Bajo la producción de Gabriel Escamilla López, conducido por Mayte Fierro y el Dr. Bolavsky, y a invitación del productor de contenido, el prestigiado periodista Edgar Estrada, el programa de televisión “La Octava de Noche”, que se transmite en el 8.1 de TV abierta, Izzy y Total play, también simultáneo en YouTube, recibió en su estudio a la periodista y editora de espectáculos y cultura de DIARIO IMAGEN, Gloria Carpio, quien en entrevista reveló cómo fue su incursión en los medios de comunicación. Además en una charla relajada y muy natural, dijo que aún tiene muchos sueños por cumplir como seguir el legado de su abuela Gloria Carpio, en tener un centro de educación artística y seguir impulsando a DIARIO IMAGEN, ya que gracias al apoyo de su director José Luis Montañez, el periódico le ha dado la oportunidad de impulsar su trayectoria periodística en el mundo de los espectáculos y cultura.

Durante la charla que se efectuó entre risas y momentos de nostalgia, Gloria Carpio relató a “La Octava de Noche”, cuya asistente de producción es Montserrat Prado, cómo es que ha tenido un ojo crítico para estar con sus entrevistados como cuando recordó la primera vez que “Hoy no me puedo levantar” se presentó en México, y ningún miembro de la prensa quería entrevistar a Luis Gerardo Méndez, entre ellos se escuchaban comentarios, sin embargo, ella vio algo especial en él y le realizó una entrevista de la cual años más tarde sintió orgullo, pues el actor triunfó.

Durante su participación en esta emisión de “La Octava de Noche” los conductores recordaron al público que esta sección “Mujeres con Power” es para destacar a la mujeres que han logrado tener éxito a pesar de circunstancias adversas y recordaron a través de una semblanza cómo Gloria Carpio empezó a la edad de quince años su carrera en la extinta revista Teleguia, y periódicos como “El Diario de Querétaro”, “La Crónica”, “El Universal” y ahora DIARIO IMAGEN.

“Mis compañeros de redacción en el periódico del Diario de Querétaro eran los maestros de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Vengo de una familia, acercada a las artes, mi abuela Gloria Carpio fue una brillante bailarina de ballet clásico y dejó historia en su Estudio de Danza Gloria; mi bisabuelo Manuel Carpio fue gobernador de Aguascalientes, poeta y periodista, además de ser el primer mexicano que cantó en la Scala de Milán y primer mexicano que escribió en el New York Times. Y en honor al brillante Manuel Carpio, -de quien por cierto hay una calle con su nombre en colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México-, llevo su apellido”.

Desde hace 15 años es editora de la sección de espectáculos y cultura de DIARIO IMAGEN y recuerda que para llegar a este logro tuvo que tocar infinidad de puertas, gastar muchas suelas de zapatos, comer por ejemplo en los vagones del Metro porque no le daba tiempo de pasar a comer a su casa, ya que saliendo de la secundaria tenía que irse corriendo a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, pero siempre con el apoyo de su mamá Gloria Herrera Carpio.

“La primera persona que creyó en mí, como periodista, fue Luis Amador de Gama, él me dijo que para la edad que tenía le sorprendía cómo escribía. Mi estilo es diferente porque no me gusta el morbo y el chisme que aunque vende mucho, no me gusta, me gusta conocer los sueños, emociones, sacrificios y logros del entrevistado, que nos aporte un desarrollo y crecimiento profesional y no bajezas”, dijo.

Nuestra editora recordó que cuando estaba en la revista Tele-Guía, tenía una sección que se llamaba “Cartas de la Familia Tele-Guía” y “Confeti”, sin embargo por tener 15 años de edad, no podía firmar las secciones con su nombre, sino con las iniciales GC y en ese momento se pudo pensar que era el famoso gato GC de Canal 5.

Gloria Carpio ha hecho cientos de entrevistas, pero de los entrevistados que la han transformado está por ejemplo la sencillez de Roberto Gómez Bolaños “Chespitiro”; “Edgar Vivar se me hizo una persona muy inteligente y me dejo claro que uno nació para ser feliz, eso es lo que me ha transformado, cuando uno es sencillo siempre se te van a abrir las puertas, ser amable con todo mundo es estar agradecido con la vida”, aseguró.

