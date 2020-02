Caen como naipes, MiPyMEs chinas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Desploman producción de Apple, GM, Adidas

Amazon pierde 30% de mercado; Bimbo cerró

Lunes negro por la propagación del Covid-19

STPS: ideología antes que el interés nacional

Un pesimista es un optimista con experiencia

François Truffaut, 1932-1984; escritor, actor y productor de cine francés

#Covid19 #AlertaMundial #GolpeEconómico #México #Empresas #MORENA #STPS #NancyPelosi #MarioDelgado #GrupoSantander

En México pretenden desviar la atención de una epidemia que podría llevar al mundo a la crisis económica más importante de su historia, superior a la de 1929, cuando cayó el mercado bursátil y se perdieron millones de empleos en el mundo. Se trata del Covid-19 que está en más de unas 20 de naciones populosas. Llegó a Italia y desplomó las bolsas en el mundo, incluida la de México.

Los síntomas más alarmantes están dándose fuera de la llamada zona cero, que es Wuhan, en la provincia de Hubei, China. En países como Italia, Irán, Japón, Corea e Israel, donde aparentemente se registran enfermos que no han tenido contacto con pacientes de la región china. En Italia generó una alerta financiera la muerte de dos italianos y la cuarentena de 60 mil personas, así como la muerte de 12 iraníes en Teherán.

Como mencionamos a finales del mes pasado en esta columna, la epidemia, que todavía no es declarada una pandemia, tiene efectos económicos en todo el mundo. Esta epidemia ya toca a México.

Esto lleva al gobierno del Dragón de Oriente a establecer medidas aún más drásticas. Decenas de miles de empresas están paralizadas para evitar el contacto de los trabajadores y con ello la propagación del Covid-19. Esto trae implicaciones económicas graves para empresas del resto del mundo.

Están afectados grandes consorcios chinos como Huawei, Sharp, Alibaba y miles más. Ahora empieza a devastar empresas occidentales como Apple, General Motors, Adidas, Amazon e incluso la mexicana Bimbo, entre otras. Todas cerraron sus centros de producción y habrá un relativo desabasto de varios de sus productos. Además afecta a toda la cadena productiva, especialmente a sus proveedores. El sector tecnológico, el de productos de consumo barato, así como los alimentos, están en vilo. Cerraron, mientras está la contingencia, sus centros fabriles.

The New York Times comentó en una nota que las medidas adoptadas por el gobierno chino son extremas y podrían relajarse, aunque reconocen que si ellos difunden que hay más de 80 mil enfermos, es seguro que el número esté rondando los 300 mil casos, lo que es considerado como una epidemia “severa”.

Pero los chinos toman medidas drásticas para proteger a la mayoría de su población, aún con el sacrificio de miles o hasta millones de sus habitantes. En octubre, por ejemplo, llevaron al matadero al 60% de su producción de cerdos, su principal fuente de proteína, debido a una gripe llamada “porcina africana”. Lo mismo hicieron con aves comestibles, debido a que no tenían alimento suficiente.

Son medidas duras y contundentes como las que aplicaba el gobierno de Mao.

El efectivo empieza a escasear (sólo tienen hasta la primera semana de marzo) y, de acuerdo a habitantes de la provincia de Hubei en entrevistas con este reportero, el pánico está apoderado de la mayoría de la población, que ahora sufre de un incremento en la inflación de hasta el 30% a pesar del férreo control de los precios, de parte del gobierno central. Los líderes chinos no discuten o someten a debate sus medidas, las ejecutan.

Lo más grave es que podrían escasear alimentos en el corto tiempo y necesitarán de ayuda internacional para alimentar al 20% de la población mundial. Los alcances de una epidemia de Covid-19 son indescriptibles. Con voltear a otro lado no se resuelve ni se prevé el daño que puede provocar a la vida de muchos mexicanos. Con la salud no se juega.

PODEROSOS CABALLEROS: Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo del gobierno federal, dejó plantada a la líder del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. No dio ninguna explicación de su ausencia. La grosería fue subsanada por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. La titular de Trabajo cree que con esa grosería reivindica al socialismo. Lo único que denota es intolerancia. *** En los parlamentos abiertos en materia de subcontratación de las Cámaras de Diputados y Senadores de las últimas semanas, prevaleció la voluntad de no prohibir ni criminalizar la subcontratación, sino incentivarla por medio de disposiciones legales. Se señaló que en materia de subcontratación se deben cumplir la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones fiscales para impulsar este esquema sin que haya empresas que incurran en malas prácticas y que generan una competencia desleal. Que no habrá persecución a las empresas que se dedican o utilizan la subcontratación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Santander adquirió la operadora de pagos Elavon México por 1,600 millones de pesos mexicanos (unos 79 millones de euros). El 49% de las acciones serán de Santander México, que preside Héctor Grisi, y el 51% restante por Santander Merchant Platform Solutions, propiedad del grupo Santander España que preside Ana Botín.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos