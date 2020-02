México, libre de coronavirus, hasta ahora, confirma Salud

Atienden llamado de la OMS a tomar previsiones

Solo se han registrado 18 casos sospechos y todos han sido descartados

José Luis Montañez

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, aseguró que hasta ahora no se han registrado algún caso por posible contagio de coronavirus en México e indicó que hay protocolos activos en el país.

El funcionario federal aseguró que hasta el momento sólo se han registrado 18 casos sospechosos y que todos han sido descartados”. El subsecretario explicó que en el país ya se encuentran listos los protocolos de vigilancia, laboratorio, atención médica y de control de infecciones; además del trabajo coordinado entre diversas dependencias de gobierno y los 32 estados del país.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y al presentar el informe “El Pulso de la Salud”, indicó que la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS), para atender la pandemia, es porque el virus afectará mayormente en los países africanos.

“No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde que empezó la epidemia del nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de ‘hay que prepararnos para una pandemia’, ‘hay que prepararse para una situación difícil”, expuso.

“La OMS es un organismo internacional que está compuesto con la membresía de más de 195 estados miembros, de estos países, hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas, en vigilancia, atención, en preparación y respuesta ante emergencias, pero hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano”, agregó.

Puntualizó que “este señalamiento recurrente, es porque se teme y es muy probable que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades, sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir, no, no ha llegado coronavirus a México. Tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos que todos han sido descartados”.

CDMX, preparda ante posible llegada de coronavirus

El Gobierno de la Ciudad de México se declaró listo ante el posible arribo del Covid-19, el coronavirus de Wuhan, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó al mundo a “prepararse” para una ”eventual epidemia”.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Salud capitalina, Oliva López, explicaron que ya se tiene un plan ante una posible contingencia, incluso, se prevé realizar un simulacro para atender casos de coronavirus, como parte de las medidas de prevención.

“Estamos preparados, tenemos un plan, en caso de que en la Ciudad de México se presente un caso de coronavirus”, sostuvo la mandataria capitalina, quien precisó se cuenta con toda la infraestructura que se requiere.

Oliva López detalló que tras el anuncio de la OMS se formó un grupo técnico en el que se definió qué hospitales de la ciudad atenderían a posibles afectados. Incluso, se prevé la instalación de un hospital de campaña, así como la realización de un simulacro para responder de la mejor manera ante una situación de este tipo.

“Hay que tener previsto que en el sistema hospitalario de la Ciudad haya nosocomios definidos de primera atención para estos casos graves, incluso, tenemos ya previsto hacer un simulacro de casos y tenemos una carpa especial que podemos montar en cuatro o cinco horas, para atender a estas personas”, apuntó.

Afirmó que, desde que se dieron a conocer los primeros casos de posible contagio, se sigue manteniendo la vigilancia epidemiológica en aeropuertos. También se ha avanzado en la capacitación de personal de salud, epidemiólogos, y centros de salud.

La funcionaria capitalina recomendó que se evite el contacto físico en los saludos, el estornudo al interior del codo y usar de manera frecuente gel antibacterial. Y en caso de sentirse enfermos, es mejor que se mantengan en casa.

Hasta el momento, México cuenta con 18 casos sospechosos de coronavirus —de los cuales cuatro fueron en la capital del país—, todos fueron descartados por las autoridades correspondientes.