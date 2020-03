“No te calientes plancha”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Si hay un político que tiene claro el desgaste que se sufre en el mando y de lo peligroso que resulta el control unipersonal en la política es Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que confía en su buena suerte, en el olfato, en su intuición y experiencia en el manejo de masas. Ha tenido muchos años para hacer recorridos por los municipios del país, hace años en la campaña política de José López Portillo, al final de la gira por Zacatecas, de pronto, en vez de llegar directamente a Aguascalientes, se determinó visitar el municipio de Mazapil, que jamás había recibido la visita de algún candidato a la Presidencia y menos la atención a sus muchos problemas de marginación y alejamiento, el impacto fue increíble, la gente se volcaba a estar con el candidato, le presentaba muchas de sus quejas y sobre todo le “agradecía” sin saber el por qué de que los “visitara”, la realidad es que después de esa reunión, el gobernador Fernando Pámanes Escobedo tuvo que implementar no solamente visitas, sino acciones para resolver los problemas, por ello, cuando López Obrador, sin ser “nada” llegaba a los municipios marginados y alejados, en ocasiones, las recepciones eran mínimas, muchos políticos locales ligados a los caciques regionales por miedo o por temor a la ira de los políticos en el poder no asistían e incluso impedían que se reunieran la gente con él, pero así fue llegando a muchos puntos y así se quedaba el recuerdo en la gente, por ello, cuando las condiciones se dan en tiempo y circunstancias y la gente enojada, cansada, encabronada por los “desgobiernos”, pues se lanza a un “cambio” y se arrasa en el proceso políticos nacional y se da fin a una etapa de los partidos políticos que no se han logrado reponer, en este tiempo, y se nota que no tienen ni capacidad, ni operadores ni militancia real y se han quedado a nivel de membretes que solamente ejercen los recursos financieros que les brindan por medio del INE como si en verdad existieran como fuentes de conducción o de oposición.

El Presidente habla de los acelerados y de los adelantados, sin duda muchos políticos oportunistas, incluso cambiando de chaqueta y de imagen y dando vuelta a los demás, piensan que con el simple membrete y apoyo de Morena, ellos llevan las de ganar en los niveles municipales, diputaciones locales y gubernaturas, y es por ello que las ambiciones generan fracturas y provocan divisiones, no son tan profundas como en otros grupos y bandas políticas, porque al final de cuentas, siempre tienen la mirada vigilante de AMLO y de sus operadores que en un momento dan el manotazo o instruyen lo que se debe hacer y si no se obedece, pues el poder es tanto y absoluto que lo más seguro es que se quedan bateando sin que nadie les piche una bola.

Este tipo de procesos y de desencuentros los conoce bien AMLO y es lógico que en muchos estados como Oaxaca y otros que son visitados constantemente, sabe bien a bien quién es quién y qué peso tienen en el medio comunitario o en el medio político, por ello, saben también los equilibrios que deben mantenerse y evitar acciones violentas de los grupos, pandillas o tribus que están ansiosas de tener puestos y presupuestos.

Hoy vemos cómo las grillas internas por el poder se llevan al grado de los desencuentros y culpas donde se dan acciones de protesta de los grupos locales como sucedió en Macuspana y así dentro de todo se fueron culpando al encargado del programa SEMBRANDO VIDA, el subsecretario Javier May Rodríguez, amigo personal de su paisano, el Presidente de la República Y ES QUE POR MEDIO DE ÉSTE SE PUEDEN CONTROLAR MILES DE GENTES QUE TIENE BENEFICIOS Y PRODUCTIVIDAD A FUTURO y esto significa una enorme fuerza política y es lógico que entre la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el subsecretario se deban los desencuentros para disputarse el poder y bueno, el asunto es que se exhibieron y ahora están en un grave brete para dar respuesta a sus actos con un hombre, el Presidente, que conoce a las gentes de su región y sabe obtener información real de la base para descubrir las maniobras y mientras esto no lo entiendan los políticos ambiciosos que le rondan, pues tendrán serios conflictos y problemas al grado de que pueden quedar fuera del círculo y del poder, esta es la fuerza real del presidencialismo y AMLO tiene claro que el poder se usa y no se comparte y que se hace lo que se ordena o podrán seguir caminos separados, porque ahora no se puede tener como norma el dar instrucciones claras y hacer otra cosas para el beneficio personal, lo que se haga es para fortalecer la imagen y la fuerza presidencial.

El enorme poder unipersonal es magnífico cuando se tiene a un grupo operativo disciplinado y sin ambiciones, que sabe entender las instrucciones porque son parte del proyecto político, económico o social del Presidente, así las cosas, no se puede permitir que los grupitos se vayan fraccionando o presionando para obtener mayores niveles de poder como ha venido sucediendo en Morena, por esa razón, quiera o no reconocerlo, se desataron los demonios y las ambiciones afloraron con el manejo de tribus para obtener el poder, así, desde algunos puntos se dieron las instrucciones para terminar los conflictos y no permitir que se ventilen en los medios y la calle, por esa razón se instruyó al Tribunal Electoral para que imponga el orden determinando las obligaciones de cada parte, por ello, Yeidckol Polenvsky mantiene un control real como secretaria general porque es la que ha mostrado mayor disciplina y ha generado más confianza en el Presidente que le encargó a su partido, un organismo de gran fuerza, desorganizado que sufría la embestida de los que de pronto querían cambiar de chaquetas y afiliarse para tener las posibilidades de entrar en el juego para los puestos y presupuestos, hoy, tendrán que establecer un camino terso que incluya solamente las instrucciones del Presidente no los intereses de los grupos y los dueños de las tribus políticas que infectan a Morena.

socrates_campos8@yahoo.com.mx