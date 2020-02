El PRI intenta ser verdadera oposición

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“No vamos a permitir ningún cambio a la Carta Magna que viole los principios democráticos y lastime las instituciones de México”, que vive uno de los momentos más difíciles de su historia, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El dirigente del disminuido tricolor aseguró lo anterior durante un encuentro con los integrantes del Foro Nacional Permanente de Legisladores – presidido por Guillermo Jiménez Morales – a los que calificó como “la primera línea de defensa de la Revolución y de nuestra Constitución”.

Acompañado por ex gobernadores surgidos de su partido, así como de la secretaria general, Carolina Viggiano, el también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) aseguró que ni sus legisladores (federales y locales), ni la dirigencia del partido aprueban de ninguna manera el rumbo que lleva el país, ya que se observa con preocupación que con el surgimiento de una corriente demagógico- populista se ciernen amenazas sobre el Estado y las instituciones.

En esa reunión estuvieron también ex dirigentes del partido, como Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández y Jorge De la Vega Domínguez, así como el presidente fundador del Foro Nacional Permanente de Legisladores, Augusto Gómez Villanueva, y el ex legislador y ex vocero de la Presidencia, Fernando Lerdo de Tejada.

Gracias a ustedes, les dijo Moreno Cárdenas, “gracias a nuestros legisladores priistas, este país está en armonía y acorde con los principios consagrados en nuestra Constitución. Por eso se deben sentir orgullosos de ser priistas en estos momentos aciagos que vive México”.

Al hacer referencia a la que definió como corriente demagógico-populista, el dirigente del PRI advirtió que se ciernen amenazas sobre el Estado y las instituciones y, “para ilustrar”, añadió que “vale la pena destacar que a pesar de lo que logramos en elecciones libres y concurrentes, con base en las cuales han tenido lugar tres alternancias presidenciales en la más absoluta civilidad, el grupo en el poder está empeñado en entrometerse ventajosamente en los procesos electorales.

Para eso – continuó – el grupo en el poder “arremete para remover al consejero presidente del INE, para desaparecer los órganos electorales locales (OPLES), para disminuir los escaños plurinominales, para trivializar y vulgarizar las consultas populares y para quitarle el dinero al árbitro electoral y a los partidos políticos”.

Moreno Cárdenas también denunció que, “con el pretexto de la austeridad, encubren su propósito intermedio, que es el de debilitar a todos los opositores. Pero la verdadera razón está a más de 2 mil 500 kilómetros de aquí; la razón estratégica está en Baja California. “La ecuación es evidente, simple y aterradora: la mayoría de la Cámara de Diputados, más los cambios legislativos constitucionales y el control del órgano electoral…quieren y pretenden extender un mandato a través de la reelección o cualquier otro abuso destinado a perpetuarse, o quedarse en el poder, boicoteando al pueblo su libertad y su derecho a decidir”.

Advirtió también que, mientras se “pregona” y “vocea” honestidad, se usa la mayoría legislativa para promover actos legales o a conveniencia de grupo, y así tener el aval constitucional para seguir tomando decisiones a favor de un partido político”. Por eso, señaló que si bien es oprobioso el daño patrimonial, lo otro, “el atentado a la democracia, es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que proteger”.

En el foro, en que estuvieron los ex gobernadores de Campeche, Abelardo Carrillo Zavala; de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz; de Querétaro, Enrique Burgos García; y de Nayarit, Celso Humberto Delgado, el dirigente nacional del tricolor dijo que “eso es lo que más vamos a defender los priistas, y es lo que vamos a construir y a trabajar juntos con todos los mexicanos”.

También recordó que, en los últimos cien años, en América Latina y el Caribe han ocurrido 163 golpes de Estado, y sólo en seis países no se ha registrado ninguno; uno de ellos, indicó, es México, porque “este país ha construido sus instituciones, y fuimos nosotros. Cada tres y seis años ha habido elecciones democráticas y transparentes, y cuando perdimos la Presidencia de la República, sin chistar, entregamos el poder. Ese es el PRI que debemos defender y del cual nos debemos sentir muy orgullosos”.

Por otra parte, el dirigente priista reiteró, “con toda firmeza”, que el PRI no es abogado de nadie, ni solapa a nadie, sea quien sea. “Quien tenga asuntos con la justicia, procedentes o improcedentes, los tendrá que enfrentar solo, porque esta dirigencia únicamente tiene compromiso con el partido y con el pueblo de México. Con nadie, trátese de quien se trate, y llámese como se llame”.

También aseguró que si instituto político se mantendrá al lado de las mujeres, de quienes sin duda son la fuerza y fortaleza del partido, porque no sólo son las más honestas, organizadas, comprometidas, y son jefas de familias, sino que también son las que más votan por el PRI y que esa tarea la encabeza la secretaria general, Carolina Viggiano.

Por su parte, Guillermo Jiménez Morales, presidente del Foro Nacional Permanente de Legisladores, ratificó la lealtad indiscutible de los integrantes del organismo con el PRI y afirmó que están listos para las elecciones que tendrán lugar este año, que es políticamente estratégico para recuperar la confianza del electorado. En particular aseguró que es decisión del Foro cumplir con su responsabilidad de aportar a la construcción de una agenda que haga del PRI una opción real, de oposición auténtica e inteligente, para ganar en las elecciones del 2021. “Opción que no es oposición, incumple con la lealtad al país”, aseveró.

A su vez, el fundador del Foro, Augusto Gómez Villanueva, , destacó que Alejandro Moreno es el “joven dirigente al que le estamos depositando la confianza para defender la Constitución, de los intentos por destruir las instituciones”.

Se mantiene la amenaza contra la autonomía universitaria

Promesas van y vienen, pero en los hechos se mantiene la amenaza de una ley para que el gobierno y su partido – al menos una parte de los mismos – traten de intervenir en la vida interna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque el coordinador de la bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, anunció que retirarían la iniciativa para “democratizar” a la UNAM, el autor de la misma, el diputado de MORENA Miguel Ángel Jáuregui, no ha presentado la solicitud para que sea retirada de la agenda legislativa.

El legislador que representa a un distrito de la Ciudad de México, declaró que su propuesta está activa y quiere que el rector de la UNAM, Enrique Graue, discuta “la democracia” dentro de la máxima casa de estudios.

Jáuregui dijo que su iniciativa “deberá seguir todo el proceso legislativo correspondiente. Si mis compañeros diputados y compañeras diputadas creen que mi propuesta no tiene justificación pues podrán votarla en contra, como corresponde al propio proceso legislativo”, agregó.

En cambio, acusó al rector Enrique Graue Wichers de incurrir en una intentona de injerencia porque, con su llamado a la Mesa Directiva, entró en el terreno de la política, a pesar de que no tiene facultades para legislar,

Pero no está solo en el intento de interferir en la vida interna de la UNAM. También el experimentado legislador, primero del PMS, luego del PSUM, PRD y ahora de MORENA Pablo Gómez Álvarez, se declaró a favor de la supuesta “democratización” de la máxima casa de estudios.

Gómez Álvarez, dijo que, a título personal, aspiraría a que en “las universidades, empezando por las federales, que son varias, no solamente la UNAM, se abrieran procesos internos de discusión sobre el tema de su régimen orgánico”.

Como Jáuregui, recordó que la Ley Orgánica de la UNAM ya tiene más de 70 años, por lo cual, “creo que ya llegó el momento en que ellos empiecen a discutir el tema ¿no?”.

Por el contrario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró: “Como universitaria, pero sobre todo como jefa de gobierno, somos sumamente respetuosos con la autonomía y si alguien quiere cambiar la Ley Orgánica, los estatutos, tienen que ser los propios universitarios, nadie más”.

