Ni el Papa puede parar el tráfico de armas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El Papa Francisco censuró a las naciones que “pecan de hipocresía” pues hablan de paz “para luego vender armas a los países en guerra”.

El jefe de la iglesia Católica destacó también que le dan “miedo” los discursos populistas,

“Dan miedo los discursos que algunos líderes de las nuevas formas de populismo y me hacen sentir los discursos que sembraban miedo y odio en la década del 30 del siglo pasado”, señaló el pontífice durante su participación en el encuentro ‘”El Mediterráneo, frontera de la paz”, realizado en Bari (región de Apulia, sur de Italia) por la Conferencia Episcopal italiana en el cual participan 59 obispos llegados de 20 países de la región.Durante su mensaje, el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio, es su nombre secular) aseguró que la comunidad internacional se ha conformado con las intervenciones militares en ciertas regiones, en lugar de crear instituciones que aseguren igualdad de oportunidades y que permitan a las personas asumir sus propias responsabilidades por el bien común.

En particular se refirió a los conflictos que se presentan en el Medio Oriente. Recordó que no se puede hablar del Mediterráneo sin recordar las amenazas de inestabilidad y conflicto, por lo que no es posible ignorar el conflicto entre Palestina e Israel,” donde existe el peligro de tener “soluciones desiguales, por lo que se pueden convertir en preludio de una nueva crisis”.

También destacó que una de las consecuencias de los conflictos armados es la migración y, al respecto, advirtió que la integración y la hospitalidad no son compatibles con la construcción de muros. En especial, expresó su preocupación por la falta de protección a los menores, quienes al llegar a una nueva frontera no son aceptados por los países de arribo y se les niegan cuidados.

El pontífice señaló que no existe ninguna alternativa a la paz, ya que todo intento de explotación o supremacía convierte al responsable en perpetrador, por lo que la guerra es la falla de cualquier plan, no sólo divino, también humano.

Además, recomendó a los representantes del catolicismo promover la libertad religiosa y protegerla para evitar conflictos entre sus fieles y los del resto de las creencias en el mundo, sobre todo en los países donde predomina la que él profesa.

Miles de millones de dólares en el negocio de las armas

Con seguridad, las naciones y empresas productoras de armas no le van a hacer caso al Papa y si atienden a sus palabras, sólo será para tratar de acallarlas o para buscar una forma de desquite.

Sólo a manera de referencia vale citar datos aparecidos en el último informe quinquenal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

El comercio mundial de armas se estima en alrededor de 100,000 (cien mil) millones de dólares al año. Esta cifra se refiere al comercio “legal”, pues además existe tráfico ilegal cuyo valor, obviamente, no se conoce.

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto, las ventas de armamento pesado entre 2013 y 2017 fueron un 10 por ciento mayores a las registradas entre 2008 y 2012.

Es un mercado en alza en el que Estados Unidos ocupa indiscutidamente el primer sitio como exportador, pues concentra el 34 por ciento de las ventas mundiales, una cifra que era del 30 por ciento 5 años antes y que ahora se encuentra en su nivel más alto desde finales de la década de 1990.

Allí se especifica que las otras principalees naciones exportadoras de armas son Rusia, Francia, Alemania y China.

Esto a pesar de que desde hace mas de cinco años existe un Tratado sobre el Comercio de Armas, avalado por la ONU y resultado de más de 20 años de campaña de Amnistía Internacional y otras ONG.

Por otra parte, según estimaciones del Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, hay más de mil millones de armas de fuego en el mundo, la inmensa mayoría de ellas en poder de civiles. Hay aproximadamente 21 armas de fuego por cada 100 habitantes en Estados Unidos, 53 en Yemen, 39 en Montenegro y Serbia y 35 en Canadá y Uruguay.

Según los especialistas, que realizaron el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, en el plazo de 50 años la producción mundial de fusiles de asalto militares, carabinas, pistolas y ametralladoras ligeras y pesadas oscilaría entre 36 y 46 millones de unidades.

Acerca de México, los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en la vecina nación estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México. De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

Como se aprecia, por estas cifras y estimaciones, el comercio mundial de armas es muy valioso como para que sus beneficiarios lo abandonen sólo por un llamado del jerarca de la iglesia católica. Por el contrario, no se debe olvidar que su antecesor Juan Pablo II fue víctima de un atentado el 3 mayo 1981, perpetrado por un individuo de origen turco, Alí Mehmet Agca, a quien se le atribuyen vínculos con el tráfico de armas.

Por lo menos dos organizaciones parecen haber cumplido los requisitos para ser partidos políticos

Aunque oficialmente el Instituto Nacional Electoral (INE) ha declarado que hasta ahora ninguna organización puede dar por seguro que ha cumplido todos los requisitos para alcanzar el registro oficial como partido político nacional, durante el fin de semana por los menos dos de los aspirantes presumieron haber llenado todos los requisitos.

Esas organizaciones son las llamadas Redes Socialistas Progresitas (RSP), vinculadas con la ex dirigente nacional del magisterio Elba Esther Gordillo, por conducto de su yerno, el ex subsecretario de Educación, José Fernando González Sánchez, y su nieto, el ex diputado federal René Fujiwara Montelongo, quien fuera postulado por el desaparecido partido Nueva Alianza, que por cierto también está en vías de recuperar suregistro con el nombre de Grupo Social Promotor.

RSP cumplió el pasado fin de semana con uno de los requisitos faltantes, una asamblea nacional.

La otra organización que celebró su asamblea nacional el reciente fin de semana fue México Libre, que tienen como principal organizadora a Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien se sumó a este esfuerzo luego de renunciar, como su cónyuge, al partido que lo llevó al poder y que tuvo entre sus fundadores a su padre, Luis Calderón Vega

A pesar de todo su optimismo, ninguna de las dos organizaciones puede dar por seguro haber cumplido con todos los requisitos que exigen las leyes electorales, sobre todo porque uno de los obstáculos principales consiste en demostrar que efectivamente tienen el respaldo de más de 234 mil ciudadanos y que sus registros no se duplican con los de otros partidos.

Un poco de deporte

Con éxito terminó la cuarte edición del World Golf Championships-Mexico (WGCM), torneo conquistado para México por el presidente del Grupo Salinas (del que forma parte TV Azteca), Ricardo Salinas Pliego, que por cierto perdió una empresa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De esta forma, Grupo Salinas reafirmó su compromiso de contribuir a que los niños y jóvenes mexicanos tengan posibilidades de esparcimiento y de progreso en el ámbito del deporte.

Precisamente con la intención de atender a las nuevas y futuras generaciones nació la iniciativa de Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, de impulsar en nuestro país este prestigiado deporte y encuentro internacional de golf.

Fue en 2017, con la primera edición del WGCM, que surgió The First Tee México, una organización sin fines de lucro para el desarrollo de la niñez y la juventud mexicana, cuya misión es transformar las historias de niños en México, con programas educativos que promuevan valores y opciones saludables a través del golf.

Así, ante los exitosos resultados de dicho proyecto por la niñez y juventud mexicana, en esta cuarta edición del World Golf Championships-Mexico, el competidor mexicano Abraham Ancer – ya reconocido internacionalmente – donó a The First Tee México, 50 mil dólares con los que la organización potenciará el crecimiento del golf en nuestro país.

riverapaz@infinitummail.com