Encuentro Monreal-Ramírez Cuéllar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En medio de berrinche, Yeidckol tira “línea” a Gómez Urrutia y a Martí Batres

Ayer, Alfonso Ramírez Cuéllar, recién estrenado dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió en el Senado de la República con Ricardo Monreal y su bancada mayoritaria, en un hecho sin duda, bastante significativo. De ese encuentro, que fue a puerta cerrada y duró algo así como dos horas, lo sustantivo, fue un acuerdo, como partido y como grupo parlamentario, cuyo objetivo es trabajar en unidad y cohesión con el propósito de restablecer la fortaleza de Morena, sobre todo ahora que han salido a la luz algunas diferencias entre los grupos que conforman este instituto político.

Bien conocidas son las rispideces entre la anterior lideresa del movimiento moreno, Yeidckol Polevnsky y el senador Monreal Ávila ya que ella es muy cercana ni más ni menos que al senador Martí Batres, que intentó repetir como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta sin lograrlo; su lugar fue ocupado por Mónica Fernández Balboa, así que éste puede considerarse un golpe final, no solo para la Polevnsky, sino también para su incondicional. Pero ojo, se descubrió que hay otro incondicional.

Así, Ramírez Cuéllar y Monreal Ávila se mostraron ante los medios muy satisfechos y convencidos de que la relación entre Morena y sus senadores será mucho mejor; o sea, el único que hizo menudo berrinche fue Batres Guadarrama.

Ramírez Cuellar hizo el compromiso de que Morena, “tiene que ser un partido con mucha actividad y con mucho acercamiento a la sociedad mexicana”. ¿Lo logrará? El caso es que la nueva reconfiguración de Morena, Ramírez Cuéllar señaló que los objetivos son “restablecer la institucionalidad en el partido. Ya tenemos la resolución del Tribunal, la vamos a cumplir de manera puntual, no queremos volver a los espacios de litigio”.

Pues aquí la recomendación sería que el ex dirigente del El Barzón, siguiera con lupa las actividades de su acérrima enemiga, que sigue jurando que a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de plano, los “empinaron”.

La euforia de Ramírez Cuéllar no paró ahí, aseguró que: “ya dejamos atrás los pleitos y en todos los estados la militancia está saliendo masivamente a asistir a las asambleas informativas y adquirir el compromiso para que este partido vuelva a ser un partido muy grande.”

Afirmó el diputado con licencia que en el breve plazo sesionará “con todos nuestros gobiernos municipales, nuestros gobiernos municipales deben de tener el acompañamiento de Morena con nuestros gobernadores”. Bueno, Ramírez Cuellar tendrá que reunirse también con los miembros del gabinete de esta llamada cuarta transformación, donde han surgido últimamente tantas diferencias.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, calificó la reunión como de amable, un encuentro de intercambio de opiniones, comentarios y observaciones acerca del futuro que se le viene a Morena, razón por la cual, es impostergable la búsqueda de la unidad, “el compromiso de cumplir con las expectativas y el compromiso que en campaña nos propusimos y de caminar de manera unitaria”.

Por cierto, no dejó de llamar poderosamente la atención que a la reunión no asistieron dos senadores de Morena: desde luego, Martí Batres y Napoleón Gómez Urrutia, ambos, defensores a ultranza de la hoy ex líderesa morenista, la señora Polevnsky. Según se sabe, ambos legisladores asistieron a la sede senatorial, evitaron asistir al encuentro en la Sala de Comparecencias de la planta baja, justo donde se reunieron Monreal y Alfonso Ramírez Cuellar pero, ¿qué podrán hacer ese para evitar lo que ya es un hecho?, de seguro, la mermada Polevnsky les tiró “línea”.

Luego de la reunión Monreal- Ramírez Cuellar, el senador habló de la caída en la popularidad y la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que el senador zacatecano respondió: “dentro de esa unidad vamos a revisar todas las propuestas que se hicieron en campaña y cómo desde el Legislativo, empujamos que su realización sea en el corto plazo y de las que no se han cumplido empujar para su cumplimiento y su solución”.

MUNICIONES

*** Surge el grupo de comunicación multiplataforma 5M para convertirse en Grupo Expansión, cuyo presidente es Edgar Farah Rubiera. Se trata de un movimiento encaminado a consolidarse como una de las plataformas multimedia de mayor alcance y relevancia del país, a través de las sinergias entre sus cuatro unidades de negocio y éstas son: Expansión Out of Home Media, Expertos en audiencias e interacción con usuarios, a cargo de Carolina Guriño; Expansion Publishing, conformado por 10 marcas de contenido multiplataforma especializadas en negocios, personajes, lujo, moda y viajes, con un poderoso y reconocido peso editorial, que coordina Blanca Juana Gómez Morera; Expansión Event & Experiences crea conceptos en movimiento, que convierten experiencias en casos de éxito propios y para sus clientes, tocando hasta 100 mil personas en actos masivos y alcanzando hasta dos millones en amplificación, que dirige Diego Pardo, y, Expansión Filmed Entertainment Es la casa productora del Grupo. Con experiencia a nivel internacional, su trabajo abarca campañas publicitarias, documentales, largometrajes, así como series y formatos para TV y nuevas plataformas. Ha participado en 26 películas, 14 series y 10 reality shows, este esfuerzo está encabezado por Carlos Llergo, Diego Pardo, Juan Pablo y Felipe Ybarra así como Chris Murgía. El director general de Grupo Expansión, John Reuter, señaló que “Estamos preparados para ofrecer a nuestros clientes soluciones de alcance masivo y de nicho, en las plataformas precisas que requieran, con mensajes que los identifiquen, novedosos y memorables, considerando las características e idiosincrasias de una nación multicultural”.

*** Resulta sorprendente que López Obrador crea que sus gobernados son unos ingenuos, porque en esto de sus “cortinas de humo” para cubrir sus muchos errores, nada más no le sale y ya prácticamente todas se le vinieron abajo. Tal es el caso de que ayer, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera anunciara que será el lunes 9 de marzo, justo en el #UnDíaSinNosotras, cuando se empezarán vender los “cachitos” de su aberrante rifa del avión, no-avión presidencial. Lo hace el tabasqueño porque esa es una señal de que le molesta muchísimo desde la movilización que tendrán las feministas el domingo 8 de marzo. Sus asesores le deberían informar al Ejecutivo que no tendrá gran “jale” el movimiento al que él ha convocado con un pañuelo blanco para apoyarlo, sobre todo ahora que su credibilidad y confianza van a la baja. Por cierto, que como dicen los especialistas, le vieron la cara al tabasqueño porque compró el cachito de muestra, el cero, cero cero… y hasta codo salió.

