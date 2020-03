Registran tercer caso sospechoso de coronavirus en Quintana Roo

Los primeros dos fueron descartados por Salud estatal

Con la propagación del coronavirus en el mundo y su llegada a México, los casos sospechosos comenzaron a subir también en diferentes puntos del país, en lo que se refiere a Quintana Roo, había tenido hasta ayer dos casos sospechosos que fueron descartados, pero ahora la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que existe un tercer caso que está siendo analizado.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia señaló que, si bien, la entidad se mantiene libre de casos de Covid-19; actualmente analizan un caso sospechoso, presentado en la Zona Norte, por lo que se encuentran en la fase de los análisis correspondientes.

Con éste se suman tres casos sospechosos en la entidad; y aunque dos de ellos han sido descartados; la funcionaria recalcó que se mantienen alerta, para mantener a la entidad protegida. Si bien los análisis se realizan en los laboratorios del estado, se deben validar con los de la Federación para mayor certeza y confiabilidad.

Aclaró que los casos sospechosos únicamente se dan en personas que en los últimos 15 días hayan viajado a países que presenten contagios o hayan tenido contacto con casos confirmados.

Finalmente, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, con acciones como el lavado constante de manos, no saludar de beso o mano, y reiteró que el uso de cubrebocas no protege de posibles contagios.

Actividades turísticas continúan sin problemas

Quintana Roo, continúa recibiendo turistas nacionales y extranjeros, puesto que como informó el gobernador del estado Carlos Joaquín, están listos para salvaguardar la integridad de cada uno de los visitantes, durante este tiempo de incertidumbre internacional relacionada al nuevo Coronavirus.

De esta manera, destinos como Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Isla Cozumel, Tulum, Grand Costa Maya, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Holbox, mantendrán sus actividades y atracciones turísticas de manera habitual e invitan a los viajeros a gozar de la increíble hospitalidad local, playas, clima, gastronomía y demás opciones de entretenimiento y aventura.

Se ha dado a conocer un listado con las razones por las cuales ningún viajero debe cancelar o posponer su visita al Caribe mexicano:

– No hay registro de casos de Covid-19 en el Caribe mexicano

– No hay alerta que recomiende no viajar al Caribe Mexicano por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos de América, Canadá o el Reino Unido.

– En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no han emitido alerta o recomendado cambiar planes de viaje. México y el Caribe Mexicano mantienen su clasificación “Green- Nivel 1”.

Por lo que el Caribe mexicano continúa siendo uno de los lugares más seguros y agradables para visitar.

Se sabe, que la prevención del Covid-19 está siendo enfrentada con los más altos niveles de atención por parte del gobierno del estado de Quintana Roo, incluida, la Secretaría de Salud del estado.

Empresas aplican acciones preventivas

El presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, dio a conocer que tuvieron una reunión con la secretaria estatal de Salud, a fin de implementar en las empresas afiliadas un protocolo de prevención contra el Covid-19, lo anterior después de confirmarse un tercer caso sospechoso en la entidad, que si bien, no ha sido confirmado, se mantiene en la fase de análisis.

López Sánchez indicó que durante la reunión fueron capacitados para cerrar filas con las autoridades y aplicar medidas de prevención necesarias acorde al protocolo internacional. Entre otras recomendaciones, los instaron a lavarse las manos y acudir al médico oportunamente, en caso de presentar síntomas relacionados a la enfermedad.

No obstante, también les recomendaron no caer en pánico, puesto que circulan en redes muchas noticias falsas en torno a la propagación del virus, que hasta ahora las autoridades sanitarias del país , dicen, no representa un riego mayor para la población.

Cancelan Feria Internacional de Turismo de Berlín

Con la cancelación de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, por el Coronavirus, se suponía que Quintana Roo perdería poco mas de 100 reuniones de negocios, ya que la entidad tendría una participación importante en el evento, no obstante se ha dado a conocer que estas reuniones serán reprogramadas, a fin de no afectar la promoción turística del estado.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya(AHRM), Conrad Bergwerf, aseguró que no se verá afectada la afluencia de turistas alemanes y europeos por motivo de la cancelación de la feria que tendría efecto del 4 al 8 de marzo próximos.

Los hoteleros que participarían en la feria ya están reprogramando sus citas de negocios con sus socios comerciales de Europa, con estrategias para compensar esas reuniones mediante videoconferencias o cerrarán sus acuerdos vía telefónica o por internet, aseveró “La feria de Berlín es muy importante para el sector, es la segunda más importante que se lleva en el año, pero dadas las circunstancias es lo mejor que pudo hacer el gobierno alemán” dijo.

Participarían 20 empresas

Unas 20 empresas turísticas de Quintana Roo verían participación en el Pabellón del Caribe mexicano de este encuentro de negocios. “Estimamos que las empresas de la Riviera Maya participarían en por lo menos 100 citas de negocios, pero la a cancelación de la feria no significa que se dejen de realizar, sólo que por la actual situación será necesario utilizar otras alternativas de comunicación que permita garantizar la llegada de visitantes”, comentó.

Conrad Bergwerf señaló que en la ITB de Berlín se realizan negociaciones para asegurar una buena afluencia de visitantes para la próxima temporada de invierno, “por lo que hay suficiente tiempo para cerrar estos contratos a lo largo del año sin que se presente ninguna afectación al destino”.

Trazo de tren Maya vuelve a su ruta original

Dadas las condiciones del subsuelo y el cruce de zonas arqueológicas, el trazo del mega proyecto Tren Maya volverá a su trazo original, según dio a conocer Fonatur, a fin de respetar la historia arquitectónica de las culturas prehispánicas en nuestro país. En junio de 2019 se anunció que este proyecto tendría una disminución de 55 kilómetros y en consecuencia un ahorro de 5 mil 500 millones de pesos, yendo de la ciudad de Valladolid a Cobá y de ahí a Tulum, para finalmente subir hacia Cancún; no obstante, este trazo fue cancelado.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, dio a conocer que en las inmediaciones de Cobá existen muchas zonas arqueológicas y hay problemas en el subsuelo, por lo que se regresará al trazo original que va de Valladolid directamente a Cancún. “Vamos a hacer un cambio, tenemos que regresar al trazo original de Valladolid a Cancún, antes iba de Valladolid a Tulum”, comentó.

Buscan optimizar el proyecto

Jiménez Pons aseguró que la intención es optimizar diversos aspectos del Tren Maya y generar más ahorros, para que no aumente el monto de inversión total, que es de 139 mil millones de pesos.

Añade que esta situación comenzó a analizarse desde hace más de un mes, por los retos que enfrentaba, pero apenas hace unos días se decidió realizar la modificación “Antes habíamos quitado un tramo de 55 km, hay un problema antes de Cobá, cuestiones de susbsuelo y existen muchas zonas arqueológicas. Hace un mes lo analizamos y lo vamos a lanzar”, detalló.

Así, el tramo que se buscará licitar y construir de Izamal a Cancún tendrá una extensión aproximada de 241 kilómetros, mientras que el anterior era de 186 kilómetros de Izamal a Tulum, pasando por Cobá, concluyó.