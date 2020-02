¿Neoliberales..?

Armando Ríos Ruiz

La Prensa mexicana tradicional seria, de alcances trascendentales, que critica a nuestro Presidente por su forma tan especial de gobernar ha recibido los peores calificativos del mandatario, que no para en inventar insultos en contra y que luego los niega

De acuerdo con su manera de calificar, la prensa mexicana es “fifí”, “mentirosa”, “conservadora”, chayotera, forma parte del “hampa del periodismo”, es pagada y dirigida por los neoliberales y conservadores; está al servicio de éstos para desestabilizarlo y en su vocabulario, tiene otras descripciones igualmente peyorativas.

En sus conferencias mañaneras no para en ofensas, que inclusive han calado en las mentes obtusas de sus admiradores a ultranza, en los denominados chairos, que repiten mecánicamente, cuando alguien expresa la palabra periodista: “chayoteros”. Por la sencilla razón de que su admiradísimo e insustituible guía les ha insertado esa enseñanza.

Pero, ¿por qué no señala así a la prensa extranjera, a personas de otros países y a organismos internacionales que tienen su sede fuera de México, que se expresan de él tan parecido a los medios y corporaciones mexicanos? ¿A los que condenan sus actos de gobierno y todos sus desatinos, que son tantos y tan frecuentes, que han trascendido las fronteras del país y que han motivado una gran preocupación por lo que ocurre aquí, con justa razón?

The New York Times ha criticado a nuestro Presidente desde hace muchos meses. Habló inclusive de la posibilidad de una nueva revolución, porque el Presidente se ha mostrado insistente en prohijarla. Ha publicado su observación de que no ha hecho ninguna persecución en contra de exfuncionarios señalados por cometer actos de corrupción, su principal y mentirosa bandera.

Le ha criticado que las compras del gobierno se confieren a 70 por ciento de empresas por vía directa, sin licitación, en actos indiscutibles de corrupción, cuando tanto insiste en su pleito contra esas actitudes.

No se atreve a decir que la prensa extranjera es neoliberal o conservadora, aunque sus títulos sean parecidos, con una exactitud impresionante con los nuestros. Eso es sólo para los mexicanos. Comentó un personaje muy cercano a este señor, que en la historia de México, nadie se ha entregado tanto al gobierno de Estados Unidos. “¡Vaya: ni los peores!” Afirmó.

Respeta –como no lo hace con las de México- las críticas que le formulan desde Estados Unidos. Según él, porque ha avanzado en diferentes rubros, manifestó en una de sus conferencias mañaneras.

Cree a su manera que cero corrupción es sólo expresarlo. Existen ejemplos de lo que significa y sus concepciones están en el lado opuesto de su significado. Cero corrupción nada tiene ver con dar abrazos. Es cero tolerancia a los actos malsanos de cualquier delincuente, funcionario o quien sea.

Se ha atrevido a afirmar que sólo en México estamos equivocados. Que la prensa mexicana se ha dedicado a enjuiciarlo de manera orquestada, malsana. Insiste en la prensa chayotera, que por cierto ya no recibe chayote como la suya, compuesta por los que tratan de ayudarlo en sus conferencias, a eludir las preguntas comprometedoras.

¿Por qué no le dice “fifí”, neoliberal o conservador a Christopher Landau, embajador de EU, quien asegura que no pueden continuar las atrocidades que ocurren en México en materia de seguridad y hasta peores cosas?

No citamos otros medios, de la misma Unión Americana, españoles, de otras latitudes de Europa, que coinciden en sus críticas al gobierno mexicano, aunque “todos estén equivocados”. Pero a pesar de esto, esos no merecen los calificativos que impone en este país venido de desgracia en desgracia y que ahora enfrenta la peor.

