Gobierno estatal refuerza medidas preventivas para que Quintana Roo siga libre de coronavirus

Derecho de réplica

José Luis Montañez

A través de la Secretaría de Salud (Sesa), el gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín ha reforzado las prácticas, la promoción y la difusión de medidas de higiene personal para prevenir infecciones respiratorias y afrontar el nuevo coronavirus (Covid19).

Desde el inicio de la administración, el gobernador ha dado prioridad a las medidas preventivas para que la gente tenga más y mejores oportunidades de cuidar su salud, que se fortalecieron ante la aparición del coronavirus.

Sesa ha confirmado que Quintana Roo está libre de este virus. Sin embargo, representa un riesgo internacional y, en la entidad, se actúa en coordinación con la Estrategia Nacional de Atención y se implementan “acciones de mitigación” del riesgo internacional.

Mediante los Servicios Estatales de Salud, se busca que la gente tenga atención de mayor calidad y acceso a la promoción de la medicina preventiva y curativa para disminuir los riesgos de estas enfermedades de tipo respiratorio.

Sesa recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento; y, al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

También se aconseja no escupir y, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla, tirarla a la basura y, después, lavarse las manos.

Asimismo, se indicó que es importante no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

Hay que limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión…; y ventilar y permitir la entrada de luz solar.

En caso de presentar síntomas como fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otros, se pidió evitar la automedicación y acudir al médico.

A las personas diagnosticadas con alguna enfermedad respiratoria, la Sesa les aconsejó quedarse en casa para seguir el tratamiento médico y no saludar de mano, beso o abrazo; y lavarse las manos frecuentemente o desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70 por ciento. Otra de las medidas es el consumo diario de verduras y frutas y, por lo menos, ocho vasos de agua simple; y lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que se utilicen.

Se descartó coronavirus a bordo del crucero MSC Meraviglia

La oportuna aplicación de los protocolos sanitarios permitió identificar la nula presencia de coronavirus a bordo del crucero MSC Meraviglia, que atracó en Punta Langosta.

Carlos Joaquín explicó que se detectó un caso de influenza que se envió a laboratorio para su análisis. El gobernador de Quintana Roo precisó que la identificación del tipo de influenza era determinante para decidir si los pasajeros podrían bajar al puerto sin poner en riesgo la salud de la población.

El gobernador señaló que, ante cualquier alerta sanitaria, se aplican los protocolos, y fue precisamente lo que se hizo en el caso del crucero para no poner en riesgo a la gente de Quintana Roo ni a la actividad turística.

El año pasado, Quintana Roo cerró con 7.2 millones de cruceristas, de los cuales alrededor de cinco millones llegaron a Cozumel, que se ha posicionado como líder en recibir a estas embarcaciones.

Sesa aplica medidas preventivas

El gobierno de Quintana Roo, a través de Sesa, aplica medidas preventivas para afrontar el Covid 19, como lo es la capacitación a mil 500 profesionales de la salud en los procesos de atención médica de casos sospechosos y confirmados.

Desde el 1 de febrero se instaló en Quintana Roo el Comité Estatal de Seguridad en Salud, en el que participan instituciones de todo el sector salud estatal y federal, protección civil, turismo, educación, y más de 20 organismos relacionados con la protección de la salud ante una emergencia o desastre. El día 11 del mismo mes tuvo una segunda sesión extraordinaria

En conferencia de prensa, las secretarias de Salud y de Turismo Alejandra Aguirre Crespo y Marisol Vanegas Pérez, así como el presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis, explicaron que, al tener conocimiento de que un miembro de la tripulación presentó una afectación respiratoria asociada a influenza tipo A, las autoridades de Sanidad Internacional aplicaron los protocolos de protección.

Afirmaron que se enviaron las pruebas a un laboratorio estatal de salud pública de Quintana Roo, un laboratorio certificado, para poder hacer el procesamiento de estas muestras.

