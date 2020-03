Anuncian alianza Mejor Teatro y Alcaldía Cuauhtémoc

El alcalde Néstor Núñez dijo que la propuesta “Mejor Teatro. Tu pasaje al teatro está aquí” es con el fin de unir esfuerzos para acercar a la población a la cultura

Claudia Arellano

En un esfuerzo conjunto el alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez y el productor Morris Gilbert anunciaron el programa “Mejor Teatro. Tu pasaje al teatro está aquí”, cuyo objetivo, afirman, es que habitantes de las 33 colonias de la alcaldía puedan presenciar producciones teatrales contemporáneas, a costos excesivamente bajos, y al estilo de la antigua Grecia, recorrerán poblados para acercar el teatro a todos los sitios de esta demarcación.

Néstor Núñez dijo que la propuesta de unir esfuerzos entre la alcaldía gobierna y “Mejor Teatro”, es acercar a la población manifestaciones culturales de calidad, en lo que representa un cambio en la relación gobierno/población aunque no sea gratis, el costo es accesible y se ha logrado gracias al trabajo conjunto y el acercamiento de la empresa productora de grandes producciones, como “Mentiras, el musical”.

Fue en la explanada delegacional que el alcalde y el productor así como algunos integrantes de diferentes elencos de producciones de Mejor Teatro, cortaron el listón que simbólicamente arranca este programa, que dicen beneficiará a miles de pobladores de esta demarcación, que podrán adquirir su boleto en las camionetas itinerantes de esta propuesta teatral.

“Acudir al teatro a presenciar una puesta en escena puede generar sensaciones tan positivas en el público que hasta ayudaría a disminuir la situación de violencia que se vive actualmente en México”, dijo en su turno Morris Gilbert, previo al corte de listón, esto desde la sala de cabildos donde también estuvieron los actores, María Chacón, Efraín Berry, Lorena de la Garza y Reina López, solo por mencionar algunos.

De igual modo comentaron que entre las obras que podrá disfrutar la gente están: “Defendiendo al Cavernícola”, “Mentiras, el musical”, “Perfectos Desconocidos” y “Toc toc”, solo por mencionar algunas. “Sin duda no hay mejor forma de alejarnos de todos los pensamientos negativos que el teatro, no conozco una persona que haya ido al teatro y no salga siendo un mejor individuo, porque el teatro te sensibiliza y te da otra perspectiva de la vida, esperamos que la gente se anime a esta experiencia”, concluyó Morris.

Habitantes de las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc se beneficiarán con costos excesivamente bajos para disfrutar de las obras de Mejor Teatro