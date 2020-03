Consumo de mariguana, en vías de ser legal

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En esta materia, en realidad, ya hay un retraso, porque desde 2017 entró en vigor un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso medicinal de la marihuana. Sin embargo, el cambio no se aplica en la realidad porque la autoridad responsable la Secretaría de Salud del gobierno federal no ha publicado los reglamentos y las normas correspondientes.

Ante este vacío, enfermos (y sus parientes) que no consiguen en México los medicamentos derivados de la mariguana recurrieron a la Suprema Corte para obtener su amparo a fin de poder comprar esos productos sin tener el riesgo de incurrir en un delito.

Los ministros del máximo tribunal del país concedieron la autorización y además urgieron a los legisladores federales, diputados y senadores, a continuar su labor legislativa y establecer con toda claridad la forma de despenalizar el consumo de la mariguana con fines recreativos.

En el Senado se ha dicho que el cambio “no será abrupto, sino de forma paulatina” , por lo que las medicación empezarán a entrar en vigor a partir de 2021.

A fines de 2018, en noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud (SS) hizo públicos los llamados lineamientos para el control y consumo de la mariguana con fines médicos, científicos o industriales, pero estos fueron recovados en marzo pasado por la nueva administración, por considerar que no cumplían con el marco de la Ley General de Salud de 2017 y que era necesario publicar un reglamento más específico.

En el Congreso, particularmente en el Senado, ha habido intentos por avanzar en la legislación para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, así como de responder a las exigencias de diversas organizaciones de la sociedad civil que consideran inútil y contraproducente la prohibición del consumo de ese enervante, pues ha propiciado el crecimiento de ese monstruo incontrolable que son las bandas dedicadas al narcotráfico.

Al respecto se recuerda que la gran potencia del norte, los Estados Unidos, no pudieron contener los efectos negativos derivados de prohibir la producción y venta del alcohol. Por el contrario, con esa acción se fortalecieron organizaciones delictivas que hasta la fecha controlan en la Unión Americana muchas actividades ilegales.

Lo más paradójico es que para combatir as las mafias, especialmente la encabezada por el famoso gangster Alfonso Capone surgió la mediática organización de Los Intocables, cuyo afamado líder, Eliot Ness, irónicamente se volvió alcohólico.

En la actualidad, ni la acción combinada de las autoridades de los Estados Unidos y de los otros países – incluido México – involucrados en la lucha contra las drogas han podido controlar esta actividad negativa. De hecho, en el caso de la mariguana, su consumo ya es legal en algunos estados del vecino país.

Después de otros intentos fallidos, la semana anterior se intensificaron en el Senado las versiones de que “ahora sí” se aprobaría la nueva reforma para el uso lúdico de la mariguana, pero una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que está a favor, pero sólo para uso de la mariguana con fines medicinales, sirvió para detener nuevamente el intento de reforma y para que los legisladores sometieran las iniciativas a una nueva e intensa revisión.

Durante el fin de semana, sin embargo, se reavivaron las versiones en el sentido de que las propuestas de cambio están listas para ser aprobadas en comisiones y para presentarlas posteriormente al pleno de la llamada Cámara Alta (el Senado).

Las dudas se despejarán en la sesión programada para mañana, martes.

El problema es complicado, pues además de la mencionada oposición del titular del Ejecutivo Federal se tienen considerar aspectos complicados vinculados, como se mencionaba, con la producción y la comercialización de la mariguana.

En particular se debe dar una salida al problema que representan miles de personas actualmente encarceladas por cultivar, transportar o vender cantidades del enervante superiores a lo autorizado por la ley para consumo personal.

Ackerman se mantiene dentro del comité que evaluará a los futuros consejeros electorales

A pesar de las objeciones de la oposición, el “ideólogo” de MORENA, John Mill Ackerman Rose, se mantiene como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En particular, las dirigencias de Movimiento Ciudadano (MC) y del partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron, por separado, protestas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por esa designación, pero el catedrático de la UNAM no podrá ser removido, ya que los magistrados consideraron que no forma parte del Instituto de Formación Política de MORENA.

Esto significa que, a final de cuentas, el nombramiento de Ackerman fue posible gracias a los conflictos internos que tanto han afectado al partido del gobierno durante los últimos tiempos.

Conforme al dictamen del TEPJF y de acuerdo con los criterios del área jurídica de la Cámara de Diputados, instancia a la que corresponde calificar si los candidatos propuestos cumplen los requisitos para formar parte del Comité, Ackerman puede ser considerado pues no rindió protesta como integrante del Instituto de Formación Política porque la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, nunca estuvo de acuerdo con la integración de ese organismo encargado de formar cuadros con pensamiento político y de corriente lópezobradorista mediante cursos, talleres y conferencias.

Por cierto, a las mencionadas protestas de MC y PRD se sumará otra más, por parte del PAN, cuya dirigencia anunció el pasado sábado que acudiría también ante el TEPJF, pero los conocedores anticipan que tampoco prosperará por las razones expuestas.

Al respecto hay que recordar que, en declaraciones a los medios, Ackerman reconoció que ha sido asesor académico de Morena, pero aclaró que eso no significa ser directivo de un partido y, por lo tanto, no se considera impedido para formar parte del comité que evaluará una lista de 390 aspirantes a ocupar cuatro lugares en el INE.

La CNDH sigue bajo observación por no respetar la austeridad

Criticada desde el momento de designación como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra sigue en problemas, pero ahora frente al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, por no respetar la austeridad impuesta por el gobierno federal.

En efecto, en días recientes se hizo público el tabulador de salarios de esa institución autónoma y causó sorpresa descubar que a Piedra Ibarra se le asignó un salario mensual de 159 mil 227.83 pesos, superior a los 108 mil pesos que recibirá el presidente López Obrador, que los diputados federales de Morena y sus aliados impusieron como tope máximo para un funcionario público.

Por cierto, el salario de Piedra Ibarra sería superior también al de su antecesor en el cargo, Luis Raúl González Pérez, quien el pasado 2019 recibió 154 mil 66.60, es decir cinco mil 161.23 pesos mensuales menos. El documento público también indica que Piedra Ibarra recibirá un aguinaldo por 321 mil 547 pesos.

Cabe recordar que el presidente López Obrador y sus allegados han criticado a los organismos autónomos por sus elevados salarios y tales censuras parecen confirmarse al revisar el tabulador de la CNDH. Los visitadores tuvieron un incremento en comparación con la administración pasada. Para este 2020 ganarán 157 mil 427. 68 pesos y el oficial mayor percibirán 156 mil 312.13 pesos. El año anterior, los visitadores ganaban 152 mil 324.80 y el oficial mayor 151 mil 245.41 pesos. Cabe precisar que las cifras anteriores reflejan los ingresos totales. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión tiene un sueldo base de 30 mil 25 mil pesos y por “compensación garantizada” 129 mil 202 pesos. Su antecesor, González Pérez, tenía una base de 29 mil 52 pesos y la compensación sumaba 125 mil 14 pesos.

