que prohíbe desde este jueves (ayer) la importación de cigarrillos como un derecho a la salud, y que eran la causa de 43 mil muertes al año en el país.

Entrevistado por David Paramo, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Hernández, dijo que con esta decisión se refrenda el compromiso del actual Gobierno de México con la salud de la población, como parte de una política industrial.

Desde el año pasado el diputado Lobo había alertado sobre los riesgos a la salud por el creciente consumo de cigarrillos electrónicos y advertía que no eran una alternativa recomendable para nadie, menos para los jóvenes en quienes provoca dependencia por su contenido de nicotina, aun cuando las campañas publicitarias hacían referencia a “sus bondades”.

Decía el legislador que “quién piensa que los cigarrillos electrónicos son más seguros que los cigarros normales y le pueden ayudar a dejar de fumar, no está en lo correcto”.

La decisión contra la importación del cigarrillo electrónico obedece al derecho a la salud de los mexicanos y a los problemas de salud en la población que, a su vez, genera presiones a las finanzas públicas, al sistema de salud y de pensiones, subrayó el funcionario del gobierno federal.

Acevedo Hernández expuso que el aerosol que emite este dispositivo contiene sustancias cancerígenas que de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) genera adicción, sobre todo en jóvenes.

En la entrevista con Paramo recordó que la comercialización de las mezclas empleadas por el cigarrillo electrónico está prohibida en la Ley General contra el Tabaco y la entrada en vigor del decreto que prohíbe su importación ayuda a armonizar la medida.

Alertó que parte de la comercialización de estas sustancias se está dando de manera ilegal porque sus compuestos que “no se registran en las fracciones arancelarias formales de comercio, entran al país por diversos mecanismos que a todas luces son ilegales”. El funcionario consideró un pilar fundamental de la política industrial, la economía de la salud y agregó que en la medida en que se daña la salud, se daña la salud de la economía.

En su momento, el diputado Lobo Román sostenía que el tabaquismo no era un problema resuelto en el país y el mundo. En México existen 14.3 millones de fumadores y se estima que anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades atribuidas al tabaquismo. A partir de ahora, el panorama será diferente.

¿SE INVESTIGA A EPN?

La información dada a conocer por el rotativo The Wall Street Journal, en el sentido de que el ex presidente Enrique Peña Nieto “está bajo investigación” por el caso abierto en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, habrá que tomarse con reserva pues para algunos “hay un pacto” entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto de “no tocar” a éste ni a quienes formaron parte del primer círculo, como Luis Videgaray. El medio estadounidense reveló este miércoles que un ‘alto funcionario judicial mexicano’ confirmó la investigación en contra del ex mandatario priista.

Veremos. INSENSIBLES E INDOLENTES…El asesinato de Ingrid Escamilla impactó y causó indignación ante la sociedad, pero sobre todo produjo una profunda decepción por la indolencia con la que fueron compartidas imágenes sensibles para la familia, pero en general para todas las mujeres.

Luego de señalar lo anterior, la diputada Guadalupe Aguilar Solache dijo que por falta de profesionalismo las fotografías circularon sin recato, lo que evidencia falta de profesionalismo, sensibilidad, o incluso dolo y alevosía por parte de servidores públicos o particulares en un afán de documentar parte de su actuación o por curiosidad y morbo, incurren en la captura y filtración de materiales”.

Por ello impulsó una iniciativa con el propósito de robustecer el marco jurídico que tutela el actuar de las autoridades para profesionalizar, pero sobre todo, para la protección de los datos personales y, en consecuencia, de la integridad de las víctimas y sus familias.

La legisladora explicó que contempla reformar la redacción del primer párrafo del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, “a efecto de que las personas servidoras públicas salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas, particularmente de quienes sean consideradas víctimas. Asimismo, prevé la adición de una directriz adicional para señalar expresamente que las personas servidoras públicas se abstengan de difundir o socializar, por cualquier medio, datos, información o elementos audiovisuales, cuando esto no se relacione o sea parte del desahogo de sus funciones, que revictimicen o menoscaben la dignidad de las personas”, esgrimió.