De los reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria periodística, recordó con cariño sus huellas en Galerías Plaza de las Estrellas. “El ver mis huellas en Plaza Galerías me hizo derramar lágrimas porque de verdad me emocionó mucho porque he tenido que sacrificar muchas cosas, las huellas, me removieron muchos recuerdos y cientos de sacrificios. He obtenido el Micrófono de Oro, La Dama de la Victoria de la ACPT, el Global Quality, pero el premio más importante en mi vida es ser mamá; me ha tocado estar en la computadora, al mismo tiempo, con una mano haciendo la edición de espectáculos y cultura de DIARIO IMAGEN y con la otra mano darle la mamila a mi hijo”, dijo emocionada.

Al ser cuestionada respecto a quién le gustaría entrevistar y que no ha podido hacerlo, la periodista contestó que a Luis Miguel, pues más allá de sus escándalos y lo que se maneja en torno a su vida personal, le parece un hombre que es un artista en toda la extensión de la palabra y de alguna forma hay muchas cosas en el que son un misterio. “A Luis Miguel lo conocí cuando era muy pequeña, participé en un concurso de patinaje, él fue quien me eligió a mí como la ganadora desde el primer lugar y desde ese entonces me enamoré de El Sol”, comentó.

Asimismo Gloria Carpio compartió su gusto por el ballet, y habló acerca de la familia, el trabajo, y como es que ha “sobrevivido”, en el mundo del periodismo, afirmó que se dio cuenta de su vocación cuando escribió un pequeño libro de amor, cuando era una niña, fue entonces, que su mamá descubrió el talento de su hija, quien ahora también es madre y relata como divide su día entre las ediciones del diario, su profesión, y el bello acto de ser mamá.

Entre sus múltiples entrevistas, destacan las que Gloria Carpio les realizó a importantes personalidades como: Café Tacvba, Héctor Bonilla, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, Demian Bichir, Ignacio López Tarso, Marga López, Lucero, Emmanuel, Mijares, Joaquín Cosío, Xavier López “Chabelo”, Eugenio Derbez, Óscar Jaenada, Mariano Osorio, Parchís, Ricky Martin, Pedro Fernández, Ernesto Gómez Cruz, Carmen Salinas, Jorge Ortiz de Pinedo, Omar Fierro, Menudo, Eduardo Palomo, Gonzalo Vega, Mario Iván Martínez, Álvaro Cueva, Angélica María, Angélica Vale, Morris Gilbert, Biby Gaytán, Bronco, María Victoria, Edith González, Ludwika Paleta, Victoria Ruffo, Arturo Peniche, entre cientos más.

Con una entrevista amena en la que la editora se deja ver tal y como es entre amigos, siempre honesta, sincera y de buen corazón, Gloria Carpio fue entrevistada al estilo de La Octava, desde un “ángulo muy humano”.

Por cierto que el canal de televisión La Octava tiene entre sus filas a una brillante, profesional y humana mujer como Laura Barranco en la gerencia, quien ha conseguido atraer público en prácticamente todos los horarios y sobre todo duplicar su audiencia en horario nocturno. Se trata pues del canal más joven de la capital comenzando a transmitir el 31 de octubre de 2019, y sin duda su estilo es único y diferente, de ello te das cuenta desde que entras a las instalaciones en proceso de adquirir una formalidad física, pero con una calidez humana que no observas en otras televisoras, y que hace el Canal de los Aguirre Gómez una apuesta diferente e inclusiva en tiempos que se requieren cambios. El canal La Octava 8.1 digital de la Ciudad de México continúa creciendo gracias a su cobertura que llega a regiones de Hidalgo y Estado de México donde tiene permitido arribar, además a través de Izzi llega a toda la República Mexicana y en Youtube a nivel mundial.

Aseguran que el horario en particular con mayor audiencia de La Octava parte desde las 21:00 horas, con 18,276 televidentes; seguido de las 20:00 horas, con12,957 personas netas alcanzadas. Por lo que sin duda la entrevista realizada a nuestra editora alcanzó un buen nivel de audiencia, pudiendo de esta forma proyectar no solo su conocimiento en el mundo del espectáculo, sino además la sensibilidad que tiene para manejar las notas del acontecer cultural y de espectáculos en este país, pues la avala una larga trayectoria.

Bailarina, escritora, madre y amiga, fue como quedó al descubierto Gloria Carpio editora de DIARIO IMAGEN, quien además, prometió volver al programa para deleitar con sus artes culinarias, como son los chiles en nogada, a Mayte Fierro y el Dr. Bolavsky, quienes en sus particulares estilos lograron una charla envolvente y sólida, gracias a su profesionalismo y experiencia; Mayte una belleza prometedora de la pantalla de La Octava y el carisma y experiencia del Dr. Bolavsky.

