Descartan tres casos sospechosos de coronavirus en Quintana Roo

Entre ellos, el del niño de un año que llegó de Japón

El gobierno de Quintana Roo dio a conocer ayer que el caso sospechoso de coronavirus sobre un niño de un año de edad en la entidad resultó negativo, luego de que éste viajó a Japón en febrero, regresó a México ese mismo mes y comenzó a presentar síntomas el mismo día, por lo que se le mantuvo en observación. No obstante, las pruebas resultaron negativas, afortunadamente.

Autoridades de la Secretaría de Salud federal informaron en conferencia de prensa nocturna que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus se mantiene en cinco.

Mientras el número de casos sospechosos de covid-19 disminuyó a 26 en diferentes estados de México y otros 112 se han descartado.

Detallaron que el contacto de un caso confirmado a Covid-19, residente del Estado de México, con resultado positivo a Sars-Cov-2, continúa considerándose como portador al mantenerse sin presencia de signos y síntomas de la enfermedad.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, confirmó que, de los cinco casos que presenta México, tres ya se muestran asintomáticos y los otros dos con síntomas leves.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que la confianza, colaboración, coordinación y comunicación son las cuatro “C” para poder responder ante al coronavirus.

“No es una epidemia que vaya a terminar pronto. Por el momento son solo cinco casos confirmados, pero nos estamos preparando para todos los panoramas. Queremos ganar tiempo, evitar una rápida dispersión”, dijo.

Alerta verde en Caribe mexicano

El CPTQ convocó ayer a un seminario vía internet para dar un mensaje de confianza a la industria turística y plantear esta percepción entre los aliados comerciales del Caribe mexicano, por medio de la conferencia para todo el sector turístico, se brindó información, así como las acciones preventivas y recomendaciones estratégicas de comunicación para mantener la confianza en los paseantes para visitar Quintana Roo, en medio de la situación de salud mundial por el coronavirus.

El asesor del gobierno estatal, Rubén Olmos, afirmó que no hay casos para la entidad en el rubro del Coronavirus, por lo que el Caribe mexicano se mantiene en alerta verde y no hay razón para cancelación de viajes o eventos internacionales.

Indicó que el objetivo de el enlace por videoconferencia es el de brindar toda la información disponible a quienes se plantean viajar al Caribe mexicano, y que tengan la confianza de que están seguros de hacerlo sin el menor riesgo.

Aseguró que Quintana Roo no tiene hasta la fecha ningún caso de coronavirus, y junto con las autoridades de salud se están llevando a cabo los protocolos necesarios, para garantizar el bienestar de la población y los turistas previo a la llegada masiva de paseantes por la semana santa.

No hay razón para cancelar tianguis turístico

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) aseguró que no existen motivos suficientes para cancelar el Tianguis Turístico México, que se tiene planeado realizar del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán.

Darío Flota, director general del CPTQ afirmó que los destinos turísticos del Caribe mexicano, aportan al país más de la mitad de los turistas y divisas internacionales “No hay una razón para que los viajeros extranjeros cancelen o pospongan sus planes de viaje al Caribe mexicano” comentó.

Sentenció que la entidad no tiene ninguna alerta de viaje por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, el principal mercado turístico para México y que no hay casos positivos en personas con Covid-19 en Quintana Roo.

Pendientes del desarrollo de Covid-19

Flota consideró que hasta este miércoles no hay “ninguna razón para que sea suspendido el Tianguis Turístico México que se realizará en dos semanas en Mérida, Yucatán”, aunque advirtió que la industria turística deberá estar pendiente de las actualizaciones diarias acerca del Covid-19 por parte del gobierno federal.

Aseveró que la cancelación de la cumbre del ICANN, que agrupa a las organizaciones que asignan los nombres en la Internet y cuya reunión debió realizarse en abril, no se debió a un riesgo asociado a Cancún, sino ante la previsión de exponer a los asistentes a grupos de riesgo con Covid-19 provenientes de otros países.

Turisteros temen poca participación

Por su parte los turisteros sí prevén que el coronavirus pueda opacar la participación de sus colegas el tianguis turístico, a un grado de que no sea rentable debido a la epidemia de COVID19 en Europa, que impediría viajar a compradores.

Aunque, tanto el secretario de turismo de México, Miguel Torruco Márquez, como el gobierno de Yucatán han confirmado la fecha de inicio para el 22 de marzo, lo cierto es que en Europa la epidemia sigue creciendo y algunos mayoristas preferirían quedarse en su países para evitar la posible propagación del virus.

Darío Flota considera que la presencia de los tour operadores es lo que da sentido a un evento en el que se negocian las ventas del verano y el invierno de 2020, de manera que su ausencia seria de gran impacto para el evento.

Tampoco se cancela cumbre en Cancún

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) informó que sus planes para realizar la cumbre en Cancún, Quintana Roo, el próximo mes de abril, continúan en pie, pese a la propagación del Covid-19.

Destacaron en comunicado que “la cumbre mundial de Cancún se desarrollará según lo previsto y esperamos dar la bienvenida a los líderes de viajes y turismo de todo el mundo, del 21 al 23 de abril”

El WTTC agrupa a las empresas globales del sector y consideran “importante que toda la comunidad de viajes se una para trabajar en este momento difícil para nuestra industria y apoyar una respuesta proporcionada al brote”. Lo mismo alentaron la estrecha colaboración del sector público y privado para ayudar a limitar el impacto del virus, combatir la información errónea en torno a su propagación y evitar el pánico.

Pese a Covid-19, turismo crece en Q. Roo

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo en Quintana Roo, la entidad mantiene buenos números en materia de visitantes, puesto se están recibiendo a la semana alrededor de 300 mil turistas nacionales y extranjeros, lo cual representa un crecimiento de 8% en comparación con el 2019, lo anterior, a pesar de la propagación del coronavirus a nivel mundial.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal de Turismo en la entidad, comentó que las cifras obtenidas en enero de este año demuestran que fue de aproximadamente 6% de crecimiento el turismo nacional y de 8% el turismo internacional, resultado de la preferencia que tienen de los destinos del estado.

Destacó que los mercados internacionales y por supuesto el nacional continúan incrementándose y éste año las estadísticas reflejan que será un año mejor que el anterior “En una semana natural estamos hablando de 300 mil pasajeros en nuestro territorio, hasta el momento sin ningún cambio, por el contrario estamos teniendo un crecimiento inusitado, en enero tuvimos casi 6% de crecimiento en mercado mexicano, 8% en crecimiento extranjero”, comentó Vanegas Pérez.

Turistas no han caído en pánico

Recalcó que el sector terciario de Quintana Roo, que se refiere a los servicios principalmente, “se mantiene fuerte y con la tendencia de crecimiento porcentual en la llegada de turistas para el disfrute de los destinos turísticos de sol y playa, así como de los atractivos culturales”.

Así, a pesar de la situación con el Covid-19 en el mundo, se puede asegurar que los turistas no han caído en pánico y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pueden continuar viajando a los destinos del Caribe Mexicano y evitar una caída en materia de turismo “Esperemos que no haya caída, estamos haciendo toda la previsión para ello, pero sabemos que es un movimiento que puede continuar, no tenemos cancelaciones hasta el momento, ningún mayorista nos ha confirmado cancelación, de hecho tenemos mayor confirmación, vuelos adicionales”, afirmó.