La secretaria Aguirre Crespo explicó que lo realizado por el personal de Sanidad Internacional con el crucero, que representó un alto interés, es un procedimiento de rutina.

“Solamente hoy Sanidad Internacional realizó trabajos de revisión en dos cruceros en Cozumel. Además de en el mencionado, en el Celebrity Internacional”, agregó la funcionaria.

Cada mes, Sanidad Internacional realiza trabajos de revisión a un aproximado de 180 embarcaciones que arriban a puertos del estado.

“Estos son procesos de rutina, apegados al reglamento de Sanidad Internacional, así como a los reglamentos y protocolos epidemiológicos nacionales e internacionales con los que contamos en nuestro país”, añadió Aguirre Crespo.

Realizaron pruebas médicas a dos personas a bordo

El crucero Meraviglia, de la empresa MSC Cruises, con casi 6 mil personas a bordo, del jueves MSC Meraviglia’ tras revisisospechoso de coronavirus.enfrentó muchos problemas desde que se supo que uno de sus pasajeros presentaba síntomas de una enfermedad respiratoria grave, por lo que se encendieron las alertas por un posible caso de coronavirus, dado lo anterior se les negó el atraque en Islas Caimán y en Jamaica e inicialmente, también en México, al menos hasta que se les realizaron las pruebas pertinentes, tanto al integrante de la tripulación con sospecha del virus, como a una niña de 13 años que posteriormente también presentó síntomas.

A partir de entonces lo que pudo ser un viaje de placer, se convirtió en una verdadera odisea, por no decir un viacrucis para los turistas, pues a su paso por Cozumel, tuvieron que enfrentarse primero a una negativa de atraque, que más tarde se rectificó y los dejaron atracar, para posteriormente enfrentar el desembarque de pasajeros, previó a una rápida revisión de pasajeros, a lo cual muchos pobladores se opusieron, incluso con pancartas en las costas de la Isla de las Golondrinas.

Se podrían quedar hasta este viernes

Dado que el crucero contemplaba su estancia en el muelle de Punta Langosta hasta las 18:00 horas de ayer, podrían ampliar su estancia hasta hoy viernes, de así autorizarlo el puerto, según informó el alcalde de la isla, quien dijo que lo anterior se determinaría hasta tener los resultados de las pruebas que fueron enviadas a laboratorios en Chetumal.

Así, MSC ha manifestado su deseo de permanecer en Cozumel hasta este viernes, a la espera de los resultados de los análisis y a que sus cinco mil 600 pasajeros puedan desembarcar y disfrutar de las bellezas de la isla.

Nueve mexicanos a bordo

Regina Videgaray, mexicana a bordo del crucero Meraviglia, informó que hay nueve mexicanos a bordo de la embarcación y explicó que se descartaron casos de coronavirus entre los pasajeros “abordamos el crucero el domingo en Miami, pero información errónea sobre un presunto caso de coronavirus, generó caos entre los pasajeros, navegamos por el caribe debido a que no se pudo atracar en Jamaica ni en Islas”.

No obstante a lo anterior, aseguró que el pasajero que se reportó enfermo fue diagnosticado con influenza, por lo que no tienen restricciones a bordo de la embarcación.

Regina, de León, Guanajuato, añadió que ella viaja con sus dos papás y su hermano, sin embargo, dentro del crucero se ha encontrado con 5 mexicanos más, entre ellos tres mujeres de la tercera edad provenientes de la Ciudad de México.

El Presidente pide no exagerar

López Obrador pidió no exagerar frente a la epidemia mundial de coronavirus, pues asegura que México está preparado para enfrentarlo. “no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir. A nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, estamos preparados para eso”, comentó.

En ese tenor, comparó las muertes por el virus de la influenza que al año son alrededor de 15 mil en el país. Por lo que afirma que no existe duda de que México está preparado “se está dando un seguimiento puntual con especialistas del desarrollo de la epidemia en el mundo” sentenció.