Baltasar Garzón la tiene difícil para defender a Lozoya, dice el Presidente

“No son tamalitos de chipilín”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abogado Baltasar Garzón “la tendrá difícil” para defender el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya que se encuentra detenido en España y con una solicitud de extradición por parte autoridades mexicanas para ser juzgado por diversos delitos.

Durante su conferencia matutina el titular del Ejecutivo federal se le preguntó sobre su punto de vista sobre la defensa que posiblemente realizará el abogado privado del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Esto cae en la esfera de los particulares. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante, él fue el que acusó a Augusto Pinochet”, recordó.

“Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo lo de Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, yo no me puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”, respondió el Presidente.

López Obrador indicó que es la primera vez que se enteraba que el litigante, quien también ha defendido a figuras como Julián Assange fundador de WikiLeaks acusado por Estados Unidos por conspiración, se convertiría ahora en defensor del ex funcionario mexicano.